Kluczowym argumentem, który może teraz przekonać sceptyków, jest siła pieniądza. Czas to pieniądz, a budowa w systemie off-site jest znacznie krótsza. Brakuje i będzie ubywało też rąk do pracy na tradycyjnych budowach, co dodatkowo przemawia za tym rozwiązaniem. Co więcej, w zasięgu ręki znajdują się niewykorzystane środki z Krajowego Planu Odbudowy, również przeznaczone na nowoczesne budownictwo.