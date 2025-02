Ikony Wrocławia

Te bloki miały być białe od samego początku. Oplecione zielenią, ozdobione ceramiką. Oto Manhattan pierwszej architektki Wrocławia

Manhattan we Wrocławiu zaprojektowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak, pierwsza kobieta z dyplomem architekta we Wrocławiu i jedna z najwybitniejszych architektek w Europie. Osiedle nazywane dziś "Sedesowcami" powstało mimo ciągłych braków funduszy i okrawaniu projektu. Dziś, zgodnie z pierwotnym zamysłem, wreszcie jest białe. Do zrealizowania pełnej wizji architektki sporo jednak brakuje.