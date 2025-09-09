Życie w Architekturze 2025. Dom Matki Bożej Serdecznej, xystudio

Życie w Architekturze 2025. Dom Matki Bożej Serdecznej. Założenia Autorskie

Bezpośrednie sąsiedztwo obwodnicy osłoniętej ekranami akustycznymi, samoloty latające co 10 minut nad głowami, magazyny, szroty, małe domy jednorodzinne. Droga zniszczona, bez pobocza, kałuże i błoto. Beton z odciśniętymi deskami z szalunku, z jednej strony nawiązuje do surowego otoczenia, z drugiej przywołuje w pamięci subtelną, drewnianą elewację z Jankowic.

Okna są luźno porozrzucane, od strony tarasu wręcz wycięte w elewacji. Ceglany kolor nie był przypadkowy. Spacerując po chaotycznej okolicy, można dostrzec wszechobecny rdzawy odcień. Pojawia się w ogrodzeniach, na dachach, nawet na niektórych elewacjach. Raz była to płytka klinkierowa, innym razem farba lub zwykła skorodowana blacha stalowa. Staraliśmy się wpisać dom w otaczający krajobraz. Zależało nam aby wtopić się i zaprzyjaźnić z otoczeniem. Sercem budynku stała się centralna kaplica symbolizująca dom, pierwszą potrzebę człowieka.

Skupiona wokół niego wspólnota ma dawać nadzieję, na lepsze jutro. Chata ze spadzistym dachem wykonana została z drewna, można ją obejść, spoglądać na nią z góry z otwartych antresoli. Wśród mieszkańców są wyznawcy różnych religii. Co ciekawe, prawie wszyscy spotykają się o 19-tej na krótkim nabożeństwie. Przestrzeń kaplicy łączy się ze świetlicą i jadalnią. To było jedno z ważniejszych założeń, takiej przestrzeni brakowało w poprzednich warszawskich schroniskach. Teraz przestrzeń jest elastyczna. To szczególnie ważne w niedzielę, gdy goście z okolicy przychodzą na wspólną mszę – cała kaplica otwierana jest na świetlicę.

Sąsiedzi bardzo ciepło przyjęli nowych mieszkańców. Starsze osoby, szczególnie samotne, wpadają czasami zjeść posiłek i porozmawiać. Dużo osób przychodzi w niedzielę i święta na nabożeństwa. Doskonałym miejscem integracji miejscem okazał się mały staw po drugiej stronie ulicy. Panowie zakupili z zasiłku wędki i łowią ryby wraz z okolicznymi mieszkańcami. Nawiązują relacje, realizując kluczowy element terapii.

Życie w Architekturze 2025. Dom Matki Bożej Serdecznej. Autorzy

Autor projektu:

xystudio

Zespół autorski:

Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska; współpraca autorska: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności to inwestycja sfinansowana z pieniędzy darczyńców. Jest ona odpowiedzią na strategię m.st. Warszawy, które na walkę z kryzysem bezdomności wybrało inne kierunki, nie zawsze najlepsze.

Warto jednak zaznaczyć, że większość stołecznych schronisk jest sfinansowana przez organizacje pozarządowe, ale ich działanie jest w dużym stopniu dofinansowywane przez miasto. Projektowanie dla grup wykluczonych wiąże się z ryzykiem braku akceptacji otoczenia. Niezwykłe jest to, jak bardzo nie doceniliśmy otwartości społeczności sąsiedzkiej.

Myśleliśmy stereotypowo, spodziewaliśmy się protestów związanych z budową, a w zamian dostaliśmy wsparcie. Sąsiedzi bez problemu zaakceptowali nowych mieszkańców, angażując się w ich życie. Miejsce kojarzące się z wykluczeniem stało się tętniącym życiem miejscem spotkań. Dom odwiedzają samotni sąsiedzi, wolontariusze, a ostatnio nawet studenci.

W wyniku rozgłosu i wspólnych działań, w dużej mierze związanych z samą architekturą, udało się znaleźć sponsorów na nowe nasadzenia oraz nawiązać współpracę z WAPW. Dzięki temu do naszego Domu przewędrował przepiękny Pawilon Przyszłości z Łazienek Królewskich. Podczas studenckich warsztatów z mieszkańcami został przeprojektowany i dostosowany dla OzN i teraz daje cień potrzebującym. Historia tego budynku trwa, a my jesteśmy nadal jej uczestnikami. Co dalej? Czas pokaże...

Dom Matki Bożej Serdecznej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Matki Bożej Serdecznej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia/KROBEL Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Wykonawca konstrukcji: KROBEL Spółka z o.o. Spółka Komandytowa; CLT: MODUS-HOUSE

Powierzchnia zabudowy: 1164 m2

Powierzchnia użytkowa: 2320 m2

Powierzchnia całkowita: 2813 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4357 m2/10250 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.