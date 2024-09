i Autor: redakcja Sylwia Goryczka

Podcast 30/30

Humanscale. Czy umiesz dobrze siedzieć?

Co łączy krzesło biurowe z samolotem i lokomotywą parową? Dlaczego tylko 2% ludzi umie dobrze siedzieć przy pracy? I czy można zaprojektować krzesło, które dopasuje się do wagi i rozmiarów każdego człowieka? Posłuchaj rozmowy z Sylwią Goryczką reprezentującą markę Humanscale - jednej ze światowych liderów projektowania i produkcji ergonomicznych rozwiązań do biur.