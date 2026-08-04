Rozmowa z Julią Dragović I Marketing w Architekturze

Sławy na muralach przy 1. linii metra w Warszawie

W ramach projektu „Ursynowskie Murale” od 2016 r. przy stacjach 1. linii metra warszawskiego powstają portrety znanych Polek i Polaków. Murale realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego, co pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się ta inicjatywa – kolejne odsłony projektu konsekwentnie wygrywają w głosowaniu mieszkańców. Inicjatorem projektu jest artysta Bartosz Podlewski, który współtworzył też większość murali, zaś projektantem grafik jest agencja Bakcyl Studio.

Ciekawostką dla miłośników architektury jest fakt, że w lipcu 2024 r. w ramach cyklu odsłonięto mural przedstawiający Zdzisława Beksińskiego (1929–2005) – znanego malarza i fotografa, który jednakowoż z wykształcenia był architektem. Podobiznę Beksińskiego można oglądać po zachodniej stronie stacji metra Służew, na ścianie szybu windy. Grafikę o wymiarach 226 x 750 cm zabezpieczono powłoką antygraffiti i opatrzono słowami artysty: „Pragnę malować tak, jakbym fotografował sny”.

– Miejsce, w którym stworzony nowy obraz nie jest przypadkowe. Słynny malarz przez wiele lat mieszkał, wraz z rodziną, w bloku przy ul. Sonaty 6. Nie wszyscy jednak wiedzą, że artysta był zawodowo związany z transportem publicznym – w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” Beksiński przez kilkanaście lat projektował nadwozia pojazdów – podaje Urząd m.st. Warszawy.

Projekt „Ursynowskie Murale” w pigułce

Realizowany od 2016 r. projekt „Ursynowskie Murale” ma na celu ozdabianie Ursynowa muralami powstającymi na ścianach budynków i innych obiektów. Są to zarówno portrety znanych osób związanych z Warszawą, jak i postaci fikcyjnych (np. bohaterowie seriali związanych z dzielnicą). Powstają również grafiki o innej tematyce, w tym m.in. śpiąca syrenka, ptaki czy niedźwiedź (symbol Ursynowa). Wbrew nazwie cykl wyszedł już poza granice dzielnicy – podobizna Zdzisława Beksińskiego powstała na Mokotowie.

W ramach projektu „Ursynowskie Murale” powstały już portrety m.in. następujących osób:

artysta Zdzisław Beksiński (metro Służew),

bohaterowie serialu „Czterdziestolatek” Roman Maliniak i inż. Stefan Karwowski (metro Ursynów),

rotmistrz Witold Pilecki (metro Stokłosy),

kryptolodzy Marian Rejewski, Jeży Różycki i Henryk Zygalski (metro Stokłosy),

pedagog prof. Maria Grzegorzewska (metro Imielin),

patron Ursynowa Julian Ursyn Niemcewicz (metro Imielin).

Poza stacjami metra, na ścianach bloków można znaleźć dodatkowo stworzone w ramach projektu „Ursynowskie Murale” portrety takich postaci jak Zofia Stryjeńska, Kazimierz Deyna, Stanisław Sałagaj, ppłk. pil. Jan Zumbach oraz Stanisław Anioł z serialu „Alternatywy 4”.

Przejdź do galerii: Pseudograffiti w centrum Warszawy

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