- W ślad za tym spółka we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych obniżyła zużycie energii pierwotnej do poziomu, który jest o 30% niższy niż obecne warunki techniczne tego wymagają. Pozwoli to wszystkim najemcom lokali miejskim obniżyć zużycie energii o połowę. W przypadku takiej inwestycji jak na skrzyżowaniu ul. Banacha i Grójeckiej jest to niebagatelna kwota 19 mln zł – podkreśla.