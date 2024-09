Hotel Forum. Wawel-Imos: "Od 2004 roku żadnej mozaiki nie było". Prezentujemy, jak wyglądała w 2019 roku, kiedy "nie istniała"

Spis treści

Mozaika-widmo w Hotelu Forum. Według Wawel-Imos kompozycja Krystyny Strachockiej-Zgud miała nie istnieć już w 2004 roku

19 sierpnia 2024 roku opublikowałam informację o zniszczeniu szklanej mozaiki w Hotelu Forum. Ostatnie osoby, do których udało mi się dotrzeć, widziały ją w całości jeszcze w lutym 2020 roku. W marcu 2022 w miejscu potłuczonej kompozycji znajdował się już pokrywający całą ścianę napis "FUN". Dziennikarzom lokalnego serwisu LoveKrakow udało się skontaktować z prezesem spółki Wawel-Imos, która w powszechnym mniemaniu i według ogólnodostępnych informacji, wciąż była właścicielem Forum. Jak się okazało - już nim nie jest:

Od ośmiu lat nie jesteśmy właścicielem obiektu.

- poinformował serwis Robert Mrzygłód ze spółki Wawel-Imos.

Nie była to jedyna zaskakująca informacja - Robert Mrzygłód utrzymuje bowiem, że żadnej mozaiki w Hotelu Forum nie było już w 2004 roku:

W sprawie mozaiki nie mamy wiedzy, bo od przejęcia obiektu w 2004 roku żadnej mozaiki nie było. Być może o historię należy zapytać Orbis.

W związku z tym, jako komentarz do tej wypowiedzi, publikuję dziś zdjęcia mozaiki Krystyny Strachockiej-Zgud, Agnieszki Zgud-Sobol i Janusza Ziembińskiego wykonane w 2019 roku przez Annę Stankiewicz. Tak wyglądała mozaika z Hotelu Forum, gdy "nie istniała":

Co dalej z mozaiką? Właściciele lokalu Panorama Forum zadeklarowali chęć odtworzenia kompozycji - póki co na przeszkodzie stoi jednak budżet firmy. Ze zniszczonego dzieła złożonego z setek szklanych baniek ostało się zaledwie 30. Znajdują się w posiadaniu właścicieli Panoramy.

Od 6 września na elewacji krakowskiego budynku Kina Kijów, w którym znajduje się potężna mozaika Krystyny Strachockiej-Zgud wyświetlane będzie zdjęcie zniszczonej kompozycji z Hotelu Forum pod hasłem "Zobaczcie, co straciliśmy!". Inicjatywa Fundacji Instytut Sztuk Progresywnych potrwa do stycznia. Wyświetlane zdjęcie również pochodzi z 2019 roku.

Warto przypomnieć, że w 2020 roku prof. Monika Bogdanowska, ówczesna Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków, podjęła próby wpisu mozaiki do rejestru zabytków. Umówione spotkanie w Panoramie nie doszło jednak do skutku - właściciel odwołał je w ostatniej chwili. Jak informowałam 27 sierpnia, rozpoczęto procedurę wpisu Hotelu Forum do rejestru zabytków - wpis ma objąć nie tylko bryłę, ale i otoczenie i wnętrze obiektu. Na miejscu miała odbyć się rutynowa kontrola w obecności SARP, Wojewódzkiej Konserwator i przedstawiciela właścicieli. Również i to spotkanie nie doszło do skutku - właściciel odwołał je w ostatniej chwili.

Kto jest właścicielem Hotelu Forum?

Dziennikarze LoveKrakow dotarli do informacji, że od października 2017 roku właścicielem Hotelu Forum jest fundusz Amathus 4 związany ze spółką Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w której Robert Mrzygłód, prezes spółki Wawel-Imos, pełni funkcję członka rady nadzorczej (co potwierdza choćby strona internetowa Amathus TFI). Dziennikarzom serwisu powiedział jednak, że jest to "kolosalna nieprawda".

Źródła: LoveKrakow, Fundacja Instytutu Sztuk Progresywnych

