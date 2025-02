Spis treści

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczegóły dotyczące wystawy FINAL_VERSION

Dziś (7 lutego) o godzinie 18:00 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy „FINAL_VERSION”, prezentującej prace dyplomowe absolwentów Wydziału Wzornictwa ASP. Na ekspozycji zobaczymy projekty z trzech kierunków: projektowania produktu, przestrzeni i przekazu; projektowania ubioru i jego kontekstów oraz projektowania i badań. Wystawa potrwa do 2 marca i będzie dostępna codziennie w godzinach 11:00–19:00. Wstęp na wystawę jest wolny.

i Autor: materiały prasowe ASP w Warszawie Świetlik, czyli projekt zestawu do hodowli bioluminescencyjnych alg to innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące naukę, biologię i psychologię, które pomaga dzieciom oswajać ciemność. Promotor: prof. Michał Stefanowski

Przegląd obiektów, eksperymentów i procesów twórczych

Wystawa w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego prezentuje różnorodne podejścia młodych projektantów – od innowacji technologicznych i strategii komunikacji wizualnej, po modę inspirowaną nieoczywistymi źródłami i działania z lokalnymi społecznościami. To przegląd obiektów, eksperymentów i procesów twórczych, które odpowiadają na współczesne wyzwania, podkreślając znaczenie inkluzywności i ekologii.

Czytaj także: Projektowanie wszędzie. 40-lecie Wydziału Wzornictwa

Nazwa wystawy - FINAL_VERSION - odnosi się do procesu tworzenia prac dyplomowych, który często pełny jest poprawek i konsultacji. Podkreślnik w tytule nawiązuje do nieskończonego zapisywania kolejnych wersji plików. Tytuł wystawy to także metafora zamknięcia etapu edukacji i początku nowej drogi zawodowej, która, podobnie jak projekty, będzie podlegać ciągłej ewolucji.

Values. Narzędzie terapeutyczne dla młodzieży

Jednym z prezentowanych projektów jest Values - narzędzie terapeutyczne dla młodzieży od 11 lat. Figurki 3D wykonane z PLA (materiał pozyskiwany z surowców naturalnych) pomagają w rozmowach o wartościach, motywacji i samoakceptacji – pacjent buduje z nich totem wartości, który następnie omawia z psychologiem. Projekt uzupełnia instalacja rzeźbiarska Sama, eksplorująca koncepcję tożsamości poprzez haft i interaktywne formy. Autorką projektu jest Karolina Sadłoń.

Czytaj także: Nowe gabinety terapeutyczne Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

i Autor: materiały prasowe ASP w Warszawie Narzędzie terapeutyczne dla młodzieży od 11 roku życia, opracowane na podstawie teorii DNA-V. Obiekty wspierają rozmowę o wartościach, motywacji, wyznaczaniu celów, samoakceptacji i poczuciu sprawczości. Promotor: dr Jakub Jezierski / aneks: dr Ewa-Maria Śmigielska

10 centymetrowe rampy deskorolkowe dla początkujących

Projekt autorstwa Daniela Sikorskiego bazuje na doświadczeniu autora jako instruktora jazdy na deskorolce. Zestaw modułowych ramp o niskiej wysokości minimalizuje ryzyko upadków, pomagając oswoić strach. Kompaktowe wymiary umożliwiają transport w bagażniku, a stabilna i jednocześnie lekka konstrukcja z giętej stali ułatwia przenoszenie. Kolorystyka inspirowana przedszkolnymi kształtkami rehabilitacyjnymi sprawia, że metalowe obiekty kojarzą się z zabawą. Projekt zaprezentowano na Designblok w Pradze.

i Autor: materialy prasowe ASP w Warszawie Zestaw składa się z modułów, które pomagają opanować podstawowe umiejętności, a także mogą być wykorzystywane osobno. Niska wysokość ramp sprzyja początkującym, minimalizując ryzyko upadków oraz pomagając pokonać strach. Promotor: dr Paweł Grobelny / aneks: dr Mikołaj Chylak

Zachęcamy do osobistego odwiedzenia wystawy i zapoznania się z pełnym przekrojem prac, które ukazują różnorodne podejścia młodych projektantów do formy, funkcji i idei we współczesnym wzornictwie.

Metryczka

Projektanci i projektantki: Magdalena Barańska, Antoni Bereszyński, Dominika Bielecka, Angelika Brzóska, Martyna Cegiełka, Nina Chodaczek, Jakub Cielecki, Emilia Czajka, Julita Dąbrowska, Alicja Góralska, Mateusz Jarosz, Marta Kamieńska i Marcelina Lewandowska, Antoni Kamiński, Alain Kaneko, Józef Karzel, Anna Kobus, Duchna Łosiak, Zuzanna Mażul, Ewa Mikołajczyk, Jan Mróz, Klaudia Murgrabia, Maciej Nowak-Buczyński, Paweł Odrowąż-Sypniewski, Kaja Okuń, Paweł Olszewski, Magdalena Pełka, Barnaba Perepłyś, Gabriela Piwar, Marcel Polański, Aleksandra Prokopczuk, Karolina Sadłoń, Aleksandra Sawa, Daniel Sikorski, Michał Smolicz, Piotr Sołdaj, Kacper Sondej, Marta Sowińska i Monika Żaczkiewicz, Wiktor Szulfer, Karol Szymborski, Zuzanna Szymłowska, Jadwiga Ślesińska, Pola Śpiewankiewicz, Hanna Targońska, Delfina Tlałka, Anna Wójcik, Michalina Wróblewska, Cezary Zakrzewski

Zespół kuratorski: Anna Palacz, Paweł Jasiewicz, Karolina Sadłoń

Identyfikacja wizualna: Nina Chodaczek, współpraca: Dominika Raczkowska-Wirkowska

Organizator: Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Partner: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Architektura-murator. Podcast 30/30 Fest Srogi Familok: kulisy reportażu o katowickiej Superjednostce