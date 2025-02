Bloki

To jedne z najciekawszych bloków w Świętokrzyskiem. Nie wiadomo, kto je zaprojektował

Kielecki Exbud w latach 80. zlecił wybudowanie dwóch obiektów mieszkalnych. Dwa niewielkie osiedla. Budynki wyróżniały niecodzienne kształty balkonów i tarasowe układy. A jednak do dziś nie wiadomo, komu zlecono wykonanie projektu. Osiedle przy ul. Prostej 14/16 to do dziś jedne z najciekawszych bloków nie tylko w Kielcach, ale i w całym województwie.