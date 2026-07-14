Czujemy, że nasz prestiż jest fikcyjny

Skąd architekt ma wiedzieć, że marketing przynosi efekty? – To złożony temat. Trzeba zacząć od projektów, które są zauważane i pokazywane. A wtedy pojawia się kolejne pytanie: czy warto inwestować w marketing? – zastanawia się Piotr Kowalczyk.

Jak przyznaje, wybór osoby odpowiedzialnej za działania promocyjne był w jego przypadku dziełem przypadku. Trafił na nią dzięki rekomendacji i tzw. poczcie pantoflowej. Wspomina, że współpraca rozpoczęła się od trzygodzinnej rozmowy, podczas której opowiadał o sobie, swojej pracowni oraz o tym, do jakich klientów chciałby docierać i jakie projekty pokazywać. To właśnie wtedy wspólnie wyznaczyli kierunki dalszych działań.

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– Nie chciałbym trafiać do przypadkowych inwestorów. Nigdy nie dopasowywałem się do klienta. Wolę pracować z ludźmi świadomymi, którzy wybierają mnie właśnie ze względu na sposób, w jaki projektuję – podkreśla.

Konferencja „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”.

30 czerwca 2026 odbyła się konferencja „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

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W historycznych, zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Byli też goście, obecni on-line, jak Robert Konieczny.

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