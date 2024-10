Znamy wyniki konkursu "Obiekt roku w systemach Aluprof" 2024. Zobacz najlepsze realizacje

Spis treści

Konkurs Obiekt roku w systemach Aluprof

W tym roku do prestiżowego konkursu Obiekt Roku w Systemach Aluprof zgłoszonych zostało ponad 220 obiektów z Polski i świata, które powstały z wykorzystaniem rozwiązań lidera w produkcji systemów aluminiowych dla budownictwa i branży konstrukcyjnej. 15 lipca 2024 r. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do piątej już edycji tego konkursu - zakończenie pierwszego etapu konkursu oznaczło rozpoczęcie prac jury. W tym roku 10 najlepszych realizacji, które zakwalifikowały się do ścisłego finału, wybrało jury pod przewodnictwem Przemo Łukasika. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, organizatorzy przewidzieli konkurs dla internautów, którzy do 16 sierpnia 2024 r. mieli możliwość głosowania on-line i wskazania najciekawszego w ich ocenie obiektu spośród budynków zgłoszonych do tegorocznej edycji.

Konkurs Obiekt Roku w Systemach Aluprof w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia. Przez ten czas nie tylko zdążył zyskać uznanie branży i międzynarodowy zasięg, ale też - spośród ponad 1000 polskich i zagranicznych obiektów stworzonych z wykorzystaniem rozwiązań marki - wyłonić kilkadziesiąt najciekawszych, które są dziś uznawane za prawdziwe perły współczesnej architektury. O renomie tego wyjątkowego wydarzenia świadczą także pula nagród, która w dotychczasowych edycjach wyniosła 400 tys. zł, ponad 1000 uczestników, którzy wzięli w nich udział czy setki rozmów o przyszłości architektury z udziałem tak wybitnych przedstawicieli branży jak Bogdan Zaha, Álvaro Leite Siza, Zbigniew Maćków czy Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Wybitne nazwiska w jury konkursu jury V edycji konkursu „Obiekt roku w Systemach Aluprof”

W składzie tegorocznego jury konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” znaleźli się znani i cenieni architekci i przedstawiciele branży: Maciej Franta, Karol Fiedor, Bożenna Wawrzyniak-Mańko, Elżbieta Dziubak i Zbigniew Poraj. Obradom przewodniczyć będzie Przemo Łukasik - współzałożyciel Medusa Group, która odpowiada za .KTW, Hotel Nobu Warsaw czy poznański Nowy Rynek. Dwie pierwsze realizacje zostały nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.

Rosnący prestiż konkursu

Duża ilość zgłoszeń w tegorocznej edycji (220) to wynik, będący zdaniem organizatorów z jednej strony potwierdzeniem globalnego sukcesu marki, z drugiej zaś dowód na międzynarodową rozpoznawalność i renomę, jaką konkurs zdobył w ostatnich latach. W czterech wcześniejszych edycjach konkursu zgłoszonych zostało łącznie blisko 600 wyjątkowych realizacji, a wśród nagrodzonych obiektów znalazły się takie obiekty jak:

budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Hotel Nobu Warsaw,

Kompleks Browary Warszawskie,

szwedzki obiekt Sara Kulturhus z Skellefteå,

wrocławski Green2Day

czy katowicki .KTW.

Konferencja Future Builders

Od czasu drugiej edycji konkursu integralną jego częścią jest wyjątkowe wydarzenie - konferencja w ramach platformy Future Builders, będąca przestrzenią do debaty o kondycji i przyszłości budownictwa. W zorganizowanych na przestrzeni ostatnich lat panelach uczestniczyło ponad dwudziestu wybitnych architektów i specjalistów budownictwa z całego świata oraz ekspertów z takich dziedzin jak urbanistyka, socjologia przestrzeni czy certyfikacja budynków. Wśród prelegentów w latach ubiegłych znaleźli się m.in. Álvaro Leite Siza Vieira, Robert Konieczny, Zbigniew Maćków, João Rodrigues, Neil Pennell czy Bogdan Zaha z wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej pracowni Zaha Hadid. Tylko w przypadku ostatniej, czwartej edycji konkursu, dyskusje panelistów śledziło stacjonarnie ponad 500 przedstawicieli branży architektonicznej i budowlanej obecnych na konferencji, a dodatkowo wydarzenie było transmitowane na żywo na platformie YouTube.

Warszawska gala w hotelu Double Tree by Hilton

Uroczysta gala odbyła się 16 października 2024 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. To podczas niej poznaliśmy zwycięskie projekty, do których autorów trafiły nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 50 tys. zł za I miejsce, 30 tys. zł za II miejsce i 15 tys. zł za zdobycie III miejsca.

Wieczorne wydarzenie poprzedzone zostało międzynarodową konferencją Future Builders, poświęconą najważniejszym zagadnieniom z zakresu architektury. Dyskusje poprowadzili znani architekci i przedstawiciele branży z całego świata. Patronami merytorycznymi konkursu były takie instytucje jak SARP, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, PLGBC oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Wydarzenie zostało także objęte patronatem medialnym przez redakcje krajowe - między innymi "Architekturę-murator".

Organizator konkursu - co to za firma?

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA - notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem Let’s build a better future Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego.

Lista laureatów V edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”

Laureaci V edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” w dodatkowych kategoriach

Obiekty zagraniczne:

I miejsce: TOWER 15, Matosinhos (Portugalia) – projekt: OODA

II miejsce: Mendelův Skleník, Brno (Czechy) – projekt: Chybík + Krištof Architects

III miejsce: 68-86 Farringdon Road, Londyn (Anglia) – project: Sheppard Robson Architects

Domy jednorodzinne:

Laureat: LittleMountainHouse, Wrocław – project: GREG. Architekci

Głosowanie internautów:

Lauerat: Nowa Siedziba Firmy Wiśniowski, Wielogłowy k. Nowego Sącza – projekt: LOESCH+PARTNERZY

Specjalna nagroda Roto:

Laureat: Eljako-AI za realizację inwestycji Waterfront II, Gdańsk

Green Future:

Laureat: Cavatina Group

Partner „Fair Play”:

Laureaci: Euro Styl, White Star Real Estate, Krishome

