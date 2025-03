Spis treści

Dziś Stanisława Niemczyka kojarzymy głównie z jego późniejszymi projektami - Osiedlem Nad Jamną w Mikołowie czy kościołami w Tychach - oraz z nieszczęsnym "Polskim Gaudim", niefortunnym przydomkiem odbierającym mu nieco podmiotowości.

Tymczasem już świeżo po studiach, w 1969 roku, zaczął tworzyć dla Tychów wizjonerską koncepcję Systemu podmiejskiej zabudowy rekreacyjnej i projekt domku weekendowego nr 59 m 4. Koncepcja doczekała się częściowej realizacji w 1973 r., a w 1974 roku została nagrodzona Nagrodą Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska II stopnia "za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska oraz w rozwoju techniki".

W tyskich Paprocanach stanęły łącznie trzy domki weekendowe Niemczyka. Dwa z nich właśnie wystawiono na sprzedaż - za 750 tysięcy złotych.

Trzeci dom, stojący nieopodal, przebudowano już nie do poznania.

Niemczyk w 1969 roku pracował już w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" Nowe Tychy. W czasach PRL-u, tak jak i dzisiaj, budowa musiała być przede wszystkim ekonomiczna. Wtedy jednak - wbrew pozorom - pozwalano młodym architektom na całkiem sporą dozę finezji przy projektowaniu, a efekt ich pracy nie trafiał do szuflady, tylko na budowę. Zwłaszcza w Nowych Tychach, gdzie projektantami generalnymi byli Hanna Adamczewska (później -Wejchert) i Kazimierz Wejchert. Hanna słynęła z siły przebicia.

Radykalną wizję paprocańskich domów weekendowych mógł stworzyć tylko idealistyczny młody umysł. Czynnikiem nadrzędnym przy projektowaniu stało się zachowanie leśnego terenu nad jeziorem w Paprocanach. Budowa miała zachować systemy korzeniowe drzew pod ziemią, a minimalny punkt styku budynku z podłożem ograniczyć ingerencję w przyrodę.

Zawieszone dwa metry nad ziemią i nieogrodzone domy miały dawać zwierzętom swobodę poruszania się, a ludziom niezaburzony widok na wszechobecną przyrodę. Zawieszone w powietrzu były nawet ścieżki prowadzące mieszkańców domków nad jezioro. Ułożone na żelbetowych deskach miały likwidować potrzebę wyrównywania terenu i ułatwiać swobodny przepływ wody.

— pisano w Architekturze w 1974 roku.

Artykuł uzupełniono o rysunki Niemczyka. Na jednym z nich, ukazującym korzenie drzew rosnących w sąsiedztwie domków, architekt porównuje stan zachowania korzeni. — 40-50% korzeni ulegających zniszczeniu przy fundowaniu obrzeżnym - tradycyjnym — pisał. — Przez podniesienie nad teren korzenie zostają zachowane w 100%.

Trzy domy wybudowano w wariantach 8-, 10- i 16-osobowych. Docelowo zebrane w 160-osobowe skupiska na planie okręgów - jako 800-osobowy ośrodek. Ryszard Nakonieczny, uwzględniając koncepcję Niemczyka w swoim tekście Modernistyczne perły PRL-u nazwał ją lasem w lesie - jako "las symboliczny koegzystujący na równych prawach z lasem naturalnym".

Część mieszkalna zawieszona nad ziemią miała dawać schronienie przed deszczem, gwarantować lepsze nasłonecznienie i zmniejszać wilgoć. Dawać poczucie bezpieczeństwa. Na ziemi miały się znaleźć pojedyncze piaskownice, przestrzenie na przechowywanie wózków, leżaków, rowerów.

— opisywano na łamach Architektury. Budynki wykończono na biało. Wizualnie ocieplały je drewniane, niemalowane framugi okien. Znad budynku wystawały masywne rynny z surowego betonu. Wewnętrzne schody oparto na konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami. Stanisław Niemczyk, inspirowany prawdopodobnie trendami rozpędzającymi się w innych krajach, uwzględnił w projekcie możliwość wykonania domków z tworzyw sztucznych oraz kilka innych alternatywnych wariantów materiałowych.

W tym samym numerze Architektury opublikowano recenzję Marcina Przyłubskiego, który do koncepcji odnosił się krytycznie, choć ostatecznie pozytywnie. Krytyka Przyłubskiego opierała się na ewidentnym przekonaniu, że człowiek jest centrum wszechświata, a wypoczywając w lesie, chce tego lasu dotykać i doświadczać bezpośrednio - nie zaś będąc zawieszonym nad ziemią. Stanisław Niemczyk ewidentnie wyprzedził swoje czasy projektem domków.

Te "drzewa", tak pomysłowo "posadzone" w naturalnym lesie, są jednak przeznaczone dla ludzi. A przecież gatunek homo sapiens już dawno zszedł z drzewa. [...] Autor zapomniał chyba o tym, że w ten sposób mieszkańcy tracą bezpośredni kontakt z terenem, możliwość wyjścia do lasu wprost z mieszkania możliwość "śniadania na trawie". Projekt wyznacza sztywną granicę: dom - las, którą architektura o funkcjach rekreacyjnych powinna przede wszystkim zacierać. W takich domkach jedyne powiązanie letniego mieszkania z terenem odbywa się poprzez publiczną klatkę schodową - jak w bloku. I to w "bloku" z epoki budownictwa oszczędnościowego, w której jeden ustęp był projektowany dla kilku mieszkań. Ale projektowano go na tym samym co mieszkania poziomie, a tymczasem w tych domkach trzeba doń schodzić piętro niżej