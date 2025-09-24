Inwestycja w przyszłość bydgoskiej kultury

Bydgoszcz, miasto skrywające w swoich zakamarkach bogactwo kulturalnych skarbów, przygotowuje się na otwarcie nowego rozdziału w historii swojej architektonicznej perły – Opery Nova. Ta charakterystyczna budowla, wznosząca się nad Brdą, niebawem zyska nowe oblicze, stając się nie tylko miejscem prezentacji sztuki, ale prawdziwym centrum kulturalnego życia miasta. Rozbudowa, która pochłonie 144 325 394,33 złotych z czego 24 183 597,87 zł to dofinansowanie, to inwestycja w przyszłość bydgoskiej kultury, która obiecuje tchnąć w nią nowe życie.

Projekt Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej Krzysztofa Kozłowskiego

Projekt rozbudowy powstał w pracowni - Warsztat Architektury Pracowni Autorskiej Krzysztofa Kozłowskiego. W ramach tego projektu obok istniejącego kompleksu, wyrósł już czwarty krąg Opery Nova – przestrzeń, która zrewolucjonizuje dotychczasowe postrzeganie tego miejsca.

Wyobraźmy sobie salę wielofunkcyjną, mogącą pomieścić blisko 500 osób, która w mgnieniu oka transformuje się z eleganckiej sali koncertowej w intymny teatr lub przestrzeń do prób. To tutaj, w zależności od potrzeb i wizji artystów, będą rozbrzmiewać symfonie, rozkwitać dramaty i rodzić się nowe, eksperymentalne formy sztuki.

Obok sali wielofunkcyjnej powstanie przestrzeń wystawiennicza, która stanie się platformą dla artystów poszukujących nowych form wyrazu. Galeria sztuki, w której interaktywne instalacje i wystawy tematyczne będą angażować zmysły i pobudzać wyobraźnię. A na miłośników X Muzy będzie czekała sala kinowa na ponad 200 osób, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt projekcyjny i dźwiękowy.

Rozbudowa Opera Nova 2025 - postęp prac

Pod koniec lata w 2025 roku, prace na budowie IV Kręgu Opery Nova weszły w decydującą fazę. Intensywne roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz kontynuacja prac elewacyjnych i instalacyjnych świadczą o tym, że finał inwestycji jest coraz bliżej. Zakończono montaż elewacji wentylowanej i dużych fragmentów fasady szklanej, nadając budynkowi nowoczesny i elegancki wygląd. Wnętrza nabierają kształtów dzięki tynkowaniu, szpachlowaniu ścian, montażowi sufitów podwieszanych i okładzin wewnętrznych. Rozprowadzane są kable, montowane oprawy oświetleniowe, systemy wentylacyjne, grzewcze i chłodnicze, wszystko po to, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Równocześnie trwają prace na zewnątrz budynku, gdzie uzupełniane są nawierzchnie, wykonywane prace brukarskie i zagospodarowywana zieleń.

Intensywna koordynacja robót instalacyjnych i wykończeniowych prowadzonych równolegle na różnych kondygnacjach to spore wyzwanie, ale prace postępują zgodnie z planem. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie montażu stolarki zewnętrznej i elementów elewacyjnych, postęp w montażu urządzeń technicznych, kontynuacja malowania, układania posadzek i montażu elementów wyposażenia wnętrz oraz finalizacja prac brukarskich i rozpoczęcie prac przy docelowym zagospodarowaniu zieleni.

Podsumowując - w sierpniu 2025 roku budowa osiągnęła etap zaawansowanych robót wykończeniowych i technicznych. Tempo realizacji pozostaje wysokie, a obiekt zbliża się do finalnych etapów wykończenia i przygotowania do rozruchów technologicznych.

Wykonawcą tej inwestycji w Bydgoszczy jest firma Budimex.

Kiedy rozbudowa Opera Nova o IV krąg się zakończy?

Z najnowszych dostępnych informacji wynika, że rozbudowa Opery Nova o IV krąg ma się zakończyć w II kwartale 2026 roku. Nieco wcześniej ma być gotowy parking podziemny (przełom 2025 i 2026 r.).

W marcu 2025 roku nad IV kręgiem zawisła symboliczna wiecha, świadcząca o zakończeniu budowy konstrukcji w stanie surowym.