Kilkaset osób w dwa dni. Słońce, burza, wiatr, chmury - i morze prawdziwych emocji. Zwiedzanie Arki Roberta Koniecznego to było wielkie architektoniczne wydarzenie.

Autor: K.Reshetniak Weekend otwarty w Arce Roberta Koniecznego z Architekturą-murator

Wejść i dotknąć to coś o wiele więcej, niż czytać o tym i oglądać - te słowa studenta architektury, który odwiedził dom własny Roberta Koniecznego w Brennej w woj. śląskim podczas weekendu otwartego, zorganizowanego razem z architektem przez redakcję Architektury - murator najlepiej oddają wrażenie, jakie ten dom robi na żywo. Ciekawość, zachwyt, zdziwienie, czasem konsternacja i niedowierzanie - te wszystkie emocje były z Wami i z nami. W pełni się zgadzam - osobiste doświadczenie i kontakt z taką architekturą, plus rozmowa z architektem światowej klasy to coś, czego nie zastąpimy w żaden inny sposób. Byliście z nami? Przypomnijcie sobie ten czas, oglądając wideo. Nie byliście? Zobaczcie i słuchajcie, jakie emocje budzi betonowy dom - Arka.

Przydatne linki:

Chcecie więcej? Zajrzyjcie tu:

Reportaż multimedialny o Arce - dużo czytania i oglądania na weekend i nie tylko - bez reklam.

Relacja ze zwiedzania Arki

Inne domy Roberta Koniecznego:

Dom na planie koła

Dom owinięty drogą

Dom z ruchomym tarasem

Dom ultrabezpieczny

Zobacz też zdjęcia z weekendu otwartego w Arce:

36