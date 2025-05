Spis treści

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektura Polski w roku 2002

To był rok 2002. W Polsce wówczas sensację budził np. loft w kopalnianej lampiarni Przemo Łukasika, w Rzeszowie otwarto halę Podpromie, zaprojektowaną jeszcze w głębokim PRL, a na okładce pierwszego numeru A-M był Sąd Najwyższy w Warszawie. Wtedy też ogłosiliśmy listę nominacji do nagród w lokalnych edycjach konkursu.

Wówczas najlepszy budynkiem użyteczności publicznej okazał się biurowiec Focus, a jednorodzinnym - osiedle Winnica w Warszawie. Przypominamy jednak innego bohatera tamtej edycji. Obiekt, który doskonale oddaje ideę konkursu Życie w Architekturze Ewy P. Porębskiej:

- Chciałam odejść od pompatyczności architektury, a zamiast tego podkreślić jej społeczną funkcję, odpowiedzialność i oddziaływanie - mówiła wieloletnia redaktor naczelna magazynu.

IV edycja konkursu Życie w Architekturze

W 2002 roku w IV edycji konkursu Życie w Architekturze realizacja Marka Budzyńskiego z zespołem przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie była nominowana do nagrody w kategorii Budynek użyteczności publicznej i zdobyła ostatecznie Dyplom Ministra Kultury.

Dziś uchodzi za jeden z najlepszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, ale nie zawsze tak było. Red. Julia Dragović na łamach Architektury - Murator rok temu przypominała historię BUW: Od kiczu po ikonę - budynek BUW podzielił środowisko.

Konkurs Życie w Architekturze został ogłoszony w styczniu 1995 roku z inicjatywy redaktor naczelnej „Architektury-murator” Ewy P. Porębskiej. Był pierwszą na tak dużą skalę próbą podsumowania i oceny dorobku architektonicznego miasta po roku 1989. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3000 budynków. W 2025 - kolejna edycja konkursu, a my przypominamy realizacje, które wygrały poprzednie edycje.

i Autor: Szymon Starnawski Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt Marka Budzyńskiego tonie w zieleni

Biblioteka to 4-kondygnacyjny obiekt dosłownie tonący w zieleni. Na dachu jest ogród. W środku - biblioteka i część komercyjna. Pod ziemią - garaż. Pisano o niej: bogata w symbolikę narracja za pomocą rzeźb i inskrypcji oraz jeden z największych ogrodów dachowych Europy czynią z tego obiektu ważny przykład realizacji idei symbiozy natury i kultury. BUW to gmach, który stając się ośrodkiem naukowo-towarzyskim, zainicjował proces rewitalizacji Powiśla.

Jury konkursu Życie w Architekturze tak argumentowało tę nominację:

i Autor: Szymon Starnawski Ogród na dachu BUW w Warszawie w czerwcu

Nominacja za twórcze wykorzystanie charakterystycznego miejsca miasta - harmonijne wpisanie budynku w historyczną skarpę. Klarowny układ wnętrza, sekwencja przestrzeni o zróżnicowanym nastroju i widoczne piętro indywidualności autorskiej ro dodatkowe argumenty, przemawiające za tą nominacja - czytamy w uzasadnieniu.

i Autor: Szymon Starnawski Ogród na dachu BUW w Warszawie w czerwcu

Ogród, który można odwiedzać za darmo, został otwarty w 2002 roku, a autorką projektu jest Irena Bajerska - architekt krajobrazu, która specjalizowała się w ogrodach i terenach zielonych. Była to pierwsza tego typu realizacja w Polsce.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Dane

Lokalizacja: Warszawa

Projekt: 1993

Realizacja: 1994-98 (budynek) 2002 (ogród botaniczny)

Architektura: Marek Budzyński Architekt sp. z.o.o. – Partnerzy Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski

BUW. Zdjęcia