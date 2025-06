Spis treści

BUW, który zmienił wszystko. Zbliża się termin debaty

W tym roku mija 25 lat od otwarcia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na Powiślu – miejsca, które zmieniło nie tylko myślenie o bibliotece, ale też o całej dzielnicy. Czy BUW wciąż jest symbolem nowoczesności, czy już powoli staje się obiektem zabytkowym? Czy fenomen „buwingu” ma jeszcze rację bytu? Jak wyglądało projektowanie tego budynku i co z jego dziedzictwem zrobimy dziś?

Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty „BUW, który zmienił wszystko”, która odbędzie się 11 czerwca o godz. 18:00 w sali wystawowej BUW. Wezmą w niej udział prof. Marek Budzyński – architekt i urbanista, wraz ze Zbigniewem Badowskim zaprojektował nowy gmach Biblioteki, Ewa Kobierska-Maciuszko – dyrektor Biblioteki w okresie 2003-2013, Barbara Siedlicka – kierownik Sekcji Zieleni UW i opiekunka Ogrodów BUW, dr Henryk Hollender – dyrektor Biblioteki w latach 1992-2003, Anna Chmura – architektka oraz przedstawiciele samorządu doktorantów i studentów UW.

Rozmowę poprowadzi Anna Cymer, historyczka architektury, oraz Artur Celiński, redaktor naczelny pisma „Architektura-Murator”.

4-kondygnacyjna bryła przykryta ogromnym ogrodem dachowym

Zaprojektowany przez zespół Marka Budzyńskiego budynek BUW-u to dziś rozpoznawalny punkt na mapie Warszawy. Oddany do użytku w 1999 roku, a otoczony ogrodem od 2002, od początku wyróżniał się nie tylko funkcjonalnością, ale też formą. To czterokondygnacyjna bryła, częściowo zagłębiona w ziemi, przykryta jednym z największych ogrodów dachowych w Europie. Znajdują się tu przestrzenie do nauki, ale i miejsca komercyjne, które w założeniu miały sprawić, że biblioteka stanie się żywym centrum dzielnicy.

To założenie się spełniło – BUW od lat pełni nie tylko funkcję naukową, ale też społeczną i kulturalną. Jego rola w procesie rewitalizacji Powiśla była ogromna. Projekt, w którym natura i kultura współistnieją, został zapamiętany jako pierwszy w Polsce przykład tak konsekwentnie zrealizowanej zielonej architektury. Ogród na dachu zaprojektowała Irena Bajerska – architektka krajobrazu, która jako jedna z pierwszych pokazała, że miejskie dachy mogą być miejscem życia, spotkań i odpoczynku.