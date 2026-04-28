Miał być hotel tuż przy torach, będzie 400 mieszkań. Aleje 138 w Warszawie

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Aleje 138. Dwie wieże z mieszkaniami pomiędzy biurowcami

To pasek ziemi między „wylotówką” z Warszawy a torami kolejowymi obsługującymi pobliski Dworzec Zachodni. Przez lata służył jako parking. O stawianiu tu bloków nikt wcześniej nie myślał, zapewne z uwagi na hałas – sąsiednie działki od 2002 r. stopniowo zabudowywano biurowcami. Mieszkańcy PRL-owskich i późniejszych bloków po drugiej stronie Alej Jerozolimskich tylko na tym skorzystali, gdyż ściana budynków odseparowała ich chociaż od dźwięków przejeżdżających co kilka minut pociągów.

Teraz mieszkania powstaną przy samych torach. W kwietniu 2026 r. firma Marvipol rozpoczęła przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Aleje 138. Dwie wieże wyrosną nieopodal kompleksu biurowego Eurocentrum Office Complex, niemal na wprost skrzyżowania Alej z ruchliwą ul. Kopińską. Każda z wież będzie mieć 21 kondygnacji nadziemnych oraz garaż podziemny, zaś łączna powierzchnia użytkowa kompleksu to ok. 27,7 tys. m kw. Inwestycja ma pełnić funkcję mieszkalno-hotelowo-usługową, z przewagą funkcji mieszkaniowej (399 lokali). Usługi zlokalizowane będą na parterze.

Za projekt inwestycji odpowiada pracownia HRA Architekci, mająca na koncie liczne projekty biurowe i mieszkaniowe, w tym m.in. Varso Place, Forest oraz Marina Mokotów II. Deweloper na swojej stronie reklamuje nową inwestycję hasłem: „Mierz wysoko. Zamieszkaj jeszcze wyżej”. Termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał 2026 r., zaś wszystko ma być gotowe cztery lata później.

Autor: HRA Architekci/Marvipol/ Materiały prasowe Wizualizacja projektu Aleje 138, autor: HRA Architekci

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Miał być hotel, po czym przyszła pandemia i zmieniła wszystko

Dlaczego deweloper zdecydował się na budowę mieszkań w okolicy, gdzie poprzedni deweloperzy widzieli dotąd sens tylko w budowie biurowców i hoteli? Trzeba przede wszystkim zauważyć, że gdy w 2002 r. firma 8 Star stawiała charakterystyczny ośmiokątny biurowiec Alpha, po sąsiedzku planowano hotel. Obiekt znany jako Eurocentrum Hotel Crowne Plaza miał mieć 17 kondygnacji nadziemnych i 68 m wysokości. Jednak już w 2007 r. deweloper odsprzedał biurowiec i teren dookoła spółce Capital Park.

Nowy właściciel najpierw skupił się na stawianiu kolejnych biurowców, jednak o hotelu nie zapomniał. Mowa w końcu o bezpośrednim sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia, jednego z najważniejszych dworców kolejowych w kraju. W 2017 r. media donosiły, że na działce przy Alejach Jerozolimskich 138 stanie hotel Holiday Inn pod nazwą Crowne. Wraz z firmą Capital Park inwestycję miała realizować InterContinental Hotels Group. Projekt pracowni JSK Architekci przewidywał dwie wieże mieszkalne (każdą na 21 pięter), 217 pokoi i 430 miejsc w garażu podziemnym. Planowano, że wspólne dla obu wież 5-kondygnacyjne podium będzie mieścić m.in. hotelowe lobby. Pokoje dla gości miały się znaleźć w wieżach. Co ciekawe, w kompleksie zaplanowano też 390 mieszkań na wynajem. Możliwe, że chodziło o tzw. aparthotel, czyli hotel z całymi gotowymi mieszkaniami mającymi różnych właścicieli czerpiących zyski z najmu.

Autor: JSK Architekci/ Materiały prasowe Wizualizacja nieaktualnego już projektu hotelu Holiday Inn przy Alejach Jerozolimskich 138 w Warszawie

26 kwietnia 2019 r. inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, jednak ostatecznie sprzedał działkę firmie Marvipol. A potem nadeszła pandemia, która radykalnie zmieniła sytuację rynkową i zmusiła wielu deweloperów do rewizji planów. Gdy w 2021 r. obie firmy finalizowały transakcję, budowanie hoteli nie wyglądało już jak dobry pomysł na biznes.

Na chwilę obecną analizujemy projekt pod kątem ew. zmian, nie możemy przesądzić o szczegółowym zakresie funkcjonalnym

– informowała w 2021 r. Anna Juchimiuk z firmy Marvipol cytowana przez serwis nowawarszawa.pl.

Ostatecznie faktycznie zdecydowano się na zmianę. Już w 2022 r. Marvipol podawał: „Na granicy Ochoty i Śródmieścia powstanie kompleks handlowo-usługowo-mieszkaniowy”. Był to już obecny projekt, za autora mający pracownię HRA Architekci. Jak widać po wizualizacjach, bryła budynku nie zmieniła się znacząco. 8 kwietnia 2025 r. deweloper uzyskał zamienne pozwolenie na budowę.

Warto dodać, że w 2021 r. firma Marvipol sprzedała trzy swoje warszawskie inwestycje jednemu nabywcy – szwedzkiemu funduszowi Heimstaden. Biorąc pod uwagę specyficzną lokalizację inwestycji Aleje 138, może to sugerować, że i ten projekt powstaje przede wszystkim z myślą o inwestorach zarabiających na wynajmie.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Takich inwestycji jest więcej. Bloki zamiast biur i hoteli

Na inwestycję Aleje 138 warto spojrzeć w szerszym kontekście. To bowiem tylko jedna z wielu w Polsce inwestycji mieszkaniowych wyrastających w miejscach, gdzie przedtem planowano inne typy zabudowy. Z niedawnych przykładów warto wymienić np. osiedle Nowa Sfera przy Marywilskiej – blok w miejscu planowanego biurowca, zlokalizowany pomiędzy torami a estakadą trasy szybkiego ruchu. Z kolei Echo Investments uzyskało zgodę na postawienie osiedla na działce pod handel i usługi przy metrze Kabaty.

Warszawa to jednak dopiero początek. We Wrocławiu Grupa Echo zrezygnowała z drugiego etapu kompleksu biurowego SPOT i zapowiedziała zamiast niego bloki w tej samej lokalizacji. W Krakowie firma Cavatina ma identyczne plany wobec przeznaczonej dotąd pod biura działki przy Kapelance. W Gdańsku firma Torus zamiast kompleksu Doki Office na Młodym Mieście zbuduje 500 mieszkań. Przykłady można mnożyć. A przecież nie wspomnieliśmy jeszcze nawet o idącej przez Polskę fali wyburzeń biurowców i wznoszenia w ich miejscu osiedli.

To zjawisko samo w sobie nie jest problemem – w końcu na polskim rynku wciąż brakuje mieszkań. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Urzędnicy coraz częściej pozwalają deweloperom budować bloki w miejscach, w których sami wcześniej bloków nie dopuszczali. Na hałaśliwych działkach przy torach, tuż przy trasach szybkiego ruchu. W miejscach, które uznano za nadające się do tymczasowego przebywania, ale już nie do zamieszkania na stałe. A jednak gdy przyszło co do czego, okazało się, że problemu nie ma. Bloki mogą powstawać wszędzie. Czy tak powinno wyglądać planowanie miasta?

