Dawid Wrona: Cichy luksus, nowe miasto i odpowiedzialny lifestyle za 100 000 zł za mkw. Podcast Architektoniczny

Apartamenty Gutenberga to dwa budynki wielorodzinne, które łącznie zaoferują zaoferują 160 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, od 40 do 350 m². Zaprojektowana przez JEMS Architekci inwestycja powstanie na terenie dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami ma to być najbardziej luksusowa inwestycja w Warszawie, a cena apartamentów ma kształtować się na poziomie ok. 100 000 zł za metr kwadratowy. Skąd taka cena? Kto i dlaczego chciałby zapłacić dziś tak duże pieniądze za mieszkanie? Jakiego rodzaju luksus czeka na potencjalnych nabywców? I jakie znaczenie w tej inwestycji ma architektura?

Naszą rozmowę zaczynam o pytanie o cenę. Rozumiem, że luksus potrafi być drogi, ale zapowiedź ceny Apartamentów Gutenberga na poziomie około 100 000 zł za metr kwadratowy trochę mnie zszokowała. Podejrzewam, że to był taki branżowy żart. Mój rozmówca odpowiada bez chwili namysłu – Nie, to nie był żart.

Dziś, gdy patrzę na segment premium, szczególnie na rynek warszawski – bo właśnie tu się znajdujemy – i na lokalizację oraz jakość produktu, jaki chcemy dostarczyć najbardziej wymagającemu klientowi, kwota 100 000 zł za metr kwadratowy wcale nie jest szokująca. Oczywiście, to bardzo wysoka cena, ale już obecna na naszym rynku. Są klienci gotowi zapłacić tyle za coś naprawdę wyjątkowego. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie finalna cena. To pokaże rynek. Dopiero zaczynamy. Ale patrząc na poprzedni etap – czyli Apartamenty M7 – widzimy, że te najdroższe, najlepsze lokale bardzo szybko znajdują swoich nabywców, nawet jeśli ceny wydają się wysokie.

- kontynuuje i wyjaśnia, że jego zdaniem coraz więcej klientów docenia dziś kontakt z naturą – nie tylko w dosłownym sensie, ale także poprzez czerpanie inspiracji z przyrody. Widzimy, że jakość wykonania nadal musi być na najwyższym poziomie, ale zmienia się sposób jej rozumienia. Kiedyś luksus kojarzył się z chłodnymi materiałami – kamieniem, złotem, połyskiem. Dziś wnętrza są cieplejsze, bardziej stonowane i przyjazne. Coraz większą wagę przykłada się do pomysłu, do harmonii i zrównoważenia, a nie tylko do efektu „wow”.

Ważne jest pochodzenie materiałów i sposób ich wytworzenia

Wyjaśnia także, że dla nabywców luksusowych mieszkań ważne staje się również pochodzenie materiałów i sposób ich wytworzenia. Klienci chcą wiedzieć, jak dana rzecz powstała, kto ją zaprojektował, jakimi wartościami kieruje się producent, architekt czy deweloper. Zwracają uwagę na wpływ całego procesu – od produkcji po eksploatację – na środowisko. Nawet jeśli kogoś stać na wszystko, nie oznacza to, że przestaje mu zależeć. Wręcz przeciwnie – obserwujemy, że ci najbogatsi często czują odpowiedzialność: chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, przyszłość, kolejne pokolenia. Dlatego coraz częściej pytają nie tylko o to, jak wygląda apartament, ale też czy budynek jest energooszczędny, czy części wspólne zaprojektowano z myślą o ekologii, jakie zastosowano rozwiązania prośrodowiskowe. To nie wynika z kalkulacji ekonomicznej, ale raczej z troski – z potrzeby świadomego uczestnictwa w tworzeniu lepszego świata. Skoro mają wpływ, chcą z niego korzystać. I oczekują, że wszystkie strony procesu – od architekta po dewelopera – będą myśleć podobnie.

Zapraszam do wysłuchania całego podcastu, w którym wspólnie przyglądamy się inwestorskiej perspektywie patrzenia na luksus w architekturze. Poruszamy szereg wątków – również tych, o których zwykle nie usłyszycie w oficjalnych komunikatach dewelopera.

Luksus w architekturze tematem wrześniowych Kontekstów

Rozważania o nieoczywistej naturze współczesnego luksusu doprowadziły nas do pomysłu na poświęcenie wrześniowego działu Konteksty w papierowym wydaniu „A-m”.

Widzimy bowiem, że luksus stał się niezwykle przewrotnym pojęciem. W świecie nadmiaru, nieograniczonej konsumpcji i błyskawicznego dostępu do wszelkich dóbr traci swój powab materialnej ekskluzywności. W kontekście licznych kryzysów, niepokojów i nierówności musi zaś odejść od ostentacyjnego podkreślania uprzywilejowania. Wciąż ma jednak ambicję, by zachwycać, dominować nasze aspiracje oraz drogo się sprzedać. I mimo zmieniających się okoliczności – działa. Przyciąga uwagę, wzbudza pożądanie, kreuje dążenia, kształtuje rzeczywistość. Na dobre i na złe.

Zmienność definicji luksusu szczególnie wyraźnie widać w architekturze. Niezliczone historyczne i współczesne pałace, rezydencje, kościoły, ogrody, hotele, wille, apartamentowce, a nawet biurowce pomagają nam zrozumieć materialny ślad społecznych aspiracji i chęci podkreślenia statusu. Dziś nasze poszukiwania kierują się w stronę doświadczenia – przyjemności płynącej zarówno ze sposobu zaprojektowania przestrzeni, jak i towarzyszących jej usług. Do tego dochodzi opowieść. Narracja, która poszerza sens tego, co posiadamy. Potwierdzenie słuszności naszych wyborów i aspiracji.

I to właśnie stanowi niezwykle ciekawe wyzwanie dla architektury. Jak zaprojektować współczesny luksus? Jak pogodzić aktualne mody i trendy z uniwersalnymi zasadami? Czy to odpowiednie zajęcie dla architekta świadomego swojej społecznej roli? W jaki sposób znaleźć właściwy balans między często sprzecznymi wartościami i potrzebami?

i Autor: Piotr Śliwiński z wykorzystaniem zdjęcia budynku Szkoła przy ul. Świderskiej 93 w Warszawie, autorstwa Juliusza Sokołowskiego/ Materiały prasowe <p><em>Mój ojciec chciałby tu przyjeżdżać swoim drogim autem. Oczekuje, że naprzeciw wyjdzie mu elegancko ubrany portier i zaprowadzi wprost do luksusowej restauracji, gdzie zje wykwintny posiłek w wytwornej atmosferze</em> – zdradziła mi pewna kobieta, stojąc przed jednym ze zrujnowanych pałaców w środkowej części Polski. Jej rodzina kupiła go od komornika, bo ojciec marzy o ekskluzywnym hotelu przyciągającym znakomitych gości, żądnych wyrafinowanej oprawy. Kłopot w tym, że ona wyobraża sobie luksus zupełnie inaczej.</p> <p>W jej głowie pałac staje się miejscem aktywnego wypoczynku, zdrowego jedzenia, odnowy i relaksu z dobrą książką. Oczami wyobraźni widzi zamożnych ludzi w średnim wieku, którzy odzyskują tu siły, rozwijają pasję albo przyjeżdżają zdobywać wiedzę o lepszym życiu. Zastane dziedzictwo miałoby zostać uzupełnione nowoczesną, minimalistyczną i zwiewną architekturą.</p> <p>Ten pozornie rodzinny dylemat rodzi publiczne implikacje. W pierwszych dekadach po transformacji oczywiste było, że to ojciec ma rację. Dziś szala przesuwa się w kierunku wizji córki. Ale czy uda się jej przekonać ojca – głowę rodzinnego biznesu? A jeśli tak, w jaki sposób będzie chciała zaprojektować ten nowy luksus w starych wnętrzach? Czy nam się to spodoba? Czy będziemy chcieli za to zapłacić ekstra? I czy w tak skomplikowanych czasach powinniśmy w ogóle myśleć o luksusie?</p> <p><strong>Artur Celiński</strong></p>

Pięć tekstów o współczesnym definiowaniu luksusu w architekturze

Dlatego w naszym numerze zamieściliśmy pięć tekstów podejmujących temat luksusu w architekturze z bardzo różnych perspektyw. Wśród nich znajdziecie:

Nieoczywiste warstwy luksusu – rozmowę z Maciejem Rydzem z pracowni JEMS Architekci, głównym projektantem Apartamentów Gutenberga.

Cichy luksus, nowe miasto i odpowiedzialny lifestyle - rozmowę z Dawidem Wroną, członkiem zarządu Archicom o luksusie w architekturze z perspektywy inwestora Apartamentów Gutenberga.

Od luksusu politycznego do kapitalistycznego – tekst Anny Cymer, w którym czytamy: Poczucie luksusu, jego poszukiwanie i dostęp do niego były w powojennym półwieczu narzędziem polityki, metodą na zarządzanie społeczeństwem. Nic więc dziwnego, że wraz z transformacją ustrojową luksus stał się kluczowym elementem zmian.

Złote, a skromne – tekst Przemo Łukasika: piszę te słowa z mojego loftu, dawnej lampiarni kopalni kruszcu w Bytomiu, gdzie odsłonięte ceglane ściany, żelbetowe stropy, stalowe stężenia i industrialne okna raczej niewiele mają wspólnego z luksusem. Nie ma klimatyzacji, a na trzecie piętro nie wjedziemy windą. Trzeba się wspinać po odzyskanej z innej budowy, surowej stalowej klatce schodowej.

Oraz artykuł Kuby Snopka pokazującym znaczenie projektowania usług i doświadczenia dla współczesnego luksusu. Usiąść w ogrodzie i poczytać książkę – to prawdziwy luksus lub W dzisiejszych czasach luksusem jest możliwość poświęcenia się swojej pasji. Albo po prostu: Mam ten luksus, że robię to, co chcę – czytamy.

Zachęcamy do lektury pełnej, papierowej wersji naszego miesięcznika. Najłatwiej kupić go w prenumeracie. Jest dostępna również wersja cyfrowa (TUTAJ). Rozmowę z Maciejem Rydzem można także przeczytać za darmo w naszym serwisie www:

Maciej Rydz: Luksus jest wrażliwy na kicz. Nie wystarczy, że coś jest drogie – musi być jeszcze trafne>>

Partnerem Kontekstów w tym wydaniu „ A-m” jest Archicom Collection.

Podcast Architektoniczny

Podcast Architektoniczny to jedna z cyfrowych odsłon najbardziej wpływowego i niezależnego miesięcznika architektonicznego w Polsce. Rozmawiamy o życiu między budynkami, realiach zawodu i nadziejach na przyszłość. Pomagamy w lepszym zrozumieniu rzeczywistości. Podpowiadamy, jak czynić więcej dobra. Podcast prowadzi Artur Celiński.

Dotychczas w serii Podcastu Architektonicznego ukazało się 31 odcinków. Wśród naszych rozmówców znaleźli się m.in. Monika Arczyńska, Czesław Bielecki, Kamil Domachowski, Piotr Grochowski, Szymon Januszewski, Maciej Kaufmann, Wojciech Kotecki, Robert Konieczny, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Marek Maraszek, Grzegorz Piątek, Ewa Porębska, Dorota Sibińska, Filip Springer, Aleksandra Wasilkowska, Magdalena Wnęk, Szymon Wojciechowski, Łukasz Zagała.

