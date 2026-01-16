Nowy terminal główny lotniska będzie wizytówką Śląska

Sercem zmian jest budowa nowego terminala pasażerskiego. Jak mówi Artur Tomasik, prezes zarządu GTL SA, spółki zarządzającej lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach, to „wisienka na torcie” wszystkich inwestycji trwających obecnie i zaplanowanych w Katowice Airport. Inwestycja warta miliard złotych ma być czymś więcej niż tylko budynkiem – ma stać się architektoniczną wizytówką regionu.

Obiekt ma mieć piękną, nowoczesną bryłę, która będzie budować prestiż Śląska. Prezes GTL SA zaznacza, że konstrukcja może nie mieć „falujących dachów”, ale za to przewiduje się większą ekstrawagancję wewnątrz budynku.

- Ma to być piękny nowoczesny obiekt, piękna bryła, operacyjnie ma być doskonały – zaznacza Artur Tomasik.

Projekt zakłada konstrukcję, którą będzie można elastycznie powiększać w przyszłości. Docelowo, w ramach dwóch faz rozbudowy, planowane jest skoncentrowanie wszystkich procesów w jednym budynku (wspólna hala odlotów i przylotów), co nastąpi prawdopodobnie po 2035 roku.

Tunel do stacji kolejowej i rękawy lotnicze

Nowy obiekt zostanie zintegrowany z tunelem prowadzącym do stacji kolejowej, co pozwoli pasażerom na dotarcie z pociągu do samolotu suchą stopą.

Terminal zostanie wyposażony w rękawy, co znacząco podniesie standard obsługi pasażerów w porównaniu do obecnej infrastruktury. Mimo nowoczesnego wyglądu, budynek ma być optymalny w utrzymaniu i nie generować nadmiernych kosztów eksploatacji.

Obecnie trwa dialog konkurencyjny z sześcioma międzynarodowymi grupami architektonicznymi. Projektant ma zostać wybrany do końca czerwca, a pierwsze rysunki techniczne powinny powstawać już w wakacje. Budowa terminala, którego koszt szacuje się na około miliarda złotych, ma rozpocząć się na przełomie 2028 i 2029 roku.

Szacowany koszt budowy głównego terminala pasażerskiego na lotnisku w Pyrzowicach wynosi obecnie około miliarda złotych.

Inwestycja ta jest określana przez władze portu jako ich największe wyzwanie.

Inżynieryjne wyzwania inwestycyjne - baza paliw i hangary

Podczas gdy terminal przyciąga wzrok pasażerów, na tyłach lotniska powstają obiekty unikalne w skali Europy. Bartosz Bednarczyk, dyrektor do spraw inwestycji w GTL S.A. inwestycje, zwraca uwagę na nową bazę paliw, wyposażoną w bocznicę kolejową i specjalistyczne stanowiska rozładunkowe.

Mamy tutaj do czynienia z inwestycją jednostkową. Nawet w Europie bardzo rzadko buduje się tego typu infrastrukturę – podkreśla Bartosz Bednarczyk.

Baza, która przejdzie rozruch w sierpniu i zostanie w pełni oddana do użytku w październiku, pozwoli na składowanie 4000 m³ paliwa. Równolegle port rozwija bazę serwisową – 16 kwietnia zostanie oddany do użytku czwarty hangar techniczny (H4), gdzie pracę znajdzie około 300 osób.

Multimodalność i strategia 2030 dla lotniska w Pyrzowicach

Pyrzowice mają ambicję być nie tylko lotniskiem. Strategia rozwoju GTL S.A. zakłada wyjście poza tradycyjny biznes lotniczy w stronę transportu intermodalnego i składowania towarów. Za około 130 mln złotych powstaje tu multimodalny węzeł przeładunkowy ze wspomnianą bocznicą kolejową i bazą paliw. Czegoś takiego nie ma żadne lotnisko w Polsce.

Pisaliśmy o tym: Lotnisko w Pyrzowicach inwestuje w nowoczesny węzeł przeładunkowy z bocznicą i bazą paliw. Inne porty mogą im pozazdrościć

To nie wszystkie inwestycje jakie trwają obecnie lub są w fazie przygotowania na Katowice Airport. Niedawno oddano bazę utrzymania służb technicznych lotniska, która bardzo się przydała tej zimy.

Do lata 2026 r. ma być oddany kolejny parking lotniskowy o nazwie P4. Jak mówi prezes Tomasik, parkingi będą powstawały też na tych nieużytkach wokół portu lotniczego, tak aby w 2030 roku do dyspozycji było ponad 13 000 miejsc parkingowych.

W planach jest budowa nowej strażnicy służb ratunkowych z centrum zarządzania kryzysowego, na którą ogłoszony zostanie przetarg jeszcze w tym roku. Budowa ma potrwać około roku.

Na lotnisku w naszej służbie ratowniczo-gaśniczej pracuje około 75 osób czyli w nowej strażnicy będą się mieściły części biurowe dla tych osób, pomieszczenia gdzie oni szkolą się i są w gotowości bojowej, plus oczywiście część, gdzie mamy samochody strażackie. Będzie tam również centrum zarządzania kryzysowego – mówi Bartosz Bednarczyk.

W dalszych planach jest również kolejny, drugi terminal towarowy. Powstanie dla konkretnego partnera biznesowego.

- Takie inwestycje skalujemy i budujemy pod klucz. Nie chcemy budować na zapas, dlatego że potrzebne są nam pieniądze i akumulacja środków na te duże inwestycje, które będziemy realizować, czyli na przykład na główny terminal pasażerski – mówi Artur Tomasik.

Ja podkreślał prezes, realizacja programu inwestycyjnego Katowice Airport przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2025 roku nakłady inwestycyjne lotniska wyniosły 169 mln zł.

- Prognozuję, że w bieżącym roku na inwestycje wydamy około 189 mln zł – podsumowuje Artur Tomasik, prezes Zarządu GTL S.A.

Konkurencja z CPK? Prezes: Delikatna

Prezes Tomasik ze spokojem patrzy na plany budowy Portu Polska (CPK). Zaznacza, że Pyrzowice mają inny charakter – skupiają się na ruchu regionalnym i z punktu do punktu, a nie na lotach przesiadkowych, co gwarantuje im trwałą pozycję na rynku.

Dzięki zdywersyfikowanemu programowi inwestycyjnemu, obejmującemu zarówno terminale, hangary, jak i potężne zaplecze parkingowe (docelowo 13 tys. miejsc w 2030 r.), Katowice Airport konsekwentnie buduje status najnowocześniejszego portu regionalnego w Polsce. Katowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce..

Miniony rok był najlepszym w dotychczasowej historii katowickiego lotniska. Od początku stycznia do końca grudnia 2025 roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych skorzystało łącznie 7 299 085 pasażerów, czyli o 912 940 więcej (+14,3%) niż w całym 2024 roku. Po raz pierwszy w historii portu przekroczono barierę 7 mln obsłużonych podróżnych w trakcie jednego roku kalendarzowego – ten rekordowy rezultat odnotowano we wtorek 9 grudnia 2025 roku. W ubiegłym roku padł również absolutny rekord miesięczny: w sierpniu obsłużono w sumie 978 903 podróżnych.

W 2025 roku w terminalu towarowym Katowice Airport obsłużono 46 448 ton cargo, czyli o 9 186 ton więcej (+24,6%) w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najlepszy rezultat w historii katowickiego lotniska. Dotychczasowy rekordowy wynik, odnotowany w 2022 roku, wynosił 40 646 ton frachtu.

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.