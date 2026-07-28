Raport „Architektury-murator” bada wizerunek architekta

Impulsem do powstania raportu była konferencja organizowana przez naszą redakcję – „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki. Wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów przeanalizowaliśmy 167 657 treści obecnych w internecie, prasie, radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych między grudniem 2025 a czerwcem 2026 roku.

Jednym z ciekawszych wątków raportu była różnica między postrzeganiem architekta w mediach mainstreamowych a branżowych. Media specjalistyczne opisują architektów przede wszystkim poprzez ich realizacje. To twórcy konkretnych budynków, autorzy projektów i konkursowych zwycięstw. Ich pozycja budowana jest przez jakość warsztatu oraz kolejne realizacje. W mediach ogólnopolskich natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam architekt znacznie częściej występuje jako ekspert tłumaczący świat – komentuje chaos przestrzenny, rozwój miast, politykę mieszkaniową, zmiany klimatyczne czy jakość przestrzeni publicznej. I to właśnie na statystykach i wizerunku architekta w mediach ogólnopolskich skoncentrujemy się w tym artykule.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Gdzie szeroko mówi się i pisze o architekturze bądź architektach?

Publikacje w mediach mainstreamowych stanowią 6,1% wszystkich materiałów dotyczących architektów, co przekłada się na 5 792 publikacje. W tej grupie znalazły się 3 354 publikacje internetowe, 1 167 prasowych, 761 radiowych oraz 510 telewizyjnych. Choć liczbowo nie jest to dominująca część przekazu medialnego, to właśnie te media mają największy wpływ na postrzeganie architektów jako ekspertów uczestniczących w debacie publicznej.

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W jakich mediach ogólnopolskich najczęściej możemy przeczytać lub usłyszeć o architektach? Największa liczba publikacji internetowych ukazała się w portalach Onet (1 326 materiałów) oraz WP (749). Dalej znalazły się Gazeta.pl (389), Interia (263) i Polityka.pl (94). Wśród ogólnopolskich tytułów prasowych zdecydowanie wyróżnia się „Polityka”, w której odnotowano 452 publikacje dotyczące architektów. Kolejne miejsca zajmują „Wprost” (214), „Gazeta Wyborcza” (210), „Forbes” (118) oraz „Rzeczpospolita” (99).

Równie widoczna jest obecność architektów w mediach radiowych i telewizyjnych. W radiu zdecydowanie dominuje RMF FM, w którym odnotowano 545 publikacji, następnie TOK FM (185) oraz Radio Zet (31). W telewizji najwięcej materiałów wyemitował TVN24 (300), przed Polsat News (162), TVP1 (40) i TVN (8).

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Obecność, która buduje autorytet

Sama liczba publikacji nie mówi jeszcze wiele o pozycji danego środowiska zawodowego. Znacznie ważniejsze jest to, w jakim kontekście dana grupa pojawia się w mediach. W przypadku architektów obraz okazuje się wyjątkowo korzystny. Aż 99,4% publikacji ma charakter pozytywny lub neutralny, natomiast materiały o wydźwięku negatywnym stanowią jedynie 0,6% wszystkich analizowanych przekazów. To jeden z najniższych poziomów negatywnego sentymentu spośród grup zawodowych obserwowanych w mediach.

Tak wysoki poziom pozytywnego i neutralnego przekazu nie oznacza oczywiście braku krytycznych dyskusji wokół inwestycji czy planowania przestrzennego. Pokazuje jednak, że sami architekci niezwykle rzadko stają się bohaterami medialnych konfliktów.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Architekt przestał być „od projektów”. Dziś jest ekspertem od jakości życia

O czym się pisze i mówi w kontekście architektury i architektów? Jakie obszary interesują media? Serwisy internetowe najczęściej korzystają z opinii architektów przy omawianiu zagadnień związanych z rozwojem miast, mieszkalnictwem, przestrzenią publiczną czy zmianami klimatycznymi. Raport pokazuje też, że regularnie pojawiają się oni w najbardziej opiniotwórczych mediach drukowanych, gdzie występują przede wszystkim jako komentatorzy zjawisk społecznych i gospodarczych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku stacji informacyjnych – najczęściej zapraszają one architektów do komentowania bieżących problemów związanych z urbanistyką, mieszkalnictwem i jakością przestrzeni publicznej.

Jednym z najbardziej interesujących wniosków raportu jest zatem zmiana sposobu definiowania samego zawodu architekta. Przestaje on być kojarzony wyłącznie z estetyką i projektowaniem, a zaczyna funkcjonować jako ekspert od jakości życia, ładu przestrzennego i odpowiedzialnego rozwoju. W praktyce oznacza to znacznie większy potencjał wpływu na debatę publiczną niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.

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Taki sposób prezentowania zawodu ma ogromne znaczenie dla społecznego odbioru architektów. Media budują bowiem ich wizerunek jako przedstawicieli profesji zaufania publicznego – osób dysponujących wiedzą potrzebną do interpretowania zmian zachodzących w miastach oraz pomagających zrozumieć ich wpływ na życie mieszkańców. Architekt coraz częściej występuje więc w roli komentatora, a nie wyłącznie autora projektu.

Wizerunek eksperta nie zawsze przekłada się na jego wpływ

Największym paradoksem ujawnionym w raporcie jest to, że wysoki poziom zaufania, jakim media obdarzają architektów i architektki, nie zawsze oznacza równie silną obecność ich głosu w najważniejszych dyskusjach publicznych. Autorzy zwracają uwagę, że są oni postrzegani jako wiarygodni eksperci, jednak potencjał ten pozostaje częściowo niewykorzystany. Mimo pozytywnego odbioru środowisko stosunkowo rzadko występuje jako inicjator debaty publicznej.

W mediach mainstreamowych najczęściej zabierają głos wtedy, gdy pojawia się konkretne wydarzenie – nowa inwestycja, zmiana w przestrzeni miejskiej, problem mieszkaniowy lub dyskusja o jakości przestrzeni publicznej. Rzadziej natomiast funkcjonują jako stali komentatorzy procesów społecznych i gospodarczych, choć – jak pokazuje raport – właśnie do takiej roli są przez media predestynowani.

To istotna różnica. Ekspert zapraszany okazjonalnie ma możliwość wyjaśnienia konkretnego problemu, ale niekoniecznie współtworzy długofalową narrację dotyczącą rozwoju miast. Tymczasem współczesne wyzwania – kryzys mieszkaniowy, zmiany klimatyczne, zagospodarowanie przestrzeni czy starzenie się społeczeństwa – wymagają właśnie systematycznej obecności specjalistów w debacie publicznej.

Pełny raport „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026” można pobrać w formacie PDF na stronie internetowej konferencji „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki”. Będzie on również dostępny w wersji papierowej jako dodatek do numeru 4/2026 „Architektury-murator”.