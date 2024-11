Jak proste decyzje projektowe mogą zmienić nasz dom w ekologiczny?

Ekologiczna kubatura

Rosnąca troska o środowisko i nieustannie wzrastające ceny opłat (szczególnie za energię) sprawiają, że domy energooszczędne coraz bardziej zyskują na popularności. Podejście energooszczędne zaczyna się już na poziomie koncepcji projektowej, bowiem kubatura takiego budynku powinna być zwarta i prosta. Umożliwia to uzyskanie dobrego stosunku objętości obiektu do jego powierzchni, co z kolei prowadzi do prostszego ogrzania i uniknięcia wielu zbędnych mostków cieplnych. Syntetyczne i minimalistyczne w formie budownictwo zyskuje coraz więcej uznania - za przykład mogą posłużyć takie realizacje jak Dom Jednorodzinny w Kościelisku (Karpiel Steinder Architektura), Mikrokamienica na krakowskim Zakrzówku (BXB Studio) czy Dom w Tychach II (DD Architekci)

Minimalizowanie strat

W ekologicznym budownictwie istotne jest także dopasowanie układu pomieszczeń do stron świata. Zaplanowanie przeszklenia od strony południowej pozwoli nam uzyskać “darmową” energię słoneczną, a umieszczenie sypialni, czy innych pomieszczeń nie wymagających dużego oświetlenia od strony północnej, umożliwi nam naturalne ochłodzenie przestrzeni. Należy także pamiętać o szczelności budynku - dom jednorodzinny musi charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością termiczną, która zredukuje straty ciepła, obniżając jednocześnie koszty ogrzewania.

Trwałość budynku

Odpowiedzialność projektanta nie kończy się w momencie oddania budynku do użytku. Innym, równie istotnym aspektem co energooszczędność jest zapewnienie budynkowi trwałości na przestrzeni lat. Dlatego tak ważny jest dobór materiałów, które pozostaną odporne na zmienne, często skrajne warunki atmosferyczne. Skutecznie przyczyni się to do zachowania parametrów użytkowych obiektu na założonym poziomie i zminimalizuje konieczność rewitalizacji budynku w przyszłości.

Pustaki ceramiczne TERMOton

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe materiały i technologie, które przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznych środowisku domów. Jednak budowanie w duchu ekologicznym wcale nie musi wiązać się z eksperymentowaniem czy decydowaniem się na awangardowe materiały budowlane.

Dla tych, którzy preferują tradycyjne materiały, producenci proponują rozwiązania jednocześnie sprawdzone, a przy tym – energooszczędne. Przykładem takiego rozwiązania jest pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT PLUS S, lider wśród pustaków szlifowanych producenta ZCB Owczary. Wykorzystując także innowacyjne rozwiązania, pustaki ceramiczne TERMOton to wciąż tradycyjne produkty z naturalnego surowca.

Dzięki swojej strukturze i technologii produkcji, pustaki te spełniają wszystkie podstawowe kryteria dobrego materiału budowlanego. Współczynnik przewodnictwa cieplnego na poziomie λ = 0,158 W/(mK) sprawia, że domy zbudowane z pustaków TERMOton skutecznie utrzymują temperaturę wewnątrz budynku i redukują koszty ogrzewania. Jest to materiał charakteryzujący się olbrzymią precyzją wykonania – różnica w wymiarach poszczególnych pustaków wynosi zaledwie 0,3 mm i przy zastąpieniu tradycyjnej zaprawy murarskiej pianoklejem znacząco minimalizuje. Odpowiednia struktura pustaków zapewnia odporność na wilgoć, mróz i intensywne nasłonecznienie, co z kolei przyczynia się do trwałości całej konstrukcji.

Ze względu na wysoką trwałości materiału i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, domy zbudowane z pustaków TERMOton mogą służyć użytkownikom przez wiele lat, charakteryzując się przy tym zdrowym mikroklimatem, wysoką izolacją termiczną i akustyczną.

Firma ZCB Owczary, stojąca za produkcją pustaków TERMOton, to doświadczony polski lider w zakresie nowoczesnych materiałów ceramicznych. Dzięki ponad 50-letniej obecności na rynku oraz nieustannemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, Owczary skutecznie odpowiadają na rosnące potrzeby ekologicznego budownictwa, oferując rozwiązania pozwalające na tworzenie energooszczędnych i przyjaznych środowisku domów.