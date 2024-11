Seminarium Cemex o przyszłości cementu. Był między innymi Przemo Łukasik

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spotkanie Cemexu w rocznicę opatentowania cementu portlandzkiego

Cemex Polska wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu zorganizował 22 października, w dniu dwóchsetlecia opatentowania cementu portlandzkiego, w Warszawie spotkanie, które zgromadziło około 200 uczestników. Wśród nich byli:

liderzy z branży,

eksperci ze świata nauki,

architekci,

projektanci,

producenci,

inwestorzy,

przedstawiciele stowarzyszeń i mediów branżowych.

W spotkaniu uczestniczył też minister Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prelegenci - Roman Młodkowski

Wśród prelegentów na zorganizowanym tego dnia seminarium był m.in. redaktor Roman Młodkowski, prezes zarządu Telewizji Biznes24, który z perspektywy eksperta i popularyzatora innowacyjnych rozwiązań ekonomicznych poruszył kwestię szans i motywów rozwoju branży budowlanej na tle innych sektorów gospodarki krajowej i międzynarodowej. Zwrócił między innymi uwagę na to, że jego zdaniem od dekarbonizacji nie ma odwrotu. W swoim wystąpieniu nawiązał do Cemex Ventures, prezentując cztery obszary rozwoju, które Cemex realizuje, wspierając innowacje i startupy (wyższa produktywność, zielone budownictwo, łańcuch dostaw i przyszłość budownictwa).

Analitycy Szymon Jungiewicz i Maciej Gazda

Perspektywy rynku budowlanego, trendy i najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju przygotowali dla uczestników analitycy Szymon Jungiewicz, Główny Analityk PMR oraz Maciej Gazda, Ekonometryk PMR. Szymon Jungiewicz powiedział między innymi, że:

Przepisy ESG, redukcja i monitorowanie śladu węglowego będą wielkim wyzwaniem, aby w nadchodzących latach wprowadzić zmiany w technologii budownictw i sprostać olbrzymiemu potencjałowi, który stoi przed rynkiem budowlanym w Polsce

Za największy i najbardziej stabilny potencjał wzrostu w kolejnych latach obaj eksperci uznali podobno budownictwo inżynieryjne, a w tym budownictwo drogowe i energetyczne, których rozwój zapowiadać się ma ich zdaniem najbardziej obiecująco, wyprzedzając segment mieszkaniowy i budownictwo usługowe.

Davide Zampini z Cemex Global dowodził, że beton jest przyszłością budownictwa

David Zampini z Cemex Global R&D udowadniał, że beton jest przyszłością budownictwa i prognozował, jak branża cementowa będzie się rozwijała. Według niego konieczne jest zaadoptowanie idei zrównoważonego rozwoju do betonu, "materiału spektakularnych metropolii przyszłości". „Fundament został już położony. Czas na działanie i transformację branży oraz ewolucje jej systemu wartości. Dzięki temu będziemy budować lepszą zrównoważoną przyszłość. Nie ma przyszłości bez betonu” – mówił Zampini.

Przemo Łukasik z Medusa Group

Obecny był także Przemo Łukasik z Medusa Group, laureat Nagrody Roku SARP 2024. Przemo Łukasik, który wypowiedzial między innymi zapisane przez organizatorów seminarium zdanie: Zdrowy rozsądek potrzebny jest architektom, producentom, ale również krytykom i ludziom żyjącym na tym świecie, a błędy architektów pokryje zieleń. Droga do neutralności, którą mamy podążać, zdaniem Łukasika – w relacji organizatorów seminarium – to droga, którą muszą podążać wspólnie ze sobą wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: architekci, projektanci, wykonawcy, producenci materiałów budowlanych i inwestorzy.

Prelekcja prof. Andrzeja Garbacza z Politechniki Warszawskiej

O budownictwie przyszłości i ewolucji budowania w kontekście zmian klimatu było – w relacji organizatorów – przemówienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garbacza z Politechniki Warszawskiej. Jego zdaniem – ciągną organizatorzy – zmiany klimatyczne możemy postrzegać jako szansę, a nawet siłę napędową rozwoju budownictwa; sporym wyzwaniem może okazać się natomiast fala renowacji starszych budynków, a przyszłość branży budowlanej będzie kształtować się poprzez dalszy rozwój BIM i szeroko pojętej cyfryzacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji w prefabrykacji modułowej, zaawansowanych technologii oraz innowacyjnych materiałów.

Wystąpienie przedstawiciela Cemex Polska

O tym, jakie zmiany technologiczne od 2017 roku nastąpiły w Cemex w kontekście przygotowania i wprowadzenia na rynek portfolio cementów niskoemisyjnych pod marką Vertua®, opowiedział pozostałym uczestnikom seminarium i słuchaczom dr inż. Piotr Górak, menadżer doradztwa technicznego pionu handlowego Cemex Polska. Obecnie w portfolio cementów Cemex znajduje się 9 produktów o obniżonej emisji CO2, co jest podobno owocem badań i prac rozwojowo-badawczych. Jak zapowiedział Górak, już w roku 2026, firma planuje zastąpić wszystkie cementy z grupy CEM I nowoczesnymi cementami CEM IV, CEM V.

Podsumowanie konkursu Kreuj zieloną przyszłość z Cemex

Seminarium było również okazją do uroczystego podsumowania III edycji konkursu Kreuj zieloną przyszłość z Cemex, skierowanego do absolwentów uczelni technicznych, oraz zapowiedzi jego kolejnej edycji.

Debata Czy dekarbonizacja jest szansą na rozwój budownictwa

W ramach spotkania-seminarium odbyła się wreszcie też debata Czy dekarbonizacja jest szansą na rozwój budownictwa, do której organizatorzy zaprosili: Jarosława Fiutowskiego, członka zarządu do spraw polityki ESG i zrównoważonego budownictwa z Ghelamco Poland, Karola Nieradkę, architekta i managera biura projektowego Maxberg w Szczecinie oraz Łukasza Rymarza, głównego specjalistę z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Debatę prowadził Zbigniew Pilch, dyrektor marketingu i public relations Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Tematem przewodnim debaty była kwestia zmian w budownictwie oraz ich postrzegania przez uczestników procesu budowalnego.

Prowadzący zacytował na początek fragment wypowiedzi prof. Jerzego Hausnera: Kwestia śladu węglowego staje się kwestią totalnie egzystencjalną i to z uwagi na realia rynkowe, a nie regulacje!. Pan Łukasz Rymarz odniósł się do zmian w przepisach prawnych, których możemy się spodziewać w najbliższym czasie, i ich wpływie na dekarbonizację. Czy dekarbonizacja jest szansą? Raczej trzeba przyznać, że jest to konieczność – wskazał panelista. Stwierdzenie uzasadnił tym, że większość regulacji ma miejsce na poziomie unijnym i w Polsce, jak i każdym innym kraju członkowskim, jest konieczność dostosowania prawa krajowego oraz aktów wykonawczych do prawa unijnego.

Charakterystyka energetyczna to perspektywa najbliższych dwóch lat, natomiast wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych powinno nastąpić już 5 listopada – mówił i dodał: Cement jest jednym w wyrobów, który w pierwszej kolejności zostanie przesłany jako zlecenie normalizacyjne.

Jedną z regulacji, która wchodzi w życie z początkiem 2025 roku, jest obowiązek raportowania ESG (Environmental Social Governance).

O korzyściach, jakie dostrzegają firmy z wprowadzenia wspomnianej strategii w relacjach z inwestorami i klientami, mówił natomiast Jarosław Fiutowski z Ghelamco Poland. Odnosząc się do systemu obowiązkowego raportowania niefinansowego podkreślił, że jest to jego zdaniem jak najbardziej słuszna idea.

Do kwestii współpracy architektów z innymi uczestnikami rynku oraz tego w jaki sposób architekci podchodzą do projektowania odniósł się z kolei architekt Karol Nieradka. Powiedział między innymi, że producenci mają większą presję na zmiany niż architekci.

O przygotowaniu środowiska architektów do projektowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa wypowiedział się również architekt Maciej Kuryłowicz, wiceprezes SARP, który wskazał, że architekci zobligowani są do działania zgodnie z przepisami oraz uzgodnieniami z inwestorami, aby realizować wspólne cele.

W gronie słuchaczy seminarium, zabierających głos w debacie, znaleźli się również dr inż. Barbara Słomka-Słupik z Politechniki Śląskiej oraz Tomasz Kozłowski, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Przebieg rozmowy był – jak relacjonuje organizator – niezwykle dynamiczny, a do dyskusji włączali się kolejni słuchacze zebrani na sali, m.in. prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Deja z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Tadeusz Radzięciak, dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, członek zarządu Cemex Polska.

Wystawa 200 lat patentu na cement portlandzki Josepha Aspdina. 200 lat budownictwa betonowego

Po zakończeniu części seminaryjnej uczestnicy mieli okazję obejrzeć – podobno unikatową – wystawę pod tytułem: 200 lat patentu na cement portlandzki Josepha Aspdina. 200 lat budownictwa betonowego. Była to "podróż ścieżkami historii cementu i betonu" od XIX wieku, aż po czasy współczesne. Autorką wystawy była pani architekt Ewelina Szeląg.

Według jej zamierzenia podczas zwiedzania wystawy zostały zaprezentowane kluczowe postacie, wynalazki i znakomite obiekty, które wpisały się w historię ery budownictwa betonowego. Narracji wystawy nie zakończono na teraźniejszości, "ponieważ beton to materiał przyszłości, a przed nim wiele wyzwań i celów wymagających międzybranżowej współpracy".

Uroczystość i wręczanie statuetek zasłużonym dla przemysłu cementowego

Podczas inauguracji wystawy organizatorzy zaplanowali wyjątkową uroczystość, podczas której uhonorowali okolicznościowymi statuetkami dwie postacie zasłużone dla rozwoju przemysłu cementowego w Polsce:

prof. dr inż. Jana Deję, Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia Producentów Cementu, Profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

oraz Tadeusza Radzięciaka, dyrektora Pionu Produkcji i Technologii Cementu, członka zarządu Cemex Polska.

Bankiet i występ artystyczny Artura Andrusa

Seminarium zakończył uroczysty bankiet, poprzedzony występem artystycznym satyryka, pieśniarza, poety i felietonisty, Artura Andrusa.

Strategia Cemex Future in Action

Zorganizowane wydarzenie wpisuje się w globalną strategię Cemex Future in Action, która za cel nadrzędny stawia sobie redukcję emisji CO2 w zakładach produkcyjnych firmy. Firma Cemex regularnie organizuje seminaria i szkolenia dla klientów, omawiając aktualne wyzwania stojące przed branżą budowlaną w dobie zmieniających się warunków klimatycznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa.

