Nowy trend na rynku nieruchomości wchodzi do miast. W Krakowie kluczowa debata dla inwestorów

Kraków w dniach 19-20 czerwca stanie się centrum debaty na temat przyszłości przestrzeni miejskich. W Aptece Designu przy ulicy Mikołaja Kopernika 19A odbędzie się IV Forum Placemakingu, wydarzenie skupiające specjalistów od transformacji miast, dzielnic i osiedli. Konferencja skoncentruje się na praktycznych aspektach projektowania przestrzeni publicznych, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców.

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Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest placemaking i dlaczego zyskuje na znaczeniu?

Placemaking to podejście do planowania przestrzennego, które w centrum stawia człowieka i jego potrzeby. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, proces ten zakłada projektowanie nie tylko dla ludzi, ale przede wszystkim z ich aktywnym udziałem. Koncepcja wykracza poza architekturę i infrastrukturę, kładąc nacisk na społeczne i kulturowe elementy budujące tożsamość miejsca.

Dla deweloperów, inwestorów i zarządców nieruchomości to rosnący trend, który bezpośrednio wpływa na atrakcyjność lokalizacji. Przestrzenie tworzone zgodnie z zasadami placemakingu, takie jak żywe place, funkcjonalne skwery czy przyjazne ulice, podnoszą jakość życia, co z kolei może przekładać się na wartość rynkową nieruchomości i stabilność popytu na wynajem w danej okolicy.

i Autor: Apteka Designu/ Materiały prasowe Forum Placemakingu

Doświadczeni praktycy podzielą się wiedzą o transformacji miejskiej

Program wydarzenia opiera się na doświadczeniu uznanych ekspertów z dziedziny urbanistyki, zarządzania i aktywizmu miejskiego. Wśród prelegentów znajdą się praktycy, którzy podzielą się swoimi studiami przypadków i wnioskami z realizowanych projektów. Swoją wiedzą podzieli się m.in. Adam Chyliński, badacz miejski i edukator pracujący z lokalnymi społecznościami, a także Carolina Pietyra, Dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego i współautorka koncepcji rozwoju dzielnicy Wesoła w duchu placemakingu.

W gronie ekspertów pojawią się również Maciej Zacher, urbanista i założyciel Placemaking Poland, specjalizujący się w procesach współtworzenia przestrzeni publicznych, oraz Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w mieście, która rozwija koncepcję „szkolnych ulic”. Głos zabierze także prof. Kinga Racoń-Leja z Politechniki Krakowskiej, badająca procesy urbanistyczne z uwzględnieniem partycypacji społecznej.

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Forum stawia na interakcję i praktyczne warsztaty

Organizatorzy IV Forum Placemakingu zapowiadają dynamiczny i interaktywny format spotkania. Uczestnicy nie będą jedynie biernymi słuchaczami wykładów, ale wezmą aktywny udział w dyskusjach i warsztatach. Kluczowym elementem programu ma być gra symulacyjna „place game”, która pozwoli uczestnikom w praktyce przetestować metody projektowania angażującego społeczność.

Taki model wydarzenia ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również budowanie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń między specjalistami z różnych sektorów – od urzędników i planistów, po przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu nieruchomościowego.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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