PLGBC

Już wkrótce konferencja PLGBC w Warszawie - na żywo i online

Przypominamy, że już na początku października czeka nas konferencja PLGBC. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby oraz przedstawicieli instytucji i firm, zainteresowane zrównoważonym budownictwem, czyli tym, żeby budować tak, aby możliwie nisko obciążać ekosystem , a zarazem zrealizować swoje cele. Hasło konferencji to "Think about REgeneration"