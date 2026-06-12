Transformacja cyfrowa to strategiczna inwestycja. Podsumowanie 11. edycji Autodesk BIM DAYS 2026 | Building Value

Transformacja cyfrowa to kluczowe przedsięwzięcie przynoszące realne korzyści biznesowe. Wartość, cele, rezultaty – to wątki, które podnosili eksperci w swoich wystąpieniach, zgodnie podkreślając potencjał, który drzemie w wykorzystaniu danych na każdym etapie cyklu życia inwestycji.

Trzy filary cyfrowej dojrzałości

Podczas sesji inauguracyjnej Arif Mirza z Autodesk podkreślał, że dojrzałość cyfrowa to klucz do wyższej produktywności i odporności firm na zawirowania rynkowe. Warunkiem sukcesu jest synergia w obszarach: danych (cyfrowego fundamentu), sztucznej inteligencji (automatyzacja) oraz konwergencji procesów i branż. Za tym idzie tworzenie cyfrowych bliźniaków, które generują ogromne oszczędności na etapie utrzymania i zarządzania.

Megaprojekty pod kontrolą zarządów

Kluczowe wnioski z debaty „Cyfryzacja projektów o dużej skali – wyzwania i doświadczenia” skupiły się wokół biznesowej wartości cyfryzacji. Uczestnicy dyskusji – Włodzimierz Werochowski z Industria Project, Przemysław Nogaj z Autodesk, Marcin Majta z NDI oraz Michał Latała reprezentujący Port Polska, spółka Centralny Port Komunikacyjny – wskazali, że udane wdrożenie innowacji w wielopodmiotowych projektach wymaga jednoznacznego wsparcia na poziomie zarządu. Korzyści to przede wszystkim ograniczenie liczby błędów oraz ryzyka. Zintegrowany przepływ danych zapewnia również potężną oszczędność czasu, odczuwalną zarówno w procesach decyzyjnych, jak i bezpośrednio na placu budowy.

Globalna skala – od lotnisk po linie metra

Ważnym punktem programu była perspektywa międzynarodowa. Wystąpienia zagranicznych gości pokazały, jak cyfryzacja przekłada się na konkretne rezultaty biznesowe i operacyjne. Daniel Šmejkal z Prague Airport zaprezentował unikalny proces skalowania narzędzia Autodesk Build – od małych projektów modernizacyjnych aż po wielomiliardowe inwestycje lotniskowe. Reprezentanci włoskiej spółki SIMICO (Francesco Cappilli, Davide Milesi i Eleonora Tambozzo) przedstawili z kolei ewolucję od modelu BIM do zaawansowanych cyfrowych bliźniaków napędzanych sztuczną inteligencją na przykładzie infrastruktury realizowanej na potrzeby zimowych igrzysk Milano Cortina. O praktycznym wymiarze wykorzystania cyfrowych bliźniaków mówił Alper Haktan Arsal z Metro Istanbul. Międzynarodowy przegląd case studies zamknął Stepan Ruzicka z czeskiego oddziału STRABAG, przybliżając aspekt wykorzystania danych na etapie wykonawczym na przykładzie budowy linii metra I.D1a w Pradze.

ROI i pułapki cyfrowej transformacji

Jak liczyć zwrot z inwestycji w cyfryzację? Tomas Lendvorsky z Autodesk zaprezentował praktyczne podejście do analizy ROI, ułatwiające dialog pomiędzy zespołami technicznymi i biznesem.

Pierwszy dzień konferencji zamknął panel „Co tu mogło pójść nie tak…? – pułapki cyfryzacji”. Uczestnicy dyskusji – Karolina Przybyłek z PORR S.A., Maciej Kupczyk oraz Daniel Šmejkal z Prague Airport – w oparciu o własne doświadczenia, omówili wyzwania transformacyjne. Podkreślili, że u podstaw sukcesu leży zmiana myślenia, rzetelna komunikacja i precyzyjne zrozumienie potrzeb. Prelegenci zwrócili również uwagę na kluczowy aspekt zaufania i transparentności w zarządzaniu informacją.

Automatyzacja, chmura i ekologia w praktyce

Drugi i trzeci dzień BIM DAYS 2026 upłynęły pod znakiem cyfrowej praktyki: automatyzacji projektowania, koordynacji w chmurze, zarządzania i współpracy. Najlepszymi rynkowymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami podzielili się klienci oraz partnerzy Autodesk.

– Transformacja cyfrowa jest kluczowym narzędziem budowania realnej wartości biznesowej, odporności na kryzysy oraz przewagi konkurencyjnej. Skuteczna transformacja wymaga dobrej współpracy i dialogu – temu służy Autodesk BIM DAYS. Liczymy na to, że rozszerzenie zasięgu konferencji na cały region CEE będzie ważnym elementem budowania tego dialogu również na tę skalę – podsumowuje Dominika Rębiś, Country Marketing Manager (Poland, CHS, Baltics, Rest of Med) w Autodesk.

Informacje o konferencji

Autodesk BIM DAYS 2026 | Building Value Konferencja hybrydowa, 20-22 maja br. Strona konferencji: www.bimdays.pl

Sponsorzy: 3dConnexion, Dell, Lenovo

Partnerzy Autodesk: AEC Design, Arkance, Graitec, Man and Machine, MAT Usługi Informatyczne, Procad

Patroni instytucjonalni: Digital Real Estate, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenie buildingSMART Polska, Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga projektować i wytwarzać projektantom, inżynierom, konstruktorom oraz twórcom na całym świecie. Od budynków, w których mieszkamy i pracujemy, po samochody, którymi jeździmy oraz mosty, przez które przejeżdżamy. Od produktów, których używamy i na których polegamy, aż po filmy i gry, które nas inspirują. Platforma Autodesk Design and Make uwalnia potęgę danych, aby przyspieszać wyciąganie wniosków i automatyzować procesy. Wyposażamy naszych klientów w technologię, która pozwala kreować świat, który nas otacza oraz osiągać lepsze rezultaty - zarówno dla ich biznesu, jak i dla całej planety. Więcej informacji na autodesk.com.

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