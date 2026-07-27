Grupa PKP domknie ścianę biurowców wzdłuż Alej Jerozolimskich. Jest decyzja WZ

Architekci w mediach — komentarz do raportu IMM I Marketing w Architekturze

Aleje Jerozolimskie 140 w Warszawie z decyzją WZ

Pusty kiedyś pas ziemi między Alejami Jerozolimskimi a torami kolejowymi na Ochocie od 2002 r. stopniowo się zabudowuje. Najpierw bliżej centrum powstał ciąg biurowców kompleksu Eurocentrum Office Complex (Boyut Architectural Co. Ltd i PRC Architekci), zaś w 2016 r. bliżej Dworca Zachodniego oddano do użytku pierwszy z kolejowych biurowców kompleksu West Station (FS&P Arcus). Pomiędzy nimi pozostały już tylko dwie wolne działki: pod numerem 138, gdzie firma Marvipol planuje inwestycję mieszkaniową Aleje 138 oraz pod numerem 140, gdzie dziś znajduje się parking. Na zdjęciu poniżej to zadrzewiona działka przy biurowcu i Dworcu Zachodnim. Przed laty stał na niej stary budynek spółki PKP Informatyka, wyburzony w 2020 r.

21 lipca 2026 r. Grupa PKP poinformowała w serwisie LinkedIn o uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy (przez spółkę SPV Projekty Warszawskie) dla posesji przy Alejach Jerozolimskich 140. Ma tu powstać 14-piętrowy biurowiec oferujący ok. 47 tys. m kw. powierzchni najmu – jeden z większych planowanych obecnie w Warszawie. Będzie on służył zarówno spółkom Grupy PKP, jak i najemcom komercyjnym. Oznacza to, że zbliża się „domknięcie” ściany budynków w tym miejscu.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

55-metrowy biurowiec. Koncepcja: pracownia AT Tektura

Jak ustalił serwis propertynews.pl, nowy biurowiec przy Alejach Jerozolimskich ma kosztować ok. 145 mln euro. Będzie miał ok. 73 tys. m kw. powierzchni całkowitej, 14 kondygnacji nadziemnych (plus dwie podziemne, na ok. 275 samochodów) i 55 m wysokości. Ok. 1,35 tys. m kw. obiektu mają zająć lokale usługowe, zapewne na parterze. Przy budynku powstanie parking naziemny na 81 miejsc i infrastruktura rowerowa. Koncepcję obiektu opracowała pracownia AT Tektura.

Obiekt zajmie działkę o powierzchni ok. 1 ha. Jego ostateczny kształt poznamy po zakończeniu procesu projektowego. Aktualnie inwestor zakłada, że będzie on gotowy w I połowie 2027 r., zaś wybór wykonawcy ma nastąpić na przełomie 2027 i 2028 r. To jednak tylko wstępny harmonogram, który może ulegać zmianom.

Autor: PKP S.A./AT Tektura/ Materiały prasowe Wstępna koncepcja biurowca przy Alejach Jerozolimskich 140 w Warszawie

Proces rozpoczął się we wrześniu 2023 roku. Przez kolejne blisko trzy lata projekt był analizowany, uzupełniany i wielokrotnie modyfikowany. Zmiany wynikały z analiz urbanistycznych, uzgodnień oraz wymagań instytucji uczestniczących w postępowaniu. 1047 dni to nie czas oczekiwania na decyzję. To czas, w którym projekt dojrzewał. Za jedną decyzją administracyjną stoi znacznie więcej niż dokument podpisany przez urząd. To setki godzin pracy projektantów, urbanistów, prawników i wielu innych specjalistów

– podała kolejowa spółka Xcity Development na LinkedInie.

Dużym atutem budynku będzie jego lokalizacja. Bliskość Alej Jerozolimskich zapewni wygodny dojazd samochodem i szybką podróż do centrum, zaś bliskość Dworca Zachodniego oraz względnie niewielka odległość od lotniska Chopina (9 km) umożliwi np. komfortowe podróże biznesowe.

Kolej chce zabudować działkę od lat. Utrudnieniem m.in. planowany tunel

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza zapowiedź budowy biurowca na tej działce. Kolej ma bowiem takie plany od dawna. Już w 2015 r. budowę kompleksu biurowego przy Alejach Jerozolimskich 140 zapowiadała kolejowa spółka deweloperska Xcity Investment. Miał to być jeden z ogłoszonych wówczas 15 kluczowych projektów, które jednak ostatecznie w większości nie trafiły do realizacji. Planowany przed dekadą biurowiec miał być nieco mniejszy niż ten zapowiadany obecnie – obiecywano ok. 60 tys. m kw. powierzchni całkowitej. Planowano za to zająć większą część działki – 1,35 ha. Podobnie jak dziś, biurowiec miał oferować usługi na parterze. Koszt inwestycji wyceniano na 134 mln euro, a jako termin oddania do użytku podawano wstępnie 2021 r. Do inwestycji nie doszło, jednak w 2020 r. wyburzono zajmujący działkę budynek PKP Informatyka.

Autor: XCity Development/PKP S.A./ Materiały prasowe Nieaktualna już wizualizacja biurowca przy Alejach Jerozolimskich 140 w Warszawie

Autor: Panek/ CC BY-SA 4.0 Rozebrana w 2020 r. dawna siedziba PKP Informatyka przy Alejach Jerozolimskich 140 w Warszawie

Nowy projekt różni się od obecnego m.in. z uwagi na miejskie plany dotyczące przedłużenia ul. ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” w tunelu w kierunku Woli. Tunel drogowy to co prawda jedynie luźna koncepcja bez projektu czy terminu realizacji, jednak miastu zależało na pozostawieniu rezerwy terenu. Jako że tunel miałby biec mniej więcej na granicy działek kolejowej oraz Marvipolu, obie spółki musiały się do niego dostosować. W przypadku Marvipolu oznaczało to konieczność innego zaprojektowania parkingu podziemnego, w przypadku kolei – zmniejszenie powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę. Wymusiło to przeprojektowanie biurowca przy Alejach 140.

Przejdź do galerii: Dworzec PKP Warszawa Zachodnia po przebudowie

31