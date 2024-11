Rozmowy Architektury: Oktawia Wasielewska, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oba spotkania - dzisiejsze, w Leica Gallery w Warszawie (przy ulicy Rudzkiej 28, w sklepie 6x7 Fotografia Profesjonalna, o godz. 18) oraz niedzielne w Gdyni (galeria Przypływ przy ul. 3 maja 27–31/30, godz. 13-16) odbędą się z okazji ukazania się wznowienia książki fotograficznej Kacpra Kowalskiego. Album, zatytułowany Efekty uboczne, to kultowa książka, która wyszła w 2014 roku nakładem wydawnictwa Migavka. Za obecne wznowienie odpowiada to samo wydawnictwo.

Warszawskie spotkanie z Kacprem Kowalskim poprowadzi Rafał Łochowski, odpowiedzialny za pierwsze wydanie publikacji ze strony wydawnictwa Migavka.

W Gdyni formuła będzie luźniejsza - odbędzie się samo podpisywanie albumu.

Piątek, 22 listopada 2025, Warszawa , Leica Gallery, ul Rudzka 28 (sklep 6x7 Fotografia Profesjonalna) - godz. 18 : spotkanie prowadzi Rafał Łochowski

Album Efekty uboczne Kacpra Kowalskiego o wpływie człowieka na środowisko

Historia jest taka: w 2014 roku ukazała się moja książka fotograficzna "Efekty uboczne". Podsumowywała siedem lat pracy. To były setki lotów paralotnią lub wiatrakowcem, tysiące godzin w powietrzu i jeszcze więcej zdjęć. A potem niezliczone rozmowy, testy, próby i błędy. W ten sposób, na przestrzeni lat, opowieść o wpływie człowieka na środowisko nabrała kształtu i została uchwycona w mojej debiutanckiej książce. Premierze książki towarzyszyła wystawa w Leica Gallery Warszawa, galerii wydawcy. "Efekty uboczne", w formie książki, wystawy i serii fotografii, odniosły sukces i odbiły się szerokim echem w środowisku.

Fotografia lotnicza sprzed epoki dronów

Jak piszą organizatorzy warszawskiego wydarzenia:

album „Efekty Uboczne” to podsumowanie wieloletniego projektu (2007-2014+), który ilustruje wpływ człowieka na środowisko oraz reakcję przyrody na nasze działania. Zdjęcia lokalnych krajobrazów – od plaży we Władysławowie w pełni sezonu, przez powódź w Sandomierzu po rozbudowę warszawskiego lotniska Chopina – stanowią wizualną reprezentację obecności człowieka na ziemi.

"Książka to z jednej strony stopklatka sprzed rewolucji dronowej. Gdy chciało się zobaczyć świat z lotu ptaka, to trzeba było… polecieć. Z drugiej strony wywarła wpływ na tę dynamicznie rozwijającą się dziedzinę. Z biegiem lat nie straciła jednak na aktualności. Wciąż opowiada, w nieoceniający sposób, o uniwersalnych cechach cywilizacji człowieka za pomocą lokalnych krajobrazów i przestrzeni" – tłumaczy fotograf Kacper Kowalski.

Książka, której pierwszy nakład szybko się rozszedł, to efekt pracy kilku osób. Autorem jej projektu graficznego jest znakomity grafik, Edgar Bąk, autor między innymi charakterystycznych plakatów do wystaw w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Projekt książki: Edgar Bąk

Wybór fotografii: Kacper Kowalski, Rafał Łochowski i Agnieszka Jacobson Cielecka

Wystawa: Premierze wznowienia albumu towarzyszyła wystawa w Leica Gallery w ekskluzywnym centrum handlowym na Mysiej 3 w Warszawie.

Nagrody: książka zdobyła między innymi nagrodę Pictures Of the Year International (72 POYi). Projekt fotograficzny Efekty Uboczne dostał zaś trzy nagrody na World Press Photo.

Zaczynał w czasach analogowych, kiedy kliszę w aparacie zmieniało się ręcznie, podczas lotu, na wysokości 150 metrów. Świat wydawał się nieodkryty, a pokrycie Polski przez Google Maps znikome. Dziś po 10 latach od wydania obsypanego nagrodami albumu „Efekty Uboczne” Galeria Przypływ wznawia druk kultowej książki Kacpra Kowalskiego." (ze strony wydarzenia na Facebooku)

Kacper Kowalski - z Politechniki Gdańskiej do nieba

Kacper Kowalski - biogram (źródło: materiały gdyńskiej Galerii Przypływ)

Kacper Kowalski - od ponad 25 lat obserwuje i fotografuje krajobrazy z lotu ptaka.Po studiach architektonicznych na Politechnice Gdańskiej i czteroletniej pracy w zawodzie,poświęcił się lataniu i fotografii - swoim największym pasjom.

Jako paralotniarz i pilot wiatrakowcowy, Kacper wzbijał się w powietrze z silnikiem przypiętym do pleców, by podczas samotnych lotów odkrywać świat form, kształtów i wzorów.

Otrzymał liczne nagrody, w tym nagrodę World Press Photo (trzykrotnie), nagrodę Picture of the Year International POYi (sześciokrotnie) i dziesiątki innych. Jego prace były wystawiane kilkaset razy na wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie, a książki zdobywały i były nominowane do najbardziej prestiżowych nagród, w tym Les Prix du Livre na Rencontres d'Arles. Jest reprezentowany przez Panos Pictures, oraz galerie: Bildhalle w Amsterdamie i Zurychu oraz Atlas Gallery w Londynie. Współzałożyciel galerii Przypływ wGdyni.

