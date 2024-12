Jak sobie rozpisaliśmy tabelkę o deregulacjach prawnych, tak obrazowo, bo te deregulacje się działy za czasów, kiedy my projektowaliśmy, pracowaliśmy przez ostatnie 10 lat i one postępowały, więc niby to wiedzieliśmy, ale kiedy to zestawiliśmy jeszcze z normatywami z PRL-u i dostaliśmy taką bardzo obrazową tabelkę, to przyznaję, że to mnie najbardziej zaskoczyło i uderzyło w jakim stopniu zderegulowaliśmy sobie praktycznie prawo mieszkaniowe. I to chyba było dla mnie jakoś najbardziej uderzające, bo mi uzmysłowiło też przyczyny tego, jak to mieszkanie wygląda. Znaczy, że możemy oskarżać oczywiście właśnie czy deweloperów, no głównie deweloperów zazwyczaj wszyscy oskarżają, albo architektów. I oczywiście nie mówię, że ktokolwiek tu jest zupełnie bez winy, no ale jakby ta deregulacja ma największy wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje z jakością tych mieszkań.