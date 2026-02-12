Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Modularność i harmonia, czyli portowa architektura przyszłości

Nowy terminal portowy T2 powstanie na obszarze około 30 hektarów przy ul. Żytniej, obejmując również przebudowę terminala przy ul. Radomskiej. Architekci z WXCA i WSP Polska postawili na modularność, co jest kluczowym trendem w nowoczesnej architekturze przemysłowej.

Wybrany w konkursie, projekt zakłada, że funkcjonalność portu będzie można elastycznie dostosowywać do zmieniających się potrzeb rynkowych bez konieczności kosztownych przebudów.

Krzysztof Bielazik z WSP Polska podkreśla, że koncepcja opiera się na zrównoważonym rozwoju oraz dążeniu do harmonii między tkanką miejską a naturą. Zespół kilkunastu specjalistów stworzył przestrzeń, która ma być funkcjonalna przez kolejne dekady. Na ogłoszony przez elbląski samorząd konkurs wpłynęły w sumie trzy oferty.

Autor: UM Elbląg/WXCA/WSP/ Materiały prasowe

Nasza koncepcja opierała się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, ale także na takiej idei przyszłościowej, aby funkcjonalność portu była dopasowana do różnorakich funkcji składowych i operacyjnych. Projekt opiera się na modularności, łatwym przekształcaniu placów składowych. Zależało nam też na harmonii między miastem i naturą. Chcieliśmy połączyć te wszystkie elementy. Bardzo dziękujemy za bardzo dobre przygotowanie konkursu – podkreślał Krzysztof Bielazik z firmy WSP Polska sp. z o.o.

Architekci z WCXA w mediach społecznościowych podzielili się swoja wygraną. Napisali, że przedstawili wizję „projektu jutra” jako nowoczesnego, morskiego hubu logistycznego na miarę XXI wieku - połączenie zrozumienia złożoności urbanistycznych zależności z technologią, logistyką, szacunkiem do natury oraz historii miasta Elbląg.

Autor: UM Elbląg/WXCA/WSP/ Materiały prasowe

Nie było to zadanie łatwe, ale bardzo ciekawe. Koncepcję opracował kilkunastoosobowy zespół. Bardzo cieszymy się, że wygraliśmy i że jest szansa na powstanie takiego portu w Elblągu – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Marcin Kitala, przedstawiciel firmy WXCA GROUP sp. z o.o.

Techniczne serce portu połączy transport wodny, kolejowy i drogowy

Z merytorycznego punktu widzenia, port w Elblągu stanie się zaawansowanym węzłem multimodalnym, łączącym transport wodny, kolejowy i drogowy.

Infrastruktura techniczna obejmie:

• Nowoczesne nabrzeża. Dzięki temu umocnione linie brzegowe pozwolą na jednoczesne cumowanie czterech jednostek o długości do 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m.

• Na całej długości nabrzeża zaplanowano bocznicę kolejową, co zoptymalizuje procesy logistyczne.

• Powstanie magazyn wysokiego składowania. Obiekt umożliwi wydzielanie stref dla towarów masowych oraz ładunków wymagających składowania w pionie.

• Możliwa będzie obsługa ładunków ponadgabarytowych. Specjalne place składowe pozwolą na obsługę sektorów offshore, energetycznego i metalurgicznego.

• Zaprojektowano nawierzchnie przystosowane do wysokich obciążeń tonażowych oraz drogi dedykowane dla mobilnych dźwigów.

Port w Elblągu po nowemu to strategiczny bodziec dla regionu

Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Komisja Europejska zatwierdziła wykorzystanie około 200 mln zł (blisko 40 mln euro) z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Prezydent Elbląga, Michał Missan określa projekt jako „kamień milowy”, zaznaczając, że jest to element szerszego planu inwestycyjnego o wartości niemal miliarda złotych.

Rozbudowa portu wynika z uzyskania przez Elbląg bezpośredniego dostępu do morza, co stanie się w pełni możliwe po ukończeniu drogi wodnej za około dwa lata.

To kamień milowy w rozwoju nie tylko portu, ale również w rozwoju miasta. i regionu. Wielokrotnie powtarzam, że planowane inwestycje w nowoczesną infrastrukturę portową to największy bodziec rozwojowy miasta od 50 lat, czyli od roku 1975, kiedy powstawało województwo elbląskie – mówił podczas briefingu prezydent Elblaga, Michał Missan.

Kiedy rozpocznie się rozbudowa Portu w Elblągu?

Projekt „Brama na Bałtyk” to nie tylko terminale. Plan obejmuje istotną modernizację układu komunikacyjnego miasta czyli przebudowę ulicy Mazurskiej oraz budowę dwóch rond na łącznicy między Trasą Unii Europejskiej a ul. Radomską.

Prace realizacyjne ruszają jeszcze w tym roku. We wrześniu 2026 roku planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie komponentu drogowego, a w przyszłym roku – wniosków na budowę samych terminali. Marszałek Marcin Kuchciński potwierdził już przyjęcie uchwał dotyczących umów wstępnych na oba te komponenty. Finał wszystkich prac, który całkowicie odmieni oblicze gospodarcze Elbląga, przewidziany jest na 2029 rok.

Autor: UM Elbląg/WXCA/WSP/ Materiały prasowe