Na tle radzieckiej architektury końca lat 20. dom był obiektem niewiarygodnym

Wzniesiony w latach 1927–1929 budynek był jednocześnie domem rodzinnym, pracownią, laboratorium konstrukcyjnym i pełnowymiarowym modelem rozwiązań, które architekt chciał zastosować w budownictwie powtarzalnym. Jego dwa przenikające się cylindry, perforowane rytmem romboidalnych okien, nie były formalistycznym gestem. Wynikały z poszukiwania oszczędnej konstrukcji, elastycznego układu funkcjonalnego oraz sposobu równomiernego doświetlenia wnętrz.

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Na tle radzieckiej architektury końca lat 20. dom był obiektem paradoksalnym. Powstał w epoce kolektywizacji życia i eksperymentów z komunami mieszkaniowymi, a zarazem był ostentacyjnie indywidualną rezydencją architekta. Łączył radykalną geometrię awangardy z niemal tradycyjnym programem rodzinnego domu. Zbudowano go z cegły i drewna, bez technologicznego zaplecza wielkiego przemysłu, lecz przy wykorzystaniu konstrukcji, która do dziś uchodzi za jeden z najbardziej oryginalnych eksperymentów budowlanych XX wieku.

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Prywatny dom w czasie kolektywizacji mieszkalnictwa

Decyzja o budowie domu własnego zapadła w szczególnym momencie historii radzieckiej architektury. Po rewolucji 1917 roku prywatna własność mieszkaniowa była ograniczana, a głównym tematem projektowym stały się budynki zbiorowe, domy-komuny, kluby robotnicze oraz infrastruktura nowego społeczeństwa. Tymczasem Mielnikow uzyskał zgodę na wzniesienie indywidualnego domu-pracowni w centrum Moskwy.

Możliwość realizacji tak nietypowego programu wiązała się z pozycją architekta, który po sukcesie pawilonu ZSRR na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku należał do najbardziej rozpoznawalnych twórców radzieckiej awangardy. Dom miał służyć nie tylko jego rodzinie, lecz także pracy zawodowej. Status pracowni artysty i architekta pozwalał przedstawić przedsięwzięcie jako obiekt o znaczeniu twórczym, nie zaś wyłącznie prywatną willę.

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Już sam program odróżniał budynek od najważniejszych realizacji konstruktywistycznych epoki. Domy-komuny projektowano jako narzędzia przekształcenia życia społecznego, ograniczając prywatne mieszkanie na rzecz wspólnych kuchni, jadalni, pralni i przestrzeni rekreacyjnych. Mielnikow poszedł w przeciwnym kierunku. Zaprojektował środowisko dla konkretnej rodziny, w którym każdy element miał odpowiadać jej codziennym rytuałom, a jednocześnie podporządkował całość własnej koncepcji przestrzeni, światła i konstrukcji.

Dwa cylindry zamiast tradycyjnego domu

Bryła składa się z dwóch pionowych cylindrów o zbliżonej średnicy, przesuniętych względem siebie i przenikających się na około jedną trzecią promienia. W rzucie tworzą figurę zbliżoną do cyfry osiem. Cylinder od strony zaułka jest niższy i częściowo otwarty szerokim, płaskim przeszkleniem fasady. Cylinder tylny jest wyższy, niemal zamknięty i perforowany szeregiem niewielkich otworów o sześciokątnym lub romboidalnym obrysie.

Zestawienie walców miało kilka konsekwencji. Po pierwsze, ograniczało długość ścian zewnętrznych w stosunku do powierzchni użytkowej. Po drugie, cylindryczna geometria zapewniała korzystny rozkład naprężeń w murze i pozwalała zrezygnować z typowego układu słupów, podciągów i nadproży. Po trzecie, przecięcie dwóch walców generowało naturalną strefę komunikacji i umożliwiało tworzenie wnętrz o różnej skali bez wprowadzania regularnej siatki konstrukcyjnej.

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Mielnikow nie dążył do uzyskania płynnego, organicznego wnętrza. Przeciwnie, zestawił geometrycznie jednoznaczne powłoki z pomieszczeniami wydzielonymi według funkcji. Okrągła obudowa nie oznacza więc całkowicie radialnego planu. Ściany działowe, schody i płaszczyzny stropów wchodzą w napięcie z krzywizną zewnętrznych murów.

Najbardziej klasyczna pozostaje fasada wejściowa. Jest symetryczna, osiowa i niemal monumentalna. Centralne wejście flankują prostokątne okna, a ponad nim wznosi się ogromna, wielodzielna ściana kurtynowa pracowni. Górną część kompozycji zamyka napis z nazwiskiem i zawodem właściciela: „Konstantin Melnikov Architekt”. Front działa jak publiczny znak pracowni, podczas gdy tylna elewacja, zbudowana z powtarzalnych otworów, ma charakter abstrakcyjnej struktury.

Ceglana ściana jako przestrzenna kratownica

Najbardziej innowacyjnym elementem domu jest konstrukcja ścian zewnętrznych. Wykonano je z lokalnej cegły, układanej w sposób tworzący regularną sieć sześciokątnych komórek. Mur nie jest tu jednorodną masą, lecz rodzajem ceglanej kratownicy powłokowej. Część otworów pozostawiono jako okna, pozostałe zamurowano lub wypełniono lekkimi materiałami.

System miał pozwalać na ograniczenie zużycia cegły, materiału kosztownego i trudno dostępnego w warunkach porewolucyjnej gospodarki. Według obliczeń Mielnikowa konstrukcja zużywała znacznie mniej materiału niż tradycyjny pełny mur o podobnej nośności. Powtarzalny układ otworów równomiernie rozprowadzał obciążenia, redukując potrzebę stosowania indywidualnych nadproży.

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Romboidalny kształt okien nie powstał zatem wyłącznie z fascynacji ornamentem. Był wizualnym rezultatem logiki konstrukcyjnej. Łuki odciążające nad otworami i sposób przewiązania cegieł generowały układ, w którym siły przekazywano po przekątnych. Elewacja stała się bezpośrednim zapisem pracy ściany.

Mielnikow zakładał przy tym możliwość modyfikowania rozmieszczenia okien. Teoretycznie wybrane komórki można było otwierać, a inne zamurowywać bez zasadniczego naruszenia struktury nośnej. W tym sensie ściana miała cechy systemu otwartego – elastycznej matrycy, którą można dostosować do zmieniających się potrzeb wnętrza.

Rozwiązanie wykazywało podobieństwo do kratowych konstrukcji Władimira Szuchowa, który od końca XIX wieku projektował metalowe powłoki hiperboloidalne. Mielnikow przeniósł ideę ekonomicznej, ażurowej struktury na tradycyjny materiał ceramiczny i skalę domu jednorodzinnego. Nie próbował naśladować estetyki przemysłowej za pomocą kosztownych technologii. Uzyskał ją poprzez odmienne użycie zwykłej cegły.

Bez belek, słupów i typowego stropu

Równie eksperymentalne były stropy. Zamiast klasycznych belek zastosowano drewnianą konstrukcję z krzyżujących się desek ustawionych na sztorc. Tworzyły one regularną siatkę niewielkich pól, obustronnie usztywnioną ukośnie układanym deskowaniem. Całość pracowała jak przestrzenna płyta lub membrana.

System pozwalał przekrywać wnętrza bez słupów i ciężkich podciągów, a zarazem ograniczał zużycie drewna o dużych przekrojach. Było to istotne zarówno ekonomicznie, jak i funkcjonalnie. W pracowni architekta można było uzyskać rozległą, nieprzedzieloną przestrzeń, podczas gdy niewielkie elementy konstrukcyjne łatwiej było pozyskać niż długie belki.

Strop pracowni z czasem uległ widocznemu ugięciu. Mielnikow miał jednak traktować odkształcenie nie wyłącznie jako wadę, lecz także jako element wpływający na rozproszenie światła we wnętrzu. Przypadek ten pokazuje szczególną cechę domu: granica pomiędzy konstrukcyjnym eksperymentem, autorską teorią i codzienną praktyką użytkową pozostawała w nim płynna.

Pracownia oświetlona bezcieniowo

Najbardziej znanym wnętrzem jest wysoka pracownia na najwyższej kondygnacji tylnego cylindra. Jej zakrzywioną ścianę perforuje kilkadziesiąt okien rozmieszczonych w kilku rzędach. Ich niewielka skala i równomierny rytm powodują, że światło dociera z wielu kierunków, zamiast tworzyć jeden dominujący snop.

Mielnikow uważał, że taki sposób oświetlenia jest szczególnie korzystny dla rysowania i malowania. Ręka pracującej osoby nie rzucała wyraźnego cienia na arkusz, a wnętrze otrzymywało światło rozproszone, zmieniające się wraz z porą dnia. Fasada nie jest więc jedynie ornamentalną kompozycją otworów. Stanowi precyzyjne urządzenie świetlne.

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Nieregularne osadzenie okien w krzywiźnie muru wzmacniało wrażenie dematerializacji przegrody. Z zewnątrz otwory wyglądają jak perforacja monolitycznego walca. Od wewnątrz każda wnęka działa jak osobny reflektor o głębokich, skośnych ościeżach. Światło podkreśla grubość muru i zarazem rozbija jego masę.

Duże przeszklenie fasady południowej pełni odmienną funkcję. Otwiera pracownię ku zaułkowi i tworzy niemal sceniczne tło dla działalności architekta. Dom ma więc dwa uzupełniające się systemy doświetlenia: monumentalną szklaną ścianę od frontu oraz rozproszoną matrycę otworów od strony ogrodu.

Dom zaprojektowany według rytmu życia rodziny

Program funkcjonalny rozłożono pionowo. Na parterze znajdowały się pomieszczenia wejściowe, kuchnia, jadalnia oraz zaplecze. Wyżej umieszczono pokoje mieszkalne i sypialnię, natomiast najwyższą część przeznaczono na pracownię. Układ nie wynikał z modernistycznej zasady uniwersalnej, otwartej kondygnacji, lecz z precyzyjnego przypisania pomieszczeń do codziennych czynności.

Szczególną rolę pełniła wspólna sypialnia rodziny. Mielnikow traktował sen jako proces wymagający uporządkowanego środowiska. Łóżka rodziców i dzieci miały być wkomponowane w architekturę pomieszczenia, a jego organizacja przypominała bardziej zaprojektowaną instalację niż konwencjonalną sypialnię. Architekt eksperymentował również z systemem ogrzewania powietrznego, kanałami komunikacyjnymi i wbudowanym wyposażeniem.

Dom nie był jednak maszyną w znaczeniu lecorbusierowskim. Nie dominowała w nim standaryzacja elementów ani postulowana neutralność przestrzeni. Był raczej precyzyjnym portretem właściciela – budynkiem niemal autobiograficznym, w którym sposób mieszkania, pracy i odpoczynku podporządkowano indywidualnej wizji.

Awangarda poza konstruktywizmem

Dom Mielnikowa często zalicza się do konstruktywizmu, choć sam architekt nie identyfikował się w pełni z żadną z najważniejszych grup radzieckiej awangardy. Jego architektura różniła się od racjonalistycznego funkcjonalizmu braci Wiesninów czy Moisieja Ginzburga. Nie sprowadzała formy do zewnętrznej ekspresji programu ani do wizualizacji procesów produkcyjnych.

Mielnikow operował autonomiczną geometrią, kontrastem brył oraz silnym znakiem plastycznym. Jego kluby robotnicze, garaże i pawilony były funkcjonalne, ale zarazem teatralne. Układy komunikacji, trybun i ramp przekształcał w dynamiczne kompozycje, często trudne do utożsamienia z ortodoksyjnym konstruktywizmem.

W domu własnym ta odrębność jest szczególnie widoczna. Cylindryczna forma nie wynika bezpośrednio z programu, lecz z autorskiego połączenia ekonomii materiałowej, badań konstrukcyjnych i fascynacji czystą geometrią. Budynek jest racjonalny, lecz nie racjonalistyczny. Jego logika jest precyzyjna, ale podporządkowana indywidualnemu językowi architekta.

Konstantin Mielnikow – architekt osobnej drogi

Konstantin Stiepanowicz Mielnikow urodził się 3 sierpnia 1890 roku w Moskwie. Pochodził z rodziny o chłopskich korzeniach; jego ojciec pracował przy budowie i utrzymaniu dróg. Dzięki wsparciu inżyniera Władimira Czaplinego młody Mielnikow rozpoczął naukę w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury, gdzie otrzymał zarówno wykształcenie artystyczne, jak i techniczne.

Rozgłos przyniosły mu pawilony wystawowe i obiekty użyteczności publicznej projektowane w latach 20. XX wieku. Pawilon „Machorka” na Wystawie Rolniczej w Moskwie z 1923 roku oraz pawilon ZSRR w Paryżu z 1925 roku pokazywały jego zainteresowanie lekką konstrukcją drewnianą, ruchem użytkowników i dynamiczną kompozycją brył. W kolejnych latach zaprojektował między innymi klub im. Rusakowa, klub fabryki Kauczuk, garaż Bachmietiewski oraz garaż przy ulicy Noworiazańskiej.

Mimo że był jednym z głównych przedstawicieli radzieckiej awangardy, zachowywał dystans wobec grup i manifestów. Rozwijał własny język, łączący konstrukcyjne eksperymenty z silnie rzeźbiarskim traktowaniem architektury. Po zwrocie ku socrealizmowi został odsunięty od większych zamówień. Zajmował się dydaktyką, malarstwem i projektami, które w większości pozostawały na papierze. Zmarł w 1974 roku.

Dom przy zaułku Kriwoarbatskim stał się jego najważniejszym dziełem i miejscem, w którym mieszkał do końca życia. Pozostał także pracownią jego syna, malarza Wiktora Mielnikowa.

Źródła:

Państwowe Muzeum Architektury im. A.W. Szczusiewa – muar.ru/dom-melnikova/Archi.ru – archi.ru/projects/russia/2276/dom-arkhitektora-k-s-melnikova-moskvaArchDaily – archdaily.com/151567/ad-classics-melnikov-house-konstantin-melnikovRDНК – rdnk.ru/melnikov_01_enArchitectuul – architectuul.com/architecture/melnikov-houseWikiArquitectura – en.wikiarquitectura.com/building/Melnikov-House/ArchEyes – archeyes.com/the-melnikov-house-by-konstantin-melnikov/MoMA – moma.org/artists/32388-konstantin-melnikov

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