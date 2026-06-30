Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza

Atrium International Business Center przetrwał niecałe 30 lat. W pierwszej edycji konkursu Życie w architekturze mieszkańcy Warszawy uznali ten budynek za swego ulubieńca lat 1989 - 1995. Za to za koszmar tamtego sześciolecia uznali Hotel Sobieski. Głosowało się na kuponach, wycinanych z gazety. To była pierwsza edycja konkursu, organizowanego przez Architekturę Murator i Życie Warszawy. Dziś Sobieski po modernizacji jest biały i dalej stoi, a Atrium już nie ma.

Historia biurowca Atrium

Siedmiopiętrowy Atrium International przy alei Jana Pawła II powstał w 1995 roku. Wtedy jeszcze takie obiekty jak Rondo 1, Q22 czy Złote Tarasy nie istniały, Towarowej 22 nie było nawet w planach, a Warszawa wyglądała zupełnie inaczej. Był jednym z pierwszych nowoczesnych biurowców po transformacji ustrojowej. Zaprojektowali go architekci z Biura Kazimierski i Ryba. To oni też opracowali projekt pierwszej restauracji McDonald's w Polsce.

Był częścią nowej pierzei alei JPII. Miał 25 metrów i 7 kondygnacji. Elewację miał ze szkła i różowego granitu. Charakterystyczny przeszklony dach w kształcie łuku w zamierzeniu architektów miał być ukłonem w stronę nowoczesności z jednoczesnym nawiązaniem do socrealistycznego klimatu alei JPII i Muranowa. Bo przecież były tu i wysokie prześwity oraz przejścia w formie arkad, i gzymsy, i partery przeznaczonych na lokale. A z drugiej strony - ogromne ciemne przeszklenia, szklane bryły.

- Architektura kompleksu odzwierciedla wielkomiejskie aspiracje w kształtowaniu przestrzeni miasta w duchu postmodernizmu - chwalono budynek.

Chwalono też układ budynków i ich wzajemne położenie wobec siebie, prześwity elewacji, zagospodarowanie przestrzeni przed budynkami.

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Zobacz zdjęcia Atrium z lat 90.

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Rozbiórka Atrium przy Grzybowskiej

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku ceny gruntów w Warszawie poszybowały, oczy deweloperów zwróciły się ku Woli, a Atrium kupiła firma Strabag. I od razu zapowiedziała, że chce budynek wyburzyć i postawić nowy, wyższy.

- Stary biurowiec nie sprostał próbie czasu, a rozwoju gospodarczego miasta nie da się zatrzymać - mówił dla serwisu naszemiasto.pl Łukasz Ciesielski, dyrektor Strabag Real Estate. I dodał: Rozpoczynamy nowy etap w historii tej lokalizacji.

Budynek zniknął dwa lata temu, w roku 2023, a na koniec swego istnienia został tymczasowym domem dla 700 uchodźców z Ukrainy. Rozbiórka nadziemia trwała zaledwie 7 miesięcy. Ale Atrium nie zniknęło w całości - wykonawca zdemontował i przekazał do recyklingu wszystkie możliwe elementy wykończeniowe oraz budowlane. I tak, odzyskano i w całości przekazano do recyklingu 388 ton żelaza i stali, 25 ton kabli i 20 ton drewna. Zebrano również 70 ton materiałów izolacyjnych, z czego ponad 30 proc. poddano przetworzeniu.

Autor: Archiwum serwisu

Autor: Archiwum serwisu

Życie w Architekturze to ogólnopolski konkurs architektoniczny organizowany od 1995 roku przez „Architekturę-murator”. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3 000 budynków. W 2025 - kolejna edycja konkursu. Na pierwszy konkurs zgłoszono 258 obiektów, w tym 120 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej i 39 domów jednorodzinnych i rezydencji. Jury zakwalifikowało do finału 39 budynków, z których, po obejrzeniu ich wybrano 13 obiektów. Przypominamy realizacje, które wygrały pierwsze edycje.

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Część elementów wystroju wnętrza Atrium zostanie wykorzystana w Upper One - pisaliśmy wtedy w A-M. - Marmur odzyskany z części wspólnych pojawi się na posadzkach w głównym lobby i we wszystkich holach windowych. Zachowana zostanie także rampa wraz z częścią garażu.

Nieistniejący biurowiec Atrium. Dane

Adres: al. Jana Pawła II, róg ul. Grzybowskiej, Warszawa

Autorzy: architekci Derek Frazer, Tomasz Kazimierski, Andrzej Ryba

Konstrukcja: Tadeusz Perzyński, Tommy Jorntell

Inwestor: Business Centre Wola Ltd.

Powierzchnia zabudowy: 3 430 m²

Powierzchnia całkowita: 19 072 m²

Kubatura: 75 653 m³

Projekt: 1992-1994

Realizacja: 1994-1995

Pełna publikacja: „Architektura-murator" 4 /1996

Zdjęcia z rozbiórki biurowca z lat 90. w Warszawie

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