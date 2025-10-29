Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W dostarczonej informacji prasowej nie podano nazwiska architekta odpowiedzialnego za projekt biurowca. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Grupy Homag - kiedy uzyskamy odpowiedź, artykuł zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Drewno konstrukcyjne jest znacznie lżejsze od tradycyjnych materiałów

CLT (cross laminated timber) to konstrukcyjny materiał drewniany o krzyżowo klejonej, warstwowej budowie. Cechuje się dużą wytrzymałością, odpornością ogniową i dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Materiał ten powstaje w kontrolowanych warunkach – drewno jest odpowiednio suszone, a następnie klejone krzyżowo z warstw tarcicy pochodzącej z jednej kłody i zabezpieczane substancjami niepalnymi. Dzięki temu konstrukcje z CLT znoszą działanie wysokich temperatur lepiej niż stal czy beton. Jednocześnie drewno konstrukcyjne jest znacznie lżejsze od tradycyjnych materiałów, co ułatwia transport i montaż elementów oraz pozwala na projektowanie płytszych fundamentów.

W Środzie Wielkopolskiej powstaje inwestycja Grupy HOMAG – kompleks przemysłowo-biurowy, w którym znajdzie się największy w Polsce budynek wykonany w technologii CLT. Realizacja tego typu obiektu jest szczególnie wymagająca, ponieważ przepisy pożarowe ograniczają możliwość wznoszenia w pełni drewnianych konstrukcji wielkogabarytowych. Pisaliśmy o tym więcej w kontekście realizacji Habitat 19 w Zabrzu.

Technologia modułowa z wykorzystaniem drewna stosowana jest więc głównie przy mniejszych budynkach, takich jak domy jednorodzinne. W przypadku większych inwestycji często konieczne jest zastosowanie innych materiałów, na przykład żelbetu. Takie rozwiązanie przyjęto również w projekcie biurowca HOMAG – zaprojektowano tu konstrukcję hybrydową, łączącą drewno i żelbet.

Decyzja o użyciu CLT wiąże się też z troską o środowisko. Jak przyznają przedstawiciele grupy HOMAG:

Ponieważ drewno wiąże dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy podczas wzrostu drzew, magazynując go w swojej biomasie, to CLT tworzy niejako naturalny magazyn CO2, obniżając tym samym jego emisję do atmosfery. Zatem zastosowana w budowie biurowca technologia doskonale wpisuje się w ideę zielonego budownictwa, wykorzystując drewno, które jest zasobem odnawialnym, a także przyczyniającym się do zmniejszenia emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnych materiałów, takich jak beton czy stal. Co więcej zastosowanie drewna CLT, zamiast żelbetu pozwoliło także zredukować przyszłe zużycie energii.

Pierwszy budynek z CLT w Polsce ubiegający się o certyfikat BREEAM

Nowy zakład HOMAG ma funkcjonować jako zintegrowane centrum produkcji, logistyki i szkolenia. W budynku biurowym znajdzie się Centrum Kształcenia Kompetencji, w którym prowadzone będą prezentacje technologii automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów obróbki drewna. Część parterowa została zaprojektowana tak, by ograniczyć hałas z maszyn pokazowych – dzięki zastosowanym rozwiązaniom poziom dźwięku zredukowano z 90 do 30 decybeli.

Obiekty kompleksu spełnią wymagania certyfikacji BREEAM, oceniającej wpływ inwestycji na środowisko. Będzie to pierwszy budynek z CLT w Polsce ubiegający się o ten certyfikat. Drewno wykorzystane w konstrukcji pochodzi z certyfikowanych zalesień.

Teren inwestycji zajmuje ponad 10 hektarów. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie 52,4 tys. m². Sam biurowiec z drewna CLT i BSH będzie miał ok. 6 tys. m² powierzchni użytkowej, co uczyni go największym tego typu budynkiem w Polsce. Do jego budowy wykorzystanych zostanie ponad 2,1 tys. m³ drewna. Całość przedsięwzięcia o wartości 54 mln euro obejmuje budowę fabryki, magazynu wysokiego składowania, centrum logistycznego oraz trzykondygnacyjnego biurowca z centrum szkoleniowym i showroomem. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2026 roku.

Nie tylko Cuneo, ale też Mokotów. Drewniane konstrukcje w Polsce

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na inne realizacje wykorzystujące technologię drewna konstrukcyjnego. Poza wspomnianym wcześniej osiedlem Habitat 19 w Zabrzu, coraz częściej powstają również biurowce projektowane w tym systemie. Przykładem może być siedmiokondygnacyjny budynek w Cuneo we Włoszech – siedziba firmy Dquadro – gdzie zastosowanie konstrukcji hybrydowej z drewna pozwoliło ograniczyć ślad węglowy inwestycji o 380 ton.

W Polsce podobne podejście można zaobserwować w projekcie biurowca na warszawskim Mokotowie, przygotowywanym przez Magdalenę Pios z pracowni Ambient. W tym przypadku konstrukcja od pierwszego do trzeciego piętra powstanie z prefabrykowanych elementów CLT, natomiast parter, klatki schodowe, szyby wind i część podziemna zostaną wykonane w technologii żelbetowej. Całość uzupełni elewacja z naturalnego drewna.