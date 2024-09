Pałac Saski z nagrodą. Przypominamy tekst: „Po co rekonstruować kiepską architekturę?” Dyskusja po konkursie na odbudowę Pałacu Saskiego

International Architecture Awards to międzynarodowy konkurs architektoniczny organizowany od 2004 r. przez The Chicago Athenaeum Museum for Architecture and Design oraz The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Tegoroczna, 19. edycja nagrody była pod wieloma względami rekordowa. Na konkursowe „krótkie listy” zakwalifikowano ponad 850 zgłoszeń z całego świata. W jury zasiadali krytyczka designu Claudia Donà, architekt i projektant Flavio Manzoni, Luke Pearson (założyciel Pearson Lloyd) oraz Silvio Pietro Angori (CEO Pininfarina). Nasza autorska koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego, a właściwie całej przedwojennej pierzei pl. Piłsudskiego z Pałacem Saskim, Pałacem Brühla i kamienicami przy ul. Królewskiej, zdobyła nagrodę w kategorii Restoration/renovation. Jury doceniło naszą propozycję projektową, w której układ wewnętrznych dziedzińców otwiera zespół reprezentacyjnych budynków użyteczności publicznej na miasto. Koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego oraz pozostałe nagrodzone projekty do 6 października można oglądać na wystawie pokonkursowej w Contemporary Space Athens. My zaś będziemy w Atenach już w najbliższy weekend, by wziąć udział w oficjalnej ceremonii wręczenia nagród."