Dojrzałe cyfrowo firmy mają dobre wyniki i poczucie bezpieczeństwa

Okazją do dyskusji i spotkań w gronie profesjonalistów będzie jubileuszowa edycja BIM DAYS, która w tym roku odbywa się w dniach 26-28 listopada pod hasłem „Cyfrowe szanse”. Według globalnego opracowania „State of Design and Make” 37 proc. „dojrzałych cyfrowo” firm ocenia swoje wyniki jako wyjątkowe. Te firmy, częściej niż pozostała grupa, mówią o zwiększaniu inwestycji, byciu na bieżąco z rynkowymi zmianami, czy też poczuciu bycia przygotowanym na przyszłość. Cyfryzacja pomaga podnieść produktywność, zyskowność, czy też ograniczyć koszty – oceniają respondenci.

Autor:

Tematyka debat podczas BIM Days 2024

Jak szybko skorzystamy z możliwości, które niesie ze sobą cyfryzacja?

Jak podchodzimy do demokratyzacji danych?

Jak wykorzystujemy je i sztuczną inteligencję w procesach projektowych?

Jak w cyfrowej rewolucji odnajdują się ludzie?

– to pytania, na które odpowiedzi będą szukali eksperci w trakcie debat.

W tym roku szczególną uwagę poświęcimy cyfrowym procesom i danym - podejmowaniu decyzji w oparciu o dane, efektywnemu zarządzaniu danymi w całym procesie inwestycyjnym. Będziemy rozmawiać o tym jakie szanse daje cyfryzacja i jak skutecznie skorzystać z tych nowych możliwości" – mówi Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager w Autodesk.

Elementy i formuła tegorocznej konferencji

Na BIM DAYS 2024 Cyfrowe szanse składają się

3 dni konferencji,

3 debaty eksperckie

ponad 40 sesji.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – wszystkie trzy dni będą dostępne w formule online, pierwszy dzień – również stacjonarnie.

Rejestracja, agenda i dodatkowe informacje będą dostępne na stronie: www.bimdays.pl.

Patroni, partnerzy, firma Autodesk (organizator)

Patroni instytucjonalni: Digital Real Estate, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Partnerzy konferencji: Dell Technologies, Profi Partner Autoryzowany Dystrybutor Leica Geosystems Partnerzy Autodesk: AEC Design, Arkance Systems, Graitec, Man and Machine, MAT, PCC Polska, Procad

Informacje o Autodesk

Autodesk zmienia sposób projektowania i tworzenia świata. Nasza technologia obejmuje architekturę, inżynierię, budownictwo, projektowanie produktów, produkcję, media i rozrywkę, umożliwiając innowatorom na całym świecie pokonywanie dużych i małych wyzwań. Od bardziej ekologicznych budynków, przez inteligentniejsze produkty, po hipnotyzujące hity kinowe - oprogramowanie Autodesk umożliwia innowatorom projektowanie i tworzenie lepszego świata dla wszystkich.

Nie spoczywamy jednak na laurach. W Autodesk nie wierzymy w czekanie na postęp, wierzymy w jego tworzenie - łącząc technologie, uwalniając talenty, odblokowując wiedzę i umożliwiając naszym klientom znajdowanie rozwiązań dla wyzwań, z którymi się dzisiaj mierzymy. Nasze oprogramowanie zapewnia klientom odpowiednie narzędzia do pracy, możliwość elastycznego myślenia i moc do kształtowania tego, co faktycznie wymaga stworzenia.

