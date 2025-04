To osiedle powstało w latach 80., XX wieku, a przypomina sielskie miasteczko. Eksperyment pod Poznaniem

Osiedle Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie to nie tylko założenie urbanistyczne, ale koncepcja filozoficzna - do pracy nad planem północnych dzielnic Poznania zaangażowany był też psycholog. "Miasto jest nie tylko strukturą funkcjonalną, ale również strukturą zachowań" - uznał zespół pracujący nad koncepcją. To dlatego osiedle, które zaprojektował zespół z Jerzym Buszkiewiczem na czele w latach 80. ma charakter sielskiego miasteczka. Oto postmodernizm pod Poznaniem.