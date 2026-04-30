„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE" o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator

REFLEKSJA jako punkt wyjścia do projektowania

ARCHITECT@WORK Warsaw 2026 opiera się na koncepcji „REFLEKSJA”, która definiuje sposób myślenia o współczesnej architekturze i procesie projektowym. Wydarzenie akcentuje moment zatrzymania i analizy jako niezbędny etap przed podjęciem decyzji projektowych. Refleksja jest tu rozumiana jako narzędzie pracy, które pozwala ocenić sens użycia materiałów, konstrukcji i technologii jeszcze przed ich wdrożeniem.

Czytaj także: ARCHITECT@WORK 2025 w Warszawie za nami. Zostały pobite rekordy

Organizatorzy wskazują, że branża architektoniczna przechodzi zmianę polegającą na odejściu od nadmiaru i intensywnej produkcji na rzecz ograniczania zasobów i bardziej świadomych wyborów. W tym podejściu istotne staje się nie zwiększanie ilości realizacji, ale poprawa ich jakości. Umiar w projektowaniu jest traktowany jako kierunek rozwoju, a nie ograniczenie. Refleksja oznacza tu także analizę cyklu życia materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania, modernizacji lub adaptacji zamiast wymiany.

W tym ujęciu projektowanie przestaje być jedynie procesem tworzenia nowych obiektów. Staje się działaniem ukierunkowanym na zarządzanie istniejącą przestrzenią i jej zasobami. Każda decyzja projektowa wymaga uzasadnienia funkcjonalnego, środowiskowego i użytkowego. Refleksja obejmuje również ocenę wpływu inwestycji na otoczenie oraz komfort użytkowników. W efekcie architektura jest traktowana jako proces długofalowy, a nie jednorazowy produkt.

Autor: Organizatorzy/ Materiały prasowe Architect & Work Warsaw

Format wydarzenia i organizacja przestrzeni

ARCHITECT@WORK Warsaw zaplanowano na 27 i 28 maja 2026 roku w warszawskim centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Przestrzeń obejmie hale 1 i 3, które zostaną zaaranżowane w sposób sprzyjający rozmowom i prezentacji wyselekcjonowanych rozwiązań. Czas trwania wydarzenia w obu dniach to godziny 11:00–18:00.

Model organizacyjny zakłada kuratorski dobór prezentowanych innowacji. Każde rozwiązanie przechodzi selekcję prowadzoną przez niezależny panel ekspertów, co ogranicza liczbę ekspozycji i pozwala skupić się na jakości prezentowanych treści. Wydarzenie jest zamknięte dla szerokiej publiczności i dostępne wyłącznie dla zaproszonych uczestników. Grupa docelowa obejmuje architektów, projektantów wnętrz oraz osoby mające bezpośredni wpływ na procesy inwestycyjne i budowlane. Udział jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online.

Czytaj także: Redakcja Architektury-murator na Salone del Mobile! Co kryją tegoroczne targi w Mediolanie?

Istotnym elementem edycji 2026 jest współpraca z partnerami instytucjonalnymi i branżowymi. Patronat nad wydarzeniem sprawują Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oraz Stowarzyszenie Architektów Wnętrz (SAW), co wzmacnia ekspercki charakter platformy. Dodatkowo współpraca z Wise Habit wprowadza wątek świadomego projektowania i dobrostanu użytkowników przestrzeni. W tym ujęciu każdy element wyposażenia i materiału ma wspierać równowagę między funkcją, estetyką i wpływem na środowisko.

ARCHITECT@WORK Warsaw funkcjonuje jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, a nie klasyczne wydarzenie targowe. Ograniczenie hałasu informacyjnego i redukcja nadmiaru ekspozycji mają na celu stworzenie warunków do bardziej precyzyjnych rozmów branżowych. W rezultacie wydarzenie stawia na koncentrację, selekcję i jakość interakcji pomiędzy uczestnikami.

LINK DO ZAPISÓW