Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury

Nowy Teatr Lalek w Olsztynie wybrany

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na Olsztyński Teatr Lalek - pierwszą nagrodę zdobył projekt warszawskiej pracowni plus3-architekci "za zaproponowane w pracy rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne oraz skalę obiektu adekwatną do lokalizacji i kontekstu miejsca, jak również percepcji głównych użytkowników budynku, którymi są dzieci i młodzież". Teatr stanie w sąsiedztwie niegdyś modernistycznej Hali Urania, legendarnego planetarium i obiektów sportowych, w otoczeniu Parku Centralnego. Autorzy postawili na architekturę nieprzytłaczającą, współgrającą z otoczeniem i - choć przeznaczoną dla dzieci - nieinfantylną.

Ścieżka prowadząca linearnym, parkowym pasażem nie kończy się przed wejściem do budynku. Płynnie przechodzi we foyer, gdzie miejski ogród przenika do wnętrza, a granica między krajobrazem i architekturą stopniowo zanika. Budynek nie zamyka przestrzeni publicznej, lecz staje się jej rozwinięciem i dopełnieniem

— piszą o swoim projekcie architekci. Za inspirację dla falującej elewacji posłużyła teatralna kurtyna.

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Do konkursu zgłoszono łącznie 17 projektów, z czego 14 zostało zakwalifikowanych. Sąd konkursowy przyznał również dwa miejsca drugie, ex equo, pracowniom:

WXCA (Warszawa),

(Warszawa), XDGA (Bruksela) we współpracy z pracownią Tło Michała Sikorskiego.

Autor: plus3-architekci/ Materiały prasowe Foyer w powiązaniu z parkiem

Plus3-architekci zaprojektują teatr dla Olsztyna

Za zwycięską koncepcją stoją architektki i architekci: Katarzyna Głażewska, Krzysztof Bagiński i Hanna Kazantseva oraz stażyści Karolina Orłowska i Mateusz Puncewicz.

W uzasadnieniu wyboru jury czytamy: Wyraźną wartością dodaną koncepcji jest unikanie hierarchizacji w relacji do otoczenia, w tym przede wszystkim świadome pozostawienie ikonicznej Hali Urania jako dominanty przestrzennej. Zaproponowana forma harmonijnie wpisuje się w otaczającą zieleń oraz nawiązuje bezpośrednie relacje z kompozycją obszarów parkowych, zapewniając niezaburzoną ciągłość komunikacji pieszej. Zróżnicowana, addytywna bryła nie jest formą zamkniętą. Tworzy kameralne przestrzenie publiczne i półpubliczne na styku wnętrza i zewnętrza budynku. Podporządkowana jest rozwiązaniom funkcjonalno-przestrzennym, które najpełniejszy i w najbardziej prawidłowy sposób uwzględniają procesy technologiczne charakterystyczne dla działalności teatru oraz proponują bezkolizyjny rozdział komunikacji widzów i pracowników. Zaproponowana struktura, zastosowanie modułowej siatki konstrukcyjnej oraz konstrukcji z CLT stanowi ważny element koncepcji w kontekście zrównoważonego budownictwa.

Źródła: plus3-architekci, materiały zamawiającego

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