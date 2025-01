Drewniany apartamentowiec, czyli Habitat 19. Pionierska mieszkaniówka z Zabrza

Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Drewniana przyszłość architektury

Wrażliwi na losy naszej planety pozostają zgodni co do tego, że drewno to przyszłość architektury. Mimo to wciąż trudno mówić o drewnie jak o powszechnym rozwiązaniu. Dominuje ono przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej, sporadycznie pojawiając się w projektach biurowych. Habitat 19, jako budynek wielorodzinny wzniesiony w technologii drewnianej, ma szansę stać się silnym głosem w debacie na temat zrównoważonego budownictwa. Dzięki innowacyjnemu podejściu i wykorzystaniu drewna klejonego krzyżowo (CLT), ten wyjątkowy projekt może stać się przykładem efektywnego połączenia ekologii, nowoczesnej technologii i estetyki w budownictwie wielorodzinnym.

Habitat 19 jako ekologiczna łamigłówka

Budynek wznosi się na lekko opadającej działce na terenie Zabrza. Zlokalizowany na żelbetowym, częściowo wkopanym cokole, obiekt składa się z dziesięciu dwukondygnacyjnych modułów mieszkalnych, w których łącznie znajdzie się 19 lokali. W projekcie uwzględniono wewnętrzne patia, pełniące rolę studni świetlnych oraz przestrzeni sprzyjających integracji sąsiedzkiej. Złożona forma architektoniczna, przypominająca labirynt wąskich uliczek, zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności porównywalne do życia w domach jednorodzinnych. Projekt wyróżnia się zielonymi dachami oraz podziałem bryły budynku na cztery części, co umożliwia zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ Habitat 19 powstaje w sąsiedztwie Parku Miejskiego w Zabrzu.

Roślinność uwzględniona w projekcie łączy budynek z otaczającym środowiskiem naturalnym. Na balkonach zaplanowano rozmieszczenie donic z solitarnymi krzewami, dzięki czemu elewacje apartamentowca będą zmieniać swój charakter wraz z porami roku. Do zazielenienia elewacji, dachów i terenów zielonych wybrano 28 rodzimych gatunków ziół i krzewów, dostosowanych do polskiego klimatu i bezpiecznych dla lokalnej flory. Te starannie dobrane rośliny, wyselekcjonowane we współpracy z ekspertami, stworzą przyjazne środowisko dla owadów zapylających i ptaków, dla których z kolei przewidziano poidła z wodą.

Prefabrykacja. Rewolucyjna, ale wciąż niedoceniona

Realizacje takie jak Habitat 19 są tym cenniejsze, że przyczyniają się do rozpowszechniania i popularyzacji innowacyjnej technologii prefabrykacji. Oferuje ona rozwiązania, które mogą zasadniczo zmienić sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Na płaszczyźnie społecznej kluczowe znaczenie ma radykalne skrócenie czasu realizacji inwestycji. Z kolei standaryzacja procesu prefabrykacji wpływa nie tylko na jakość budynków, ale również na bezpieczeństwo pracy, przenosząc ryzyko z placu budowy do kontrolowanego środowiska fabrycznego. Ekologiczne korzyści prefabrykacji obejmują przede wszystkim znaczną redukcję odpadów budowlanych oraz ograniczenie emisji gazów generowanych podczas procesu budowlanego. Mimo to, prefabrykacja w Polsce wciąż nosi miano alternatywnej metody budowlanej, a realizacje takie jak Habitat 19 pozostają rzadkością.

Innowacja na polu prefabrykacji drewnianej

Fakt, że budynek zostanie wzniesiony w oparciu o moduły wykonane z drewna, dodatkowo podnosi jego rangę. W przypadku takich realizacji redukcja śladu węglowego jest dużo bardziej znacząca. Beton - także w przypadku technologii prefabrykowanej - wciąż zalicza się do wysokoemisyjnych materiałów budowlanych. Prefabrykacja drewniana może natomiast w niektórych przypadkach osiągać ujemny bilans węglowy, ale bezpiecznie można założyć wielkość redukcji o 30-60% w stosunku do prefabrykacji betonowej.

Ze względu na przepisy pożarowe ograniczające możliwość stosowania w pełni drewnianych modułów, technologia modułowa ogranicza się głównie do małych obiektów - najczęściej domów jednorodzinnych. Przy większych obiektach prawo wymusza stosowanie materiałów zupełnie niepalnych - czyli np. konstrukcji żelbetonowych odgraniczających różne strefy pożarowe budynków. Habitat 19 zostanie zbudowany w technologii hybrydowej, łącząc drewno CLT jako główny materiał konstrukcyjny z betonowym parterem oraz ze stalowymi schodami. Mimo tego, że technologia CLT stopniowo zyskuje popularność w Polsce (dzięki chociażby takim projektom jak Biblioteka w Choszczówce czy biurowiec w Wielu), to rzadko stosuje się ją w budownictwie wielorodzinnym. Habitat 19 stanie się jednym z pierwszych tego typu budynków w Polce.

Metryczka projektu Habitat 19

Autorzy projektu: arch. Mateusz Białekarch, Marcin Harnasz

Współpraca autorska: arch. Bartłomiej Tymosiak

Zespół projektowy: arch. Kacper Grońarch, Mikołaj Baczyńskiarch, Wojciech Smyczekarch, Katarzyna Marcolarch, Aleksandra Kapuścikarch, Łukasz Marjański, arch. Piotr Rutkowski

Projekt Zieleni: Dr inż. Przemysław Kowalski (NUNATAK studio)

Autor:

