Znamy wyniki konkursu na projekt wystawy na Biennale Architektury w Wenecji 2025

Lary i penaty w 2025 r.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Wróblewska i jury konkursu spośród 45 zakwalifikowanych do konkursu zgłoszeń za najważniejszy uznało projekt „Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze uznało za najlepszy projekt Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze kuratorki Aleksandry Kędziorek z udziałem Krzysztofa Maniaka, Katarzyny Przezwańskiej i Macieja Siudy.

Celem wystawy jest pokazanie architektury jako sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa człowiekowi - ochrony przed żywiołami, zagrożeniami metafizycznymi i przestępczością. Istotnym elementem projektu będzie zarówno ukazanie rozwiązań z przeszłości, jak i uwzględnienie zasady projektowania w duchu gospodarki cyrkularnej. Elementy wystawy po demontażu znajdą zastosowanie w innych miejscach.

Zwycięską koncepcję wystawy wyłoniła komisja pod przewodnictwem Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej, w skład której weszli: Anna Cymer, Michał Duda, Marlena Happach, Anna Barlik, Donata Jaworska, Kacper Kępiński, Ewa P. Porębska, Bolesław Stelmach, Łukasz Stępnik, Justyna Szylman oraz Jarosław Trybuś.

Ogłoszono także projekt rezerwowy. To Nieproszeni goście przygotowana została przez kuratora Adama Przywarę, pracownie Archigrest, Toposcape i artystkę Dianę Lelonek.

Wystawy w ramach Biennale Architektury będą dostępne dla zwiedzających od 10 maja do 23 listopada 2025 roku.

Układane w 2023 r.

W poprzednim Konkursie zwyciężyła koncepcja kuratorska kulturoznawcy Jacka Sosnowskiego, który do współpracy zaprosił artystkę Annę Barlik i architekta Marcina Strzałę. Autorzy postanowili wziąć na warsztat cyfrowe metody przetwarzania informacji, próbując udowodnić, jak bardzo zniekształcony obraz świata uzyskujemy za ich sprawą. Celem projektu jest materialna wizualizacja pewnego wycinka danych dotyczących mieszkalnictwa. Obraz zbudowany na podstawie fragmentarycznych informacji, jedynie w zarysie odpowiadający rzeczywistości. Forma ta okazuje się pełna przekłamań. W dobitny sposób pokazuje, że architektura budowana wyłącznie w oparciu o zbiory zmiennych i określone wskaźnikami cele traci swoją podmiotowość – dobrostan człowieka – przekonywali we wstępie kuratorskim. Przeczytaj więcej o tym werdykcie TUTAJ.

Dla świata architektury Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji jest największym wydarzeniem największym na świecie. Organizowana przez Fundację La Biennale di Venezia, odbywa się cyklicznie od 1980 roku na przemian z Biennale Sztuki. Składa się z wystawy międzynarodowej (głównej), przygotowywanej przez kuratora oraz z wystaw w pawilonach narodowych. Program uzupełniony jest o wydarzenia towarzyszące.

i Autor: Archiwum Architektury Zwycięzcy konkursu na projekt wystawy w pawilonie Polski na Biennale Architektury w Wenecji 2023, od lewej: Jacek Sosnowski, Anna Barlik, Marcin Strzała; fot. serwis prasowy

Organizator konkursu na projekt wystawy na Biennale Architektury

Opiekunką Pawilonu Polskiego i organizatorką wystawy na 19. Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Polska uczestniczy w Biennale Sztuki z wystawą we własnym pawilonie od 1932 roku, a w Biennale Architektury – od roku 1991. Budowa Pawilonu Polskiego w Wenecji została sfinansowana przez rząd polski w latach 30. XX wieku i do dziś jest on jego własnością.

Jaki jest temat Biennale Architektury 2025

Wątkiem przewodnim następnego biennale architektury będzie ekologia - czy jesteśmy na tyle ludzcy i inteligentni, żeby dokonać prawdziwej zmiany?

Przewodniczący Biennale w Wenecji, Pietrangelo Buttafuoco i kurator 19 Miedzynarodowej Wystawy Architektury, Carlo Ratti ogłaszając w maju br. tytuł i temat kolejnego Biennale Architektury, zwracał uwagę, że tytuł zwykle podawany jest po angielsku i włosku. W 2025 roku będzie to skondensowane w jednym słowie dla obu języków, wywodzącym się od wspólnego łacińskiego poprzednika: intelligens. Jest on związany ze współczesnym terminem "inteligencja", ale także przywołuje szerszy zbiór powiązanych znaczeń. Po łacinie gens to ludzie. Pojawia się nowy, fikcyjny rdzeń, sugerujący, że przyszłość inteligencji jest inkluzywna, wieloraka i pomysłowa w sposób wykraczający poza dzisiejsze ograniczające skupienie na sztucznej inteligencji - AI.

19 Międzynarodowa Wystawa Architektury będzie dotyczyła wybudowanego środowiska i wielu dyscyplin, które je kształtują. Architektura jest w centrum, ale nie sama. Jest częścią rozszerzonej sfery, która łączy sztukę, inżynierię, biologię, data science, nauki społeczne i polityczne (...) i inne dyscypliny, łącząc każdą z nich z materialnością przestrzeni miejskiej.

wyjaśniał kurator Carlo Ratti.

Więcej o temacie tegorocznego Biennale Architektury przeczytacie TUTAJ.

Kiedy odbędzie się Biennale Architektury 2025

19 Międzynarodowa Wystawa Architektury odbędzie się w dniach 10 maja - 23 listopada 2025 roku (pre-otwarcie będzie miało miejsce 8 i 9 maja) w Ogrodach Biennale, Arsenale i innych lokalizacjach na terenie Wenecji.