Grzegorz Piątek z nagrodą. Wyróżnienia przyznano w 14 kategoriach

28 października w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia przyznano w 14 kategoriach, a nagrody wręczyła ministra kultury Marta Cienkowska.

W kategorii „Architektura i przestrzeń” nagrodę otrzymał Grzegorz Piątek – architekt, krytyk i historyk architektury. W latach 2005–2011 był redaktorem miesięcznika „Architektura-Murator”, a następnie, do 2019 roku, członkiem zarządu Fundacji Centrum Architektury.

Piątek jest autorem książek poświęconych historii i kulturze architektury XX wieku, m.in. Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (2016), Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949 (2020), Niezniszczalny. Bohdan Pniewski. Architekt salonu i władzy (2021), Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939 (2022) oraz uzupełnionego wydania Starzyński: prezydent z pomnika (2024). Jest laureatem wielu wyróżnień literackich, w tym Paszportu „Polityki” (2022), Nagrody Czytelników „Nike” (2023) oraz Nagrody im. Jerzego Giedroycia (2023) za książkę Gdynia obiecana.

Nagroda obejmuje kilkanaście kategorii, w tym „Architektura i przestrzeń”

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jest od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury. Otrzymują ją osoby wyróżniające się całokształtem działalności lub szczególnymi osiągnięciami w danym roku. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje minister kultury – samodzielnie lub na podstawie rekomendacji środowisk twórczych, instytucji kultury, uczelni artystycznych, samorządów czy instytutów badawczych współpracujących z resortem.

Nagroda obejmuje kilkanaście kategorii, w tym „Architektura i przestrzeń”, w której w ostatnich latach wyróżniono: Krzysztofa Ingardena (2022), Martę Bienias (2023) oraz Aleksandrę Wasilkowską (2024).

i Autor: Szymon Starnawski Od lewej: Artur Celiński, Dorota Sibińska, Michał Ciesielski, Grzegorz Piątek

Grzegorz Piątek od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem „Architektura-Murator”. W latach 2005–2011 pełnił funkcję redaktora, a obecnie publikuje na jego łamach. Jego ostatnie teksty dotyczyły m.in. nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Placu Centralnego w Warszawie. Warto również sięgnąć po jego artykuł poświęcony inwestycji TBS Ajnfart w Rybniku – uznanej za najlepszy budynek w Polsce przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz jury Nagród „Polityki”. W tegorocznej edycji konkursu „Życie w Architekturze” Grzegorz Piątek zasiada w jury.