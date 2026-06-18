Globalna siedziba Dyson w zabytkowej elektrowni St James Power Station

Pierwotnie zaprezentowana jako symbol kolejnego etapu rozwoju firmy, siedziba pozostaje dziś centrum ambicji Dyson w zakresie eksploracji nowych obszarów badań oraz tworzenia nowej generacji wysokowydajnych produktów technologicznych o rosnącym poziomie inteligencji.

Singapur pozostaje globalną siedzibą Dyson i kluczowym hubem dla zespołów badawczo‑inżynieryjnych firmy, a także operacji komercyjnych, zaawansowanej produkcji i łańcucha dostaw. W Singapurze pracuje ponad 1 400 osób, z czego 560 to inżynierowie i naukowcy.

Autor: Dyson Limited/ Materiały prasowe

Historyczna Elektrownia St James

Zbudowana w 1927 roku St James Power Station była pierwszą elektrownią węglową w Singapurze. Nazwana na cześć przylądka, na którym została wzniesiona, dostarczała energię wyspie aż do jej wyłączenia z eksploatacji w 1975 roku. Następnie, w latach 1984–1992, pełniła funkcję pierwszego w Azji Południowo‑Wschodniej zautomatyzowanego magazynu, a w latach 2006–2018 była jednym z najbardziej rozbudowanych kompleksów rozrywkowych w Azji.

Aby przygotować ten ikoniczny zabytek do nowej funkcji globalnej siedziby firmy technologicznej, Mapletree – we współpracy z W Architects oraz Studio Lapis – przeprowadziło kompleksowy projekt renowacji, który trwał ponad dwa lata.

Największym wyzwaniem okazała się konserwacja ceglanej struktury budynku. Każda cegła została indywidualnie oceniona i poddana ręcznej renowacji przez wykwalifikowanych rzemieślników. Większość elementów została zachowana i naprawiona, a jedynie cegły o znacznym stopniu uszkodzenia zostały wymienione.

Równocześnie przeprowadzono szeroko zakrojone prace renowacyjne stalowych elementów konstrukcyjnych budynku – w tym belek, kolumn oraz wiązarów dachowych. Zostały one oczyszczone do surowej powierzchni, odrdzewione, a następnie pokryte trzema nowymi warstwami farby.

Elementy zewnętrzne, które zostały usunięte podczas wcześniejszych modernizacji, również pieczołowicie odtworzono z wykorzystaniem materiałów zgodnych z oryginałem – w tym maszty flagowe, stalowe okna, wsporniki oraz gzymsy.

Autor: Dyson Limited/ Materiały prasowe

Zrównoważony rozwój w St James Power Station

W procesie przekształcania dawnej elektrowni w zrównoważoną globalną siedzibę, Dyson zaprojektował St James Power Station zgodnie ze standardami International WELL Building Gold oraz Green Mark Platinum.

Zabytek został zaprojektowany w sposób wspierający dobrostan jego użytkowników - poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii oraz precyzyjnych rozwiązań inżynieryjnych, które sprzyjają współpracy oraz indywidualnej wydajności pracy. Zaawansowane technologicznie oświetlenie Dyson uzupełnia światło naturalne, zwiększając koncentrację, podczas gdy stały dopływ powietrza oczyszczanego przez urządzenia Dyson wspiera produktywność.

Jednocześnie zastosowanie rozwiązań z zakresu inżynierii akustycznej umożliwia wydzielenie stref sprzyjających pracy wymagającej głębokiego skupienia. St James Power Station została zaprojektowana z myślą o minimalizacji śladu węglowego materiałów wbudowanych - poprzez wykorzystanie zrównoważonych, pochodzących z recyklingu oraz przyjaznych środowisku materiałów.

Obejmuje to rozwiązania takie jak posadzki neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz zrównoważone systemy akustyczne.