Architekci sami sobie kopią grób. Robert Konieczny wzywa do większej solidarności zawodowej I Architektura-murator

(Nie)bezpieczne związki

Za nami konferencja Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki organizowana przez redakcję "Architektury-murator" i Grupę Murator 30 czerwca 2026 r. Po raz pierwszy architekci otwarcie mówili o reklamie, budowaniu marki i wizerunku, pieniądzach oraz współpracy z mediami. W historycznych, zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się architekci, m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, Robert Konieczny, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej.

Punktem wyjścia do wydarzenia i dyskusji był raport Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026 przygotowany na zlecenie "Architektury-murator" przez Instytut Monitorowania Mediów. — Nikt wcześniej nie podjął próby pokazania środowiska polskich architektów przez pryzmat ich obecności w mediach — mówi Artur Celiński, redaktor naczelny "Architektury-murator".

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Zebraliśmy w obszernym dokumencie analizę wszystkich publikacji, w których architektura pojawiła się w mediach w ciągu ostatniego półrocza. Żywiołowa dyskusja, którą wywołał raport, jest pierwszą próbą skonfrontowania trzech (architekci-media-marketing) odrębnych spojrzeń na hermetyczny świat polskiej architektury.

Konferencja odpowiedzią na potrzeby środowiska

Jak rozmawiać o architekturze w mediach i jak ją prezentować? Jak się promować, by marketing nie zacierał prawdy? Jak skutecznie budować markę i swoją obecność w social mediach, i jak robią to architekci z najlepszymi zasięgami i widocznością? Gdzie w tym wszystkim miejsce na solidarność środowiska i merytoryczne dyskusje? To pytania, na które dotąd kolektywnie nie szukano jednej odpowiedzi. Efekty poszukiwań środowiska (prowadzonych, zdarzało się, po omacku), opisywaliśmy w tym roku dość często, i to właśnie z potrzeby wypracowania jasnych odpowiedzi narodziła się konferencja Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki.

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Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Cały program można prześledzić na stronie wydarzenia. Sponsorem konferencji byli Budmat, Holcim i Wiśniewski. Sponsorem raportu - Dyson.

Redakcja "Architektury-murator" dziękuje wszystkim za udział - wysoka frekwencja przez całość 8-godzinnego programu, pomimo ukropu, daje nam sygnał, że te dyskusje były środowisku potrzebne.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator