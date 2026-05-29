40 mostów i 90 kilometrów asfaltu do Portu Polska. 11 gigantów budowlanych walczy o kontrakty

11 gigantów walczy o ten kontrakty

Skala inwestycji przyciągnęła najsilniejszych graczy polskiego rynku budowlanego. Choć umowy ramowe podpisano wcześniej z 14 podmiotami, do ostatecznego starcia o zamówienie wykonawcze stanęło jedenastu wykonawców, w tym trzy silne konsorcja. Gra toczy się o wysoką stawkę - budżet, jaki spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego drogowego przedsięwzięcia, przekracza 1,7 mld zł netto.

Na liście oferentów znalazły się firmy, które od dekad kształtują krajobraz polskiej infrastruktury:

BUDIMEX S.A.,

Konsorcjum: Unibep S.A i TRACK TEC Construction,

Duna Polska S.A.,

PORR S.A.,

Mostostal Warszawa S.A.,

Strabag Sp. z o.o.,

„Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” Sp. z o. o.,

Konsorcjum: Rubau Polska oraz Terlot,

NDI S.A.,

Trakcja S.A.,

Konsorcjum wykonawców Mirbud oraz Kobylarnia.

Każdy z oferentów mógł ubiegać się o jedną z trzech części zamówienia, co ma zapewnić sprawną realizację prac przez różne zespoły inżynierskie jednocześnie.

Trzy części drogowego ringu wokół Portu Polska do wzięcia

Inżynierowie podzielili drogowy ring wokół lotniska na trzy strategiczne segmenty, które mają zapewnić bezkolizyjny ruch z każdego kierunku:

Wschodnie podłączenie lotniska - ważna arteria łącząca port z autostradą A2 na istniejącym węźle Baranów. To tędy popłynie główny potok autokarów i samochodów z Warszawy.

Wschodnia obwodnica lotniska - odcinek spinający rejon miejscowości Kaski Centralne z nowym węzłem CPK Wschód.

Północna i zachodnia obwodnica lotniska - skomplikowany odcinek obejmujący m.in. modernizację drogi krajowej nr 50 oraz przebudowę ważnego węzła w Wiskitkach.

Architektura detali, czyli nie tylko asfalt

Z architektonicznego punktu widzenia inwestycja ta jest fascynującym zbiorem obiektów inżynieryjnych. Plan nie ogranicza się do wylania nawierzchni. Na przestrzeni 90 kilometrów powstanie m.in. około 40 obiektów inżynierskich, takich jak mosty i wiadukty, które muszą unieść ciężar wzmożonego ruchu.

Projektanci położyli duży nacisk na ekologię i zrównoważony rozwój. W dokumentacji przewidziano ponad 100 przepustów środowiskowych i hydrologicznych oraz przejścia dla zwierząt, co ma zminimalizować trudności, jakie powoduje nowa trasa dla lokalnej fauny. Komfort akustyczny mieszkańców okolicznych miejscowości mają zapewnić ekrany dźwiękochłonne i przeciwolśnieniowe o łącznej długości około 12 kilometrów. Co istotne dla lokalnej społeczności, projekt uwzględnia również pełną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Nowy standard integracji różnych gałęzi transportu

Jak podkreśla dr Filip Czernicki, prezes spółki CPK, budowa tego układu to tworzenie nowego standardu integracji różnych gałęzi transportu. Celem jest płynne przejście pasażera z pokładu samolotu do pociągu lub samochodu. Prezes zaznacza, że wyłonione firmy to liderzy rynku, co daje gwarancję najwyższej jakości - od deski kreślarskiej po ostatni krawężnik.

Drogi powstaną w formule "projektuj i buduj"

Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Wykonawcy muszą nie tylko opracować pełną dokumentację i uzyskać decyzje administracyjne, ale także fizycznie zrealizować roboty.

2026 rok - planowane podpisanie trzech umów wykonawczych,

2026 - 2031 - faza projektowa i budowlana,

Druga połowa 2031 r. - przewidywane zakończenie robót i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Inwestycja ta ma znaczenie strategiczne. To nie tylko drogi dojazdowe do lotniska, ale gruntowna modernizacja systemu komunikacyjnego w samym sercu Polski, która wpłynie na mobilność milionów Polaków.