Chociaż chcą wprowadzać nowatorskie rozwiązania takie jak CLT, mieszkania w bardzo wysokiej jakości, na drogiej działce oznaczają także duże ryzyko finansowe i dlatego trudno się dziwić, że nie każdy w takim przypadku będzie otwarty na coś, co laikom może się wydawać eksperymentem - zainwestowanie w budynek będący jednym z pionierskich w nowej technologii w kraju. Udało się to na przykład Fundacji Ronalda McDonalda w budynku dla rodzin opiekujących się dziećmi w Centrum Zdrowia Dziecka, ale niekoniecznie na tak odważne kroki są gotowi prywatni ludzie. Prawdopodobnie trzeba poczekać i powoli oswajać inwestorów i przyszłych użytkowników z nowa technologią. Jednak wykorzystanie ekologicznych materiałów to nie jedyny sposób na dbałość o środowisko.

Ekologia rzeczy trwałych: nowoczesność polegająca na ponadczasowości

Jak wiadomo, dużo się buduje, ale dużo się także burzy, co w skali globalnej wydaje się ekologicznie i ekonomicznie bez sensu, ale w mikroskali konkretnej inwestycji często znajduje uzasadnienie. Nie szukając daleko, Willa Jūratė stanęła w miejscu budynku z lat 90., który nie nadawał się do przerobienia. Co jednak nie jest burzone, tylko cenione? Porządnie zbudowane domy o stylistyce, która nie wychodzi z mody - wille na warszawskim Żoliborzu czy w Sopocie - mają amatorów. Taka też była intencja projektantów inwestycji na Helu: zaprojektować na lata, zarówno pod względem materiałów, jak i stylu.

INTERURBAN to pracownia, której trzon stanowią architekci, Weronika Juszczyk oraz Łukasz Piankowski. Swoje doświadczenie i wiedzę zdobyliśmy w renomowanych biurach architektonicznych, od roku 2010 prowadzimy własną działalność projektową. Jesteśmy laureatami wielu nagród w konkursach, m.in. siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku, Bazy sportów wodnych w Giżycku, nagrody im. Macieja Nowickiego, mieszkania modelowego INSIDER DESIGNER (Echo Investment Wrocław), domów modułowych 'Antykatalogowiec' oraz wyróżnień EUROPAN 10 w Warszawie czy koncepcji nowej pijalni czekolady E.Wedel. Nasz projekt domu nie(typowego) znalazł się również na wystawie Westival Architektury w Szczecinie w 2013 roku." (ze strony internetowej pracowni)

Unikatowy kontekst lokalny Juraty na półwyspie Helskim

W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się niskie domy wakacyjne z lat 30. i podobne, trzy- i czteropiętrowe "wille miejskie", jak nazywa się teraz bardziej szykowne domy wielorodzinne na przecięciu budownictwa jednorodzinnego i małej kamienicy. Budynek znajduje się na działce na styku ulic Świętopełka i Ratibora, a na działce bezpośrednio przylegającej do posesji stoi Kossakówka - willa malarza Wojciecha Kossaka. W dzisiejszych warunkach stawianie nowych domów o podobnej kubaturze byłoby w Juracie prawdziwym luksusem. Zamiast tego buduje się już nieco pojemniejsze, choć wciąż kameralne apartamentowce. Ponadto życie w kamienicy jest często wygodniejsze niż w domu jednorodzinnym, w którym samodzielnie trzeba dbać o wszelkie naprawy.

Drugi dom nad morzem, a nie hotel lub mieszkania na wynajem

Poza ograniczonym rozmiarem, taki a nie inny dom ma także pomóc zachować urokliwy charakter miejscowości poprzez to, że nie mieszczą się w nim mieszkania na wynajem krótkoterminowy, lecz mieszkania przygotowane z myślą o tym, żeby stanowiły alternatywny dom dla osób z dużych ośrodków miejskich: Trójmiasta czy, nie tak znowu odległej przecież, Warszawy. Przystosowane są do użytku całorocznego i normalnego, a nie czysto urlopowego spędzania czasu. Zapotrzebowanie na takie miejsca, pełniące charakter tradycyjnych "działek" czy "dacz" z możliwością korzystania też w zimnych miesiącach, wiąże się oczywiście ze zmianami we współczesnym trybie życia. Duże miasta zbytnio męczą, a pracę i tak wykonuje się w dużej mierze online. Projektanci wyobrażają to sobie na podobieństwo Kopenhagi, której mieszkańcy mają szybką kolejkę nad morze i tam niekiedy drugi dom.

Główne cechy apartamentów: gotowe, indywidualne i ważny jest taras

Mieszkania są oferowane w klasycznych i uniwersalnych, gotowych wykończeniach, w trzech rodzajach do wyboru. Po kupieniu można sobie wybrać indywidualnie wnętrze. Każde z nich - ze względu na położenie w kurorcie, a nie mieście, i jego walory - ma naprawdę duży balkon, oddzielony dobrze od sąsiada. Styk pomiędzy częścią prywatną a otaczającą budynek przyrodą jest tu niezwykle istotny, to pośrednictwo stanowi główny element budowania architektury obiektu - piszą architekci. Są one zaprojektowane tak, żeby w miarę możliwości dało się z nich korzystać także przy gorszej pogodzie. Mieszkania mają panoramiczne przeszklenia i specjalne wykrojone z balkonu miejsca oferujące możliwość przebywania w środku, ale bliżej natury na zewnątrz - analogiczne do oszklonych wykuszy w starych willach, często przeznaczanych na stół.

Mieszkania mają po 2-3 pokoje i są nico większe niż standardowo. Tarasy są pomyślane jako salony letnie i maja wielkość pomiędzy 1/4 a 1/3 obwodu budynku.

Materiały i kolorystyka inspirowane bałtyckim pejzażem

Kolorystyka wnętrz, w jasnych, lecz kontrastujących barwach, wzorowana jest na otaczające przyrodzie półwyspu. Gama kolorystyczna i faktura materiałów zainspirowana została nordyckim klimatem morskim - szarym, stalowym niebem, drewnem lasu sosnowego. - wyjaśnia pracownia. Okładziny elewacyjne z aluminium stanowią wieloletnią ochronę obiektu - przekonują. Faktury są zróżnicowane. Błyszcząca powłoka spienionego aluminium przywodząca na myśl fale morską, faktura odciśniętej deski w okładzinach betonowych czy ciepło i struktura naturalnego sosnowego drewna mają dawać poczucie bliskości z naturą - tak, aby mieszkańcy nie czuli się jak w każdym innym miejscu na świecie, tylko właśnie w Juracie.

Naturalne kolory inspirowane miejscowym krajobrazem są zawsze najlepsze także zdaniem autorki Szałasu na hałas, Jo Jurgi, zajmującej się samopoczuciem w architekturze.

Wystrój wnętrz: funkcjonalne, spokojne, poetyckie, kontrastowe

Wystrój wnętrz oparty jest na kontrastach i ma tchnąć spokojem. Jasnoszara, betonowa posadzka tworzy taki kontrast z zabudową stolarską z drewna, a zarazem oba materiały mają w sobie uspokajającą głębię - zwraca uwagę pracownia. Prostolinijne bryły korespondują z miękkimi formami wyposażenia a delikatne, metalowe stoliki obok welurowej, koniakowej sofy czy jasne marmurowe blaty z zielono-złotymi żyłami i mosiężna armatura dają efekt komfortu i elegancji. Wnętrze ma manifestować klasyczne zestawienia i ponadczasowość designu. (...) Szaro-zielone odcienie dominujące w dodatkach odzwierciedlają morska paletę barw. Starano się wykreować poetycką atmosferę, pozwalająca oderwać się od codziennej bieganiny przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności apartamentów, które mają się nadawać do życia, a nie wyłącznie wypoczynku.

Garaż, prefabrykaty, rozwiązania ekologiczne. Ile trwa budowa?

Mimo, że wzdłuż Helu jeździ pociąg i autobusy, budynek ma oczywiście garaż podziemny, ale także miejsce przeznaczone do odstawiania rowerów.

W projekcie wykorzystano dużo prefabrykatów, także ze względu na ograniczenia związane z budową na półwyspie, gdzie przeszkadzające prace można wykonywać tylko poza głównym sezonem. Sporo z nich to beżowoszary beton na elewacji, widoczny na wizualizacjach.

W obiekcie zainstalowane są pompy ciepła i fotowoltaika.

Budowa zaczęła się rok temu a koniec planowany jest na najbliższe lato.

Szczegółowe dane projektu

KATEGORIA: obiekty mieszkalne

LOKALIZACJA: Jurata

DATA: 2024

INWESTOR: Jurata – Adamczak Sobolewski i Wspólnicy

POWIERZCHNIA: 1350 m2

STATUS: w trakcie realizacji

ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski

VIZ: SZUMgrupa