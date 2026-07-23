Jak media widzą architektów? | Premiera raportu IMM I Marketing w Architekturze

Prawie 170 tysięcy powodów

Wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów przeanalizowaliśmy 167 657 treści opublikowanych między grudniem 2025 a czerwcem 2026 roku. Badanie objęło internet, prasę, radio, telewizję oraz media społecznościowe. Okazuje się, że aż 89,3% tych publikacji ma charakter neutralny, 10,1% pozytywny, natomiast materiały negatywne stanowią jedynie 0,6% wszystkich analizowanych przekazów. „Neutralny” nie znaczy przy tym „nijaki”. Wysoki udział publikacji neutralnych świadczy o eksperckim charakterze obecności architektów w mediach. Są oni najczęściej wykorzystywani jako komentatorzy, specjaliści i uczestnicy debaty publicznej, a publikacje mają przede wszystkim charakter informacyjny, analityczny i edukacyjny.

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Jak mówiła Monika Ezman, członkini zarządu, dyrektorka zarządzająca usługami w Instytucie Monitorowania Mediów, analiza wykazała, że zawód architekta sprowadza się nie tylko do projektowania czy dokumentacji technicznej, lecz znacznie wykracza poza te ramy. Ma on bezpośredni wpływ na jakość debaty publicznej kształtowanej przez media oraz social media. Praca architektów wpływa bowiem bezpośrednio na jakość życia mieszkańców, funkcjonowanie przestrzeni publicznych, ale również daje możliwość reagowania na ewentualne kryzysy i wyzwania przyszłości związane z branżą i problemami, jakie tę branżę oraz tę profesję mogą dotknąć.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Social media jako główny nośnik treści

Ten wizerunek kształtowany jest przez zróżnicowany ekosystem mediów – od portali internetowych i mediów społecznościowych po prasę, radio i telewizję. Największy udział w komunikacji mają – co nie zaskakuje – portale internetowe (45,5%), następnie Facebook (18,7%), fora internetowe (13,9%). Daleko niżej znajdują się radio (4,9%), prasa i X (po 4,0%), Instagram (3,9%), telewizja (1,4%), materiały wideo (1,2%), komentarze (0,9%), blogi (0,8%) i podcasty (0,7%). Tylko nieco ponad 10% publikacji pochodzi więc z mediów tradycyjnych. Media społecznościowe (Facebook, Instagram i X) odpowiadają za ponad 26% wszystkich publikacji, a razem z portalami internetowymi generują ponad 70% przekazu medialnego.

Jak wskazała Monika Ezman, obserwujemy ogromną i nasilającą się rolę social mediów jako głównego nośnika treści.

Już blisko połowa informacji, które zgromadziliśmy na potrzeby tego raportu, pochodzi właśnie z przestrzeni social mediowych, czyli twórcami tych treści są nie tylko media tradycyjne, nie tylko biura architektoniczne, czyli uczestnicy rynku, ale także społeczności, to znaczy bezpośredni odbiorcy i konsumenci treści. (…) Nie można ignorować roli social mediów, które niestety są, po pierwsze, pierwszym źródłem dezinformacji, po drugie – zaogniania się kryzysów wizerunkowych.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Co trzecia publikacja wykracza poza tematy projektowania

Tematyka publikacji pokazuje, że architekci są nadal kojarzeni przede wszystkim z architekturą i budownictwem, które stanowią 68,4% wszystkich analizowanych tematów. Jednocześnie niemal co trzecia publikacja dotyczy zagadnień wykraczających poza projektowanie budynków. Architekci wypowiadają się na temat rozwoju miast i przestrzeni publicznej (13,3%), jakości życia i problemów społecznych (7,9%), zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju (5,4%) oraz funkcjonowania własnej branży (4,9%). Oznacza to, że media coraz częściej postrzegają ich jako ekspertów wyjaśniających procesy społeczne, urbanistyczne i środowiskowe.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Mówić o architekturze jak najprostszym językiem

Tyle dane. A co mówi praktyka i doświadczania gości konferencji „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki”? Robert Konieczny, potwierdził, że media często proszą go o opinie dotyczące jakiejś sytuacji, jakiegoś zagadnienia, jakichś inwestycji, jakiegoś projektu. „Przyznaję szczerze, że często grzecznie staram się odmawiać, bo nie chcę być wszechwiedzącym architektem od wszystkiego, który pozjadał wszystkie rozumy” – podkreślał. Jego zdaniem redakcje proszą go o wypowiedzi, ponieważ architektura jego pracowni KWK Promes jest zrozumiała, a on mówi o niej jak najprostszym językiem.

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Karolina Tunajek z pracowni Projekt Praga – która ostatnio, w przeciągu trzech tygodni zdobyła trzy najważniejsze polskie nagrody architektoniczne za projekt Wydziału Psychologii UW w Warszawie – podkreśliła, że jest zaskoczona tak pozytywnym wydźwiękiem raportu. Choć z drugiej strony zauważyła, że podczas rozmów na żywo z ludźmi spoza branży dostrzega jednak zaciekawienie zawodem architekta. Krytyki, przyjemniej prosto w twarz, bywa mało. W odróżnieniu od treści w internecie czy w social mediach, w których spotyka się z gonieniem za sensacją. Ludzie zawód architekta na swój sposób podziwiają, w powszechnym odczuciu cieszy się on szacunkiem.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Popularność daje szansę na promowanie ważnych tematów

Czy tak też architekta i architektki postrzegają inwestorzy oraz producenci materiałów budowlanych? W opinii Przemysława Fałka, dyrektora zarządzającego systemów fasadowych w firmie Budmat, wizerunek architekta jest bardzo dobry, a często odbierany jest on jako zawód prestiżowy. Podkreślił jednak, że z perspektywy jego firmy problematyczne jest to, że architekci często ograniczają się w komunikacji do dużych projektów, rzadko ich obiorcą jest prywatny inwestor, a przedmiotem zlecenia mały projekt. Oczywiście, jak zauważył, w przypadku dużych projektów łatwiej się je komunikuje. Dodał też, że choć to architekci wykonują świetną robotę, to laury za nią zbierają wykonawcy, inwestorzy, ponieważ to oni publikują daną realizację i oni głównie są nagradzani. „O was się praktycznie nie mówi, więc może trochę więcej odwagi” – dopingował projektantów. Karolina Tunajek zwróciła uwagę, że przełożenie popularności projektów na idące za nimi sukcesy medialne jest na pewno dużo prostsze w domenie zamówień komercyjnych.

My akurat jesteśmy takim przypadkiem, nasze ostatnie projekty pochodzą z zamówień publicznych. Póki co, pomimo różnych uhonorowań, nagród, nie obserwujemy jednak, żeby to przekładało się w jakikolwiek sposób na kolejne zlecenia (…). Natomiast ogólną rozpoznawalność czy większy potencjał rekrutacyjny – bo więcej młodych osób interesuje się naszą pracą, zgłasza się do nas – na pewno widać.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dodała, że obecność w mediach dzięki udanym projektom jej pracowni daje jej szansę na popularyzacje ważnych tematów, jak chociażby problemy warunków pracy czy szersze kwestie związane z projektowaniem, z przestrzenią dla nas wszystkich.

Cały raport „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026” można pobrać w formacie PDF na stronie internetowej konferencji „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki”. Będzie on również dostępny w wersji papierowej jako dodatek do numeru 4/2026 „Architektury-murator”.