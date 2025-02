Spis treści

Inkubator Przedsiębiorczości to pięciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy zaprojektowany przez biuro JAAS STUDIO. Obiekt powstał w miejscu o bogatej i burzliwej historii. Przedwojenne centrum Grudziądza pełne eleganckich kamienic, obiektów usługowych i hoteli, przez dekady traciło swój dawny splendor, ustępując miejsca chaotycznej zabudowie. Przez lata funkcjonował tu głównie parking i punkty gastronomiczne.

Budowa Inkubatora stała się symbolicznym krokiem w procesie rewitalizacji – obok remontów historycznych kamienic i przebudowy infrastruktury, realizacja ma za zadanie przywrócić centrum Grudziądza prestiżowy charakter.

Główne wejście od strony placu prowadzi przez przestronny, przeszklony hol, który maksymalizuje dostęp naturalnego światła. Od strony Al. 23 Stycznia przewidziano przejazd bramny, zapewniający dostęp do parkingu i strefy gospodarczej. Na narożniku budynku znajduje się część gastronomiczna, w której funkcjonuje restauracja Burrata. Tak o wnętrzach samego budynku wypowiadają się architekci:

Wnętrza budynku zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności, by mogły dostosować się do różnorodnych potrzeb przyszłych najemców. Oferują one przestronne biura, sale konferencyjne, a także strefy wspólne, socjalne oraz relaksacyjne. Dzięki takiemu układowi, Inkubator staje się przestrzenią sprzyjającą wymianie pomysłów, współpracy oraz integracji między firmami.