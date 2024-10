Dom z Obróconym Sercem zdobywa ICONIC AWARD 2024

Byłem dość zaskoczony kiedy organizatorzy zgłosili się do mnie z nominacją projektu do nagrody i propozycją zgłoszenia go do konkursu. Było to bardzo miło, ponieważ znałem ten konkurs, nagroda ta przyznawana była za budynki, które wzbudzały mój podziw i szacunek. To podwójnie zaskakiwało gdyż nasz projekt nie jest jeszcze zrealizowany, budowa niedawno się rozpoczęła. Niewątpliwie projekt ten wzbudzał bardzo duże zainteresowanie wśród naszych inwestorów i obserwatorów w Internecie. Pewnie dlatego organizatorzy postanowili się do nas odezwać" - napisał nam Mateusz Ziajkowski z Z3Z ARCHITEKCI