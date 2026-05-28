Program dobrowolnych nabyć wznowiony

Plany tak wielkich zmian musi opierać się na solidnych fundamentach społecznych. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw budowy Portu Polska, zaznaczył podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, że każda duża inwestycja celu publicznego wpływa na życie lokalnych społeczności, dlatego Port Polska ma być realizowany z poszanowaniem ludzi, w otwartym i uczciwym dialogu.

W tym celu wznowiono program dobrowolnych nabyć, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jak twierdzi - sukces widać szczególnie na odcinku kolejowym między Warszawą a Łodzią.

- Na odcinku Warszawa-Łódź do programu zgłosiło się 196 właścicieli spośród 206 nieruchomości, a 169 nieruchomości zostało już zakupionych. Oznacza to, że 80 procent nieruchomości zakwalifikowanych do programu zostało już nabytych - podkreślał.

Pozwala to na uniknięcie konfliktowych wywłaszczeń i napięć społecznych.

Architektura lotniczego hubu - 34 miliony pasażerów i otwarcie w 2032 roku

Z punktu widzenia architektonicznego i konstrukcyjnego, sercem projektu jest nowe lotnisko w Baranowie. Dariusz Kuś, członek zarządu spółki CPK, odpowiedzialny za program lotniskowy, przedstawił konkretne parametry techniczne. W dniu otwarcia, planowanego na koniec 2032 roku, port ma posiadać przepustowość na poziomie 34 milionów pasażerów rocznie oraz dwie drogi startowe.

Docelowa wizja jest jednak znacznie śmielsza.

- Faza finalna to będzie około 60 milionów pasażerów rocznie przy trzech niezależnych od siebie drogach startowych - powiedział.

Co istotne dla nowoczesnego budownictwa, Port Polska ma być obiektem gotowym na zeroemisyjność, dążącym do pełnej samowystarczalności energetycznej i miana najnowocześniejszego lotniska tego typu w Europie.

Koniec projektowania, czas na Budowę. Pale fundamentowe jeszcze latem

Historyczny moment dla inwestycji nastąpił 21 maja 2026 roku, kiedy to podpisano wszczęcie ostatniego z postępowań projektowych. Dariusz Kuś ogłosił symboliczne przejście do nowej fazy.

- Kończymy prace projektowe, zaczynamy prace konstrukcyjne, zaczynamy prace budowlane - powiedział.

Najbardziej wyczekiwaną informacją dla branży budowlanej jest termin rozpoczęcia prac w terenie. Spółka uzyskała już cztery pozwolenia na budowę, w tym na linie wysokiego napięcia, oraz pozwolenie na prace przygotowawcze. Wybrano już wykonawcę tzw. fundamentów głębokich (palowania) – firmę Budimex.

- Pod koniec lata pierwsze pale będą wbijane w teren budowy – zadeklarował Dariusz Kuś. System ten obejmie kilka tysięcy pali fundamentowych, na których spocznie konstrukcja terminala pasażerskiego. Obecnie spółka oczekuje na uprawomocnienie się tej decyzji po zakończeniu postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Zintegrowana sieć kolejowa, czyli koniec ery resortowych sporów

Infrastruktura Portu Polska to także rewolucja na torach. Maciej Lasek zwrócił uwagę na nową jakość współpracy między instytucjami, które jeszcze kilka lat temu darły ze sobą koty. Obecnie spółka celowa oraz PKP PLK wspólnie pracują nad Zintegrowaną Siecią Kolejową.

- Sieć ta ma być dla transportu kolejowego tym, czym dla kraju była budowa autostrad i dróg ekspresowych. Kolej w Polsce nigdy nie miała programu o takiej skali i takiej ambicji - twierdzi Lasek.

Szczegółowe założenia tego programu zostaną zaprezentowane w czerwcu. Równolegle, eksperci podkreślają, że nowe lotnisko nie ma kanibalizować ruchu portów regionalnych. Docelowo hub w Baranowie ma obsługiwać około 30-35 procent całego ruchu w Polsce, stając się silnym węzłem przesiadkowym wzmacniającym pozycję kraju w Europie.

Realizm zamiast gigantomanii

Zarząd spółki postawił na optymalizację kosztów. Prezes, Filip Czernicki poinformował o poczynieniu oszczędności rzędu niemal 20 miliardów złotych w stosunku do pierwotnego budżetu. Nie oznacza to rezygnacji z ważnych elementów, lecz ich lepsze fazowanie.

- To, na co położyliśmy szczególny nacisk to troska o publiczny pieniądz, ale też priorytetyzację po to, abyśmy poczynili te wydatki w pierwszej kolejności, które dadzą najlepszy efekt. Analizy biznesowe wskazują, że dzięki takiemu podejściu lotnisko będzie rentowne już po pierwszym roku działalności - powiedział Filip Czernicki.

Tunel średnicowy w Łodzi