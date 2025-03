Patchoworkowe przedszkole The Swan. Łabędź jak feniks, który powstał z popiołów

Drewniane belki z sali gimnastycznej, stalowe elementy z lat 60., dachówki z dawnych budynków czy zegar szkolny – to tylko niektóre z ponownie wykorzystanych elementów. Do budowy zlokalizowanego w Danii przedszkola użyto materiałów pochodzących z rozbiórki dawnej szkoły. Kubatura obiektu subtelnie nawiązuje do dziecięcych rysunków.