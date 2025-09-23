Niesamowity widok z dachu wieżowca Skyliner w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

AFI Tower od JEMS Architekci z pozwoleniem na budowę

Wolskie zagłębie biurowe nie przestaje się rozrastać. Tylko w 2025 r. przy ul. Grzybowskiej oddano do użytku 174-metrowy The Bridge, wieżowiec Studio A przy ul. Łuckiej pokrył się elewacją, zaś do The Form przy ul. Miedzianej wprowadzili się pierwsi najemcy. Był to również kluczowy rok dla realizowanej przez AFI, Echo Investment i Archicom inwestycji Towarowa22 (wcześniej nazwę tę podawano ze spacją). W maju 2025 r. pozwolenie na użytkowanie uzyskał pierwszy budynek kompleksu: 9-kondygnacyjny Office House, zaprojektowany, jak cała Towarowa22, przez pracownię JEMS Architekci.

Inwestor nie zwalnia jednak tempa. We wrześniu 2025 r. poinformował, że uzyskał pozwolenie na budowę AFI Tower, czyli pierwszego wieżowca kompleksu. (Wniosek złożono w grudniu 2024 r.). Stanie on blisko ronda Daszyńskiego, tuż przy wieżowcu Warsaw UNIT oraz wspomnianym Office House.

Bez wątpienia rozpoczęcie budowy najwyższego budynku superkwartału Towarowa22 jest niezwykle ekscytującym i ważnym kamieniem milowym w historii Echo Investment. To już kolejny po Q22 ultranowoczesny wieżowiec tej wysokości, jaki zrealizujemy w centrum Warszawy (...). Prace ruszą już za chwilę, aby w ciągu trzech lat gotowy biurowiec powitał najemców

– zapowiada nową inwestycję na Woli Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

AFI Tower, którego ukończenie planowane jest w 2028 r., będzie mieć 40 pięter i znakomitą lokalizację, tuż obok 2. linii metra oraz licznych linii tramwajowych i autobusowych. Główne wejście do obiektu będzie od strony planowanego przedłużenia ul. Wroniej. Według inwestora budynek uzyska „certyfikaty BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”, WELL Health & Safety, WiredScore Platinum oraz SmartCore”. Obiekt będzie składał się z dwóch części: 85-metrowego podium z dostępnym dla wszystkich najemców ogrodem na dachu (projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu) oraz 150-metrowej wieży. Budynek ma przypominać bryłą i elewacją dwa stosy książek. To nawiązanie do pobliskiego Domu Słowa Polskiego, którego fragment został zachowany i będzie w ramach Towarowej22 wyeksponowany.

Budynek otwiera się na poziom ulicy cofniętym parterem, które zaprasza do wnętrza wysokiego na 6 metrów holu głównego z antresolą i kawiarnią od strony ul. Wroniej. Stąd na wyższe piętra będzie można dotrzeć szybkimi dwupokładowymi windami. Co ciekawe, to jedyny wieżowiec biurowy w Polsce z tarasami dla niemalże każdego najemcy. Dzięki temu pracownicy będą mogli w przerwie odpocząć na świeżym powietrzu z widokiem na panoramę Warszawy. Wspomniane tarasy mają także wpływ na klimat wokół budynku – ograniczają nagrzewanie się fasady i regulują przepływ wiatru

– zapowiada Maciej Rydz, partner w JEMS Architekci. Nowa wieża na Woli ma zapewnić najemcom 50 000 m kw. powierzchni biurowej o najwyższym standardzie, niskie zużycie energii, system odzysku ciepła z klimatyzacji oraz urządzenia niskoemisyjne.

Towarowa22. Luksusowe apartamenty, biurowce, zieleń

Przypomnijmy, że inwestycja Towarowa22 to jeden z bardziej ambitnych projektów deweloperskich ostatnich lat w Warszawie. Pierwotny projekt (pracowni Bjarke Ingels Group) zakładał tu dość kameralną zabudowę z zielonymi dachami. W 2023 r. zaprezentowano jednak zupełnie nową koncepcję autorstwa JEMS-ów. Na powierzchni 6 ha ma powstać otwarty, nowoczesny i zielony kompleks mixed-use, oparty na siatce ulic ze szpalerami drzew, z wieżowcami do 150 m.

Poza najwyższym w całym kompleksie AFI Tower pracownia JEMS zaprojektowała także 3 inne wieżowce, odsunięte nieco od ul. Towarowej w głąb kompleksu. Ich ostatecznych projektów jeszcze nie ujawniono, jednak na wstępnych wizualizacjach intrygują rzadko w tej okolicy (i całej Warszawie) spotykanymi elewacjami, które nie są w całości pokryte niebieskim szkłem.

Poza biurowcami inwestycja obejmuje także mieszkania. W budowie są już luksusowe Apartamenty M7 przy ul. Miedzianej. Za jedno ze 140 mieszkań z wyższej półki trzeba tu zapłacić od ponad 40 do blisko 50 tys. zł/m². Jeszcze drożej ma być w zapowiedzianych Apartamentach Gutenberga, w przypadku których nieoficjalnie mówi się nawet o 100 tys. zł/m². Kolejne bloki (w tym z apartamentami na wynajem) czekają na swoją kolej. Co ważne, w parterach budynków mieszkalnych zaplanowano liczne lokale gastronomiczne i usługowe.

Ważną częścią inwestycji Towarowa22 ma być zieleń. Przy zachowanej części dawnego Domu Słowa Polskiego powstanie ogólnodostępny park jego imienia. Zaraz obok zieleń ma oplatać pozostawione elementy stalowej konstrukcji rozebranych hal produkcyjnych. W ramach inwestycji powstanie też kilka skwerów, m.in. przy Towarowej obok AFI Tower. Nie zabraknie też typowej przy nowoczesnych biurowcach zieleni niskiej.

